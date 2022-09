Setembro é um bom mês para viajar

Setembro é uma escolha interessante de período para viajar. O mês costuma ser de média/baixa temporada em muitos destinos mundo afora, o que significa que você poderá encontrar hotéis com diárias a preços mais baixos do que o normal e cidades não tão cheias.

Para quem decide viajar dentro do Brasil, uma vantagem desse mês é que não costuma ter nem temperaturas muito frias e nem muito quentes. Entretanto, como há um feriado no dia 7 de setembro, é importante notar que poderá encontrar cidades mais cheias. Se não quiser tumulto, escolha sempre não viajar no feriado.

Para quem decide ir para a Europa, setembro é um ótimo mês! A vantagem é ainda poder aproveitar um pouco do verão europeu, mas sem cidades lotadas como acontece em agosto, período de férias escolares no hemisfério norte. As chances de conseguir bons preços nas passagens aéreas para Europa e Estados Unidos é grande!

LUGARES PARA VIAJAR NO BRASIL

Fernando de Noronha

Eduardo Domingos – Pixabay – Foto:

O destino-desejo de muitos brasileiros fica badalado (e mais caro!) durante o verão, e por volta de setembro você encontrará um mar mais tranquilo, ideal para a prática de mergulho e para curtir o mar sem se preocupar com o tamanho das ondas, já que nesse período o mar está calmo! Para quem quer curtir praias lindas e mar tranquilo, certamente é um dos melhores lugares para viajar dentro do Brasil!

Jalapão, Tocantins

Com uma estação chuvosa e uma estação seca, setembro é um mês ideal para quem deseja visitar as lindas paisagens naturais dessa região do Tocantins sem risco de pegar dias chuvosos. Um dos melhores destinos do Brasil para os amantes do ecoturismo, o Jalapão ainda está sendo descoberto pelos viajantes que gostam de desbravar novos roteiros.

Bonito, Mato Grosso Do Sul

Considerado um dos melhores destinos para ecoturismo no Brasil, Bonito realmente faz jus ao nome que recebeu e se destaca por ser uma cidade com turismo organizado, com inúmeras belezas naturais. Seus rios cristalinos cheios de peixes, cachoeiras e cavernas podem ser conhecidos durante o ano inteiro, mas setembro tem o diferencial de ser um mês com poucas chuvas, ideais para a prática de atividades ao ar livre.

Alter Do Chão, Pará

Flávio Costa Flavio – Pixabay – Foto:

Considerada um dos melhores destinos de praia do Brasil, a vila paraense às margens do rio Tapajós está cercada pela floresta Amazônica e tem lindas praias de água doce. Alter do Chão realmente surpreendente não apenas suas belezas naturais como também pela cultura dessa região tão bonita, autêntica e que evidencia um Brasil muito diferente de outras partes do país. A temporada seca por lá, ou seja, quando os rios formam as praias, vai de agosto a dezembro.

Outras boas opções de destinos para visitar o ano todo:

Arraial do Cabo, Diamantina, Belo Horizonte, Brasília, Búzios, que é considerada uma das melhores praias do Brasil, Arraial d’Ajuda, Chapada Diamantina, Curitiba, Bonito, Tiradentes, Foz do Iguaçu, Jericoacoara, Gramado, Itacaré, Península de Maraú, São Paulo e Trancoso.

Destinos Internacionais

Orlando, Estados Unidos

A capital mundial da diversão já é uma velha conhecida dos brasileiros e para quem deseja visitar ou revisitar a cidade, setembro pode ser o mês ideal. É um mês que geralmente encontra-se de poucas filas nas atrações dos parques temáticos e que tem temperaturas agradáveis. Com menos filas você pode aproveitar muito melhor seu tempo em Orlando!

São Francisco, Estados Unidos

Ever Molina – Pixabay – Foto:

O fim do verão é um dos melhores momentos para visitar uma das cidades mais bonitas da América do Norte, com um clima agradável e festivais ocorrendo em suas ruas. São Francisco fica muito animada e com pouca ocorrência de chuvas. A cidade se desenvolveu entre colinas e se diferencia – e muito! – de outras cidades do país, com moradores simpáticos e deliciosos programas ao ar livre, estilo de vida característico dos californianos!

