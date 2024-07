Seguro viagem: veja como funciona e quais coberturas oferece

Preparar a mala, fazer checklist, separar os documentos e pensar no que não pode faltar na viagem com certeza é uma das melhores sensações. De acordo com pesquisa realizada pela Futura Inteligência, o brasileiro viaja em média 1,9 vez por ano. Embora o planejamento seja essencial, imprevistos podem surgir – e é aí que entra o seguro viagem. Mas, afinal, o que esse produto cobre? Ele é realmente importante? Vale a pena o custo-benefício? A Generali, seguradora, esclarece essas questões.

Para que serve?

O seguro viagem oferece proteção financeira e tranquilidade durante toda a sua jornada, seja ela por descanso ou a trabalho. Com ele, os viajantes podem explorar o mundo com a segurança de que estão amparados em diversas situações inesperadas. O serviço garante acesso rápido a serviços essenciais.

É realmente necessário?

Embora não seja obrigatório em todos os lugares, esse tipo de serviço pode te salvar de situações inesperadas e dores de cabeça durante a viagem. Em emergências, o seguro facilita a resolução de problemas, reduzindo o estresse e agilizando o atendimento ao cliente. Em 26 países europeus do Tratado de Schengen, nos Emirados Árabes e na Austrália, o seguro com coberturas específicas é obrigatório para permitir a entrada no território. Além disso, é um requisito de entrada em alguns países da América do Sul, como Venezuela, Equador e Uruguai. Assim, o seguro viagem se torna um componente essencial do planejamento de qualquer viagem, sendo uma medida preventiva inteligente que transforma imprevistos em experiências mais manejáveis.

O que cobre?

O serviço oferece cobertura para uma ampla gama de situações que podem ocorrer durante uma viagem, tanto no território nacional quanto no exterior. Entre as principais coberturas, destacam-se a assistência médica e hospitalar em caso de doenças ou acidentes, a proteção contra extravio de bagagens, a assistência jurídica e até mesmo o reembolso por cancelamento de viagem. Serviços fundamentais para que o viajante não precise arcar com altos custos imprevistos que podem comprometer significativamente o orçamento da viagem.

Além das coberturas básicas, muitos seguros viagem incluem benefícios adicionais, como a cobertura para práticas esportivas, assistência odontológica, repatriação em caso de falecimento e auxílio em situações de perda de documentos. Estes serviços proporcionam um suporte abrangente, garantindo que o viajante esteja protegido em diversos cenários, desde os mais comuns até os mais inusitados. Com tantas opções de cobertura, é possível personalizar o seguro de acordo com as necessidades específicas de cada viagem, tornando-o um investimento flexível e adaptável.

Como saber qual o tipo de seguro ideal?

Para contratar um seguro, é essencial considerar todas as características da viagem. O primeiro passo é verificar se a cobertura desejada atende às necessidades específicas. O plano pode ser básico (que inclui despesas médicas, traslado do corpo em caso de falecimento, indenização por invalidez, traslado médico e regresso sanitário) ou incluir coberturas adicionais, como extravio de bagagem e cancelamento de voos e viagens, ajudando a minimizar possíveis prejuízos financeiros. Saiba mais aqui.

