Seguro viagem gratuito para turistas até 30 de abril de 2021 na República Dominicana

O Ministério do Turismo da República Dominicana (MITUR) anunciou a ampliação do plano de assistência aos viajantes que é oferecido de maneira gratuita a todos os turistas que chegam ao país por via aérea e que se hospedam em um hotel até 30 de abril de 2021. Essa medida contribui para reforçar o plano de recuperação da indústria turística dominicana.

O seguro é válido desde o momento do check-in no hotel e tem cobertura para todo tipo de emergência médica, incluindo aquelas causadas por um possível contágio de Covid-19, como fornecimento de medicamentos no atendimento em internações, transporte médico de emergência, gastos com hotel em caso de hospitalização, gastos por alteração de voos devido à emergência médica e assistência legal.

República Dominicana – Foto: Divulgação

“A República Dominicana continua comprometida com a reativação responsável do turismo”, afirma David Collado, ministro do Turismo. “A ampliação do plano de assistência gratuito é uma mensagem clara àqueles que planejam nos visitar sobre o que podem esperar de sua viagem: um destino seguro, onde se segue rigorosamente os protocolos sanitários, que está preparado para qualquer eventualidade e que conta com uma oferta inigualável de experiências que contribuem a nos posicionar como líder na região do Caribe”, assegura Collado.

O turismo dominicano continua a crescer de forma constante nos primeiros meses de 2021, com mais de 250 mil estrangeiros visitando o País entre os meses de janeiro e fevereiro e aproximadamente 220 mil no mês de março. As reservas de hotéis já se assemelham aos números anteriores à pandemia e os dois principais aeroportos internacionais do País, localizados em Santo Domingo e Punta Cana, continuam registrando um crescimento mensal na quantidade e ocupação dos voos recebidos.

A ampliação da vigência da cobertura é uma medida que ratifica o compromisso do Ministério do Turismo com a indústria, um dos principais motores da economia dominicana e é um importante incentivo para continuar impulsionando a recuperação do turismo em 2021.

Sobre a República Dominicana

A República Dominicana é um destino muito especial e exclusivo, reconhecido mundialmente pelas atrações inusitadas, pela rica cultura, confortos e pelo clima perfeito durante todo o ano. Facilmente acessível em voos diretos da maioria dos principais aeroportos, o País agrada celebridades, casais e famílias.

De trilhas para praias desconhecidas e campos de golfe de classe mundial, na República Dominicana é possível se sentir renovado nas luxuosas e diversas acomodações, explorando relíquias antigas de séculos passados, desfrutando da comida típica e de aventuras de ecoturismo nos magníficos parques nacionais, montanhas e rios.

Rodeada pelo mar do Caribe ao sul e pelo Oceano Atlântico ao norte, a República Dominicana oferece uma variedade de esportes, atividades de lazer e entretenimento, além de experiências culturais únicas, como a dança, festas de carnaval e outras especialidades dominicanas, como charutos, rum, chocolate, café, âmbar e larimar (pedra rara e exclusiva do país).

Entre a aventureira Puerto Plata, a exuberante Samaná, a histórica Santo Domingo, a ensolarada Punta Cana, a luxuoso La Romana e a alegre Barahona, há um País em que cada região tem muito a oferecer para qualquer viajante e orçamento.

Além das experiências inexploradas de costa a costa, o País também tem uma reputação mundial por seu povo caloroso e hospitaleiro. Com oito aeroportos internacionais e nove zonas ecológicas diferentes, nunca foi tão fácil ou interessante explorar a República Dominicana. Para mais informações e para começar a planejar sua viagem, visite o site oficial do Ministério do Turismo da República Dominicana.