São Sebastião, a arena natural para o beach tennis

Mar azul de um lado, Serra do Mar verde do outro. Em cerca de 100 quilômetros de costa, São Sebastião reúne alguns dos points mais badalados do litoral Norte de São Paulo. São mais de 30 praias para todo perfil de banhista. Mas não apenas para eles. Cada vez mais, essas areias são o lugar perfeito para quem pratica beach tennis. O esporte, democrático por demandar pouca estrutura além da praia, tornou-se uma febre no Brasil nos últimos anos, tanto que a Confederação Brasileira de Tênis estima que já existam 1,1 milhão de praticantes no País.

Inclusive, no Brasil São Sebastião foi um dos polos de encubação do esporte que, para muitos, também é um estilo de vida. Qualquer dia do ano, quem chegar a este trecho do Litoral Norte encontra rede pronta para uma partida. É só estar com sua raquete, encontrar outro jogador e começar a bater uma bolinha. As quadras são, por lei municipal, abertas 24 horas ao uso de todos os interessados. Também é lugar para quem quer começar no beach tennis. Há diversos instrutores que atuam nas quadras instaladas nas praias e outros que podem ser encontrados nas mídias sociais, em grupos de beach tennis, que ajudam pessoas de todas as idades a iniciar na atividade.

Arena natural para o beach tennis, São Sebastião sedia campeonatos que reúnem desde quem quer é se divertir e se exercitar com o esporte, sem preocupação com resultados, até aqueles que já são profissionais. E o melhor: após uma partida, um mergulho no mar para se refrescar e se renovar.

“O beach tennis é um fenômeno das praias da Rota 55, o melhor trecho do litoral paulista. A maioria das pessoas que vêm para cá jogar, é amador. Aproveita o lazer em família para se exercitar e se divertir, sem o objetivo de se profissionalizar: pai que faz dupla com o filho, mãe que joga com a filha, e assim por diante. É uma atividade que também fortalece os laços familiares. E o resto da família vem junto para fazer turismo”, comenta Ricardo Augusto, idealizador do projeto Rota 55, que organiza uma série de eventos esportivos e de gastronomia.

Um deles é o Circuito Beach Tennis da Rota 55, que conta com quatro etapas no decorrer do ano. A próxima será agora nos dias 5 e 6 de agosto na Barra do Sahy, um campeonato que deve reunir cerca de 200 jogadores. “Fazemos o Circuito Beach Tennis pensando nos jogadores amadores, na família. Temos categorias masculino, feminino, misto e pais e filhos. A maioria costuma ser dos níveis B e C, intermediários e iniciantes. Mas também temos classe D, para o iniciante de primeira vez”, explica Ricardo. Dependendo do número de inscritos, chega a ter jogos simultâneos em oito quadras o dia todo.

Outro importante campeonato é o São Seba Open de Beach Tennis, também com quatro etapas por ano. Igualmente, a maioria dos jogadores é gente que quer se divertir, se exercitar e fazer turismo, que não pensa em se profissionalizar. Mas também tem jogadores profissionais, que acabam sendo uma atração à parte no evento. As inscrições para a próxima etapa, dias 16 e 17 de setembro, em Maresias, já estão abertas.

“No São Seba Open, temos jogadores do iniciante ao profissional. Jogos nas categorias de dupla masculino, feminino e mista de classes D, C, B e A, com premiação de R$ 1 mil por categoria”, conta Gustavo Rezek, jogador de beach tennis e organizador do evento.

A expectativa é receber de 300 a 350 atletas nesta próxima etapa. Dependendo do número de inscritos, Gustavo conta que chega a haver, ao mesmo tempo, 20 quadras com jogadores em ação. “É um evento que traz para São Sebastião famílias inteiras da Capital, da Grande São Paulo, do Vale do Paraíba e até do Interior de São Paulo, e também aqui do Litoral. Para quem pratica beach tennis na cidade, com vista para prédios e barulho de carros, jogar aqui, com mar de um lado e floresta do outro, ouvindo o vento, é um sonho porque é uma conexão com a natureza”, completa.

Gastronomia

Quem vai para São Sebastião, seja para jogar beach tennis ou apenas fazer turismo, também come muito bem. A rede gastronômica é grande e variada, incluindo restaurantes de chefs estrelados. E há vários eventos gastronômicos. Um dele é o 1º Festival Rota Gourmet, organizado pelo projeto Rota55. São 52 restaurantes participantes, localizados entre as praias de Juréia e Toque Toque, que incluem no cardápio um menu completo (entrada, prato principal e sobremesa) a um valor fixo de R$ 59,00. O festival, que vai até o dia 20 de agosto, tem como objetivo valorizar a gastronomia local e promover a diversidade culinária da região. Há banners espalhados por São Sebastião indicando os restaurantes participantes.

Sol e paz

Essa época do ano, a chamada baixa temporada, é perfeita para quem quer curtir São Sebastião com tranquilidade. Geralmente, os dias são de bastante sol e a temperatura é muito agradável, inclusive dá praia – com frequência os termômetros batem os 30 graus. O turista encontra estradas livres de congestionamentos, lugar para estacionar com facilidade e raramente há filas nos restaurantes.

Para quem viaja com a família, além de curtir a praia, pode aproveitar para fazer outras atividades turísticas do destino, como trilha a pé ou de bike no Parque Estadual da Serra do Mar, voar de paratrike, passear de barco para ilhas paradisíacas ou para avistamento de baleias, visitar o centro histórico bem preservado e ainda conhecer a cultura caiçara.