São Sebastião e seus ‘secret points’

São Sebastião, um paraíso costeiro desconhecido para muitos, se prepara para receber os turistas durante a temporada de Réveillon. Com mais de 100 quilômetros de faixa litorânea, o município do Litoral Norte oferece um espetáculo natural de mais de 50 praias, ilhas e ilhotas, além de verdadeiros tesouros pouco explorados para os visitantes que buscam experiências exclusivas.

Entre os secret points para o turista conhecer destacam-se o Poço do Caetano, com suas piscinas naturais de águas cristalinas, a Trilha da Água Branca, a Trilha e Cachoeira dos Poções, e os mirantes, com novos pontos de observação estrategicamente construídos para oferecer as mais belas vistas da região.

Entre as praias, uma das joias de São Sebastião é a Jureia, localizada entre Barra do Una e Boraceia. Ladeada por dois costões rochosos e muita vegetação preservada ao redor, é muito bem preservada, tem areias claras e mar azul. Sem construções à beira-mar, é o lugar para quem busca tranquilidade. Os visitantes podem desfrutar de caminhadas pela praia, explorar trilhas na mata e apreciar a biodiversidade local, além, é claro, de tomar banho de mar. Outro diferencial é que em frente à praia há uma ampla e agradável área gramada, que inclui diversos aparelhos de ginástica.

São Sebastião esconde tesouros em mirantes menos explorados, oferecendo panoramas encantadores para os amantes da natureza. Entre eles, o Mirante de Barra do Una: Está localizado na antiga estrada que liga as praias de Barra do Una e Juquehy e oferece uma vista deslumbrante das duas praias. Outro que vale muito a pena é o Mirante da Enseada. Às margens da SP-55, a menos de 2 minutos da rodovia, descortina uma vista panorâmica das praias da Enseada, Canto do Mar e Praia do Ventura.

São Sebastião esconde tesouros em mirantes menos explorados, oferecendo panoramas encantadores para os amantes da natureza. Foto: Ale Suplicy – Foto:

Também tem a dobradinha trilha com mirante, que vale muito o passeio. O Mirante Maresias/Paúba pode ser acessado pela trilha estruturada que liga as duas praias, de aproximadamente 1 km de extensão. Do mirante, a vista da Praia de Maresias e da Paúba é deslumbrante. É um convite ao sossego e à contemplação das belezas naturais preservadas dessa região.

Poço do Caetano

O Poço do Caetano é um refúgio encantador com águas cristalinas. Localizado em meio à Mata Atlântica, esse recanto oferece uma experiência única para aqueles que buscam um lugar especial para se refrescar e relaxar. Esse paraíso natural está situado próximo à Praia de Boiçucanga. O acesso ao Poço do Caetano é feito por uma trilha tranquila, cercada pela vegetação característica da região. A caminhada até lá pode ser uma aventura por si só, permitindo aos visitantes apreciar a flora e fauna locais.

Trilhas

A Trilha da Água Branca é um convite para uma jornada em meio à natureza intocada. Localizada na região do Parque Estadual da Serra do Mar, oferece uma caminhada tranquila por entre as árvores. O som das águas correntes acompanha os passos dos aventureiros, criando uma trilha sonora natural enquanto se avança pelo caminho. Já a Trilha e Cachoeira dos Poções é um espetáculo à parte. A caminhada até a cachoeira revela paisagens deslumbrantes, com riachos e vegetação que preparam o cenário para a grande recompensa: a majestosa queda d’água dos Poções. A cascata convida os visitantes a mergulharem em suas águas cristalinas, enquanto o ambiente é perfeito para um momento de contemplação e renovação em meio à natureza.

Sobre São Sebastião

Com mais de 100 quilômetros de litoral no Litoral Norte de São Paulo, São Sebastião é uma das regiões mais encantadoras da costa brasileira. São mais de 50 praias, enseadas e ilhas emolduradas pelo encontro da Mata Atlântica com as areias brancas e o azul do mar, de Boracéia até a Enseada. Não à toa atrai amantes do sol, surfistas e famílias em busca de momentos inesquecíveis à beira-mar.

A cidade oferece uma rica herança histórica, com igrejas seculares e charmosas construções coloniais. A gastronomia local é uma verdadeira delícia, com uma variedade de restaurantes, bares e quiosques à beira da praia, onde os visitantes podem saborear frutos do mar frescos e pratos típicos da região. Além disso, São Sebastião é um polo cultural, com eventos durante todo o ano, de festivais de música a celebrações tradicionais