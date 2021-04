Serviço ganha destaque na hora de organizar viagens

Seguro viagem protege o bolso do viajante, impedindo possíveis prejuízos que podem acabar com a saúde financeira de toda uma família - Foto: Divulação

Aumento na procura e emissão de seguros viagem, previsão de expansão para os próximos meses, impacto da pandemia e busca por maior segurança nas viagens, fortalecem o indispensável fato de se viajar com seguro. A informação de um novo aumento pela procura e emissão de seguros viagem foi cravada pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) em 2021.

Ademais, de acordo com o relatório “Travel Insurance – Global Market Trajectory & Analytics”, o setor movimentou aproximadamente US$ 21,5 bilhões em 2020 e, chegará a US$ 33,7 bilhões até 2027. Segundo o órgão, a arrecadação do setor segurador poderá voltar à casa de dois dígitos ainda em 2021, com expansão projetada de mais de 3,4%. Vide dados apresentados, o seguro viagem tornou-se um dos itens de maior atenção do consumidor na hora de planejar uma viagem.

“Contratar o seguro viagem é uma premissa que beneficia todos os envolvidos, desde as empresas de turismo, como companhias aéreas e agências de viagem, até os governos locais de cada destino. Mas o principal beneficiado é o viajante que garante sua segurança antes, durante e depois da viagem com cobertura total para despesas médicas, hospitalares e odontológicas, uma Central de Assistência 24h com atendentes que falam português e muito mais”, comenta Taís Mahalem, Head de Marketing & Digital.

Dentre os benefícios, além de assegurar o bem-estar referente a saúde, o produto ainda protege o bolso do viajante, impedindo possíveis prejuízos que podem acabar com a saúde financeira de toda uma família com um simples imprevisto, dados os valores exorbitantes das intervenções médicas atuais – sejam em destinos nacionais ou internacionais. Além disso, neste cenário ainda incerto, o seguro viagem também garante cobertura em casos de cancelamento ou interrupção da viagem e atraso de voo.

Diferente do que muitos pensam, o seguro representa apenas 3% do valor total gasto em um pacote de viagem, tornando ainda mais primordial sua contratação. Produto muitas vezes ignorado por uma parte significativa dos viajantes, o seguro viagem ganhou uma importância muito maior neste momento.