Buenos Aires, Argentina

Stella Giordano – Pixabay – Foto:

A capital argentina é a principal cidade que os brasileiros visitam no exterior, fato que se explica não apenas pela proximidade com o Brasil, mas também pela enorme variedade de coisas para ver e fazer. Buenos Aires é um destino completo, perfeito para o turismo e para conhecer uma nova cultura que tem tudo a ver com a nossa. Deixe de lado samba e feijão com arroz, mergulhe fundo no país do tango, das carnes, das papas fritas e, da cultura. Mesmo com a crise que o país vem enfrentando, a capital continua sendo um ótimo local para fazer passeios, espairecer e se divertir.

Marrocos, África

Sosinda – Pixabay – Foto:

O país africano é um dos mais visitados no continente, conhecido por suas paisagens únicas, oportunidades de compras, pela arquitetura característica e saborosa culinária. Esse período pode ser muito bom para visitar cidades como Marrakesh e Casablanca, já que não oferece temperaturas tão quentes. O ideal é separar alguns dias em seu roteiro para conhecer diferentes cidades do país, e também o Deserto do Saara, que oferece lindas paisagens.

Bocas Del Toro, Panamá

Considerado um dos destinos panamenhos mais visitados, Bocas del Toro tem boa estrutura e excelentes praias. O arquipélago fica voltado para o Mar Caribenho, próximo da fronteira com a Costa Rica e é visitado por surfistas. É um lugar com chuvas abundantes ao longo de todo ano, mas setembro é um dos meses que menos chove e por isso ele integra nossa lista de destinos para serem visitados nesse mês.

Cidade Do México, México

Com status de uma das maiores metrópoles do mundo, a Cidade do México atrai pela diversidade do turismo, que agrada tanto a quem busca roteiros históricos quanto os que preferem destinos ligados à arte, entretenimento, gastronomia e compras. É o tipo de lugar onde você poderá explorar a vida real e não se sentir apenas um visitante. Aliás! Por lá o turismo é intenso e repleto de opções. A cidade é mesmo um tanto caótica, mas isso a torna ainda mais interessante para quem gosta de viver intensamente os destinos de viagem.

Barcelona, Espanha

A segunda maior cidade da Espanha é conhecida pelo ritmo descontraído, pelas praias que ficam lotadas o verão, pela maravilhosa gastronomia e por sua arquitetura, que mistura do estilo gótico aos grandiosos inventos de Antoni Gaudí. Ao visitar a cidade, reserve um tempo para caminhar a pé por suas lindas ruas, visite a incrível Sagrada Família, um templo religioso que é cartão-postal da cidade e assegure-se de curtir um passeio pela Rambla e La Boquería, um ótimo mercado.

Washington, Estados Unidos

A capital dos Estados Unidos está longe de ser uma cidade entediante e oferece os mais variados programas aos seus visitantes. Com belos parques, importantes memorais e museus variados, Washington DC é uma bela surpresa, fica florida e muito animada nesse período do ano. Veja aqui todas as dicas do que fazer em Washington!

Toscana, Itália

A região da Toscana, na Itália, é um destino perfeito para quem gosta de paisagens naturais, cidades históricas e viagens de carro. O lugar é uma delícia para ser percorrido sem pressa e tem várias cidadezinhas lindas, cada uma com suas atrações. Passear por vinícolas, visitar construções medievais e se esbaldar na gastronomia italiana são “atrações” imperdíveis nessa região, que tem um dos mais belos fins de tarde do mundo! Florença, Siena e Pienza são algumas das cidades para visitar nessa maravilhosa região italiana!

Nova York, Estados Unidos

Como não se apaixonar por Nova York? A cidade é mil em uma só, é frenética, quando necessário, mas é também muito romântica, ótima para casais, para uma viagem pensando em atrações culturais ou na gastronomia. A cidade tem atrações muito variadas, museus, parques, lindos fins de tarde, gastronomia de primeira e uma vasta gama de hotéis. É um lugar que cabe sempre nos planos de viagem e que em setembro tem temperaturas agradáveis, nem muito quente e nem muito fria.