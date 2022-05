São Paulo e suas arquiteturas de impressionar

Na mais importante metrópole do Brasil, não faltam opções de atrações turísticas para quem gosta do segmento

Para quem ama arquitetura, São Paulo é uma ótima pedida, já que têm prédios e construções dos mais diferentes estilos, tamanhos e formas. Para quem é fã de arquitetura, basta andar pelas ruas da terra da garoa para se impressionar com as curvas, linhas e detalhes das construções, que são verdadeiramente encantadoras, e que vão te fazer entender melhor, através da arquitetura, a história da cidade.

Como São Paulo é a mais importante metrópole do Brasil, não faltam opções de atrações turísticas para quem gosta de arquitetura e, por isso, é muito relevante ter contato com profissionais do segmento de turismo, que podem te ajudar a fazer uma escolha mais assertiva em relação aos locais a serem visitados. Como exemplo, é possível citar a Carla Pettersen, personal guide absolutamente apaixonada por São Paulo.

Confira alguns lugares emblemáticos de São Paulo que se destacam quando o assunto é arquitetura e urbanismo!

Pinacoteca de São Paulo

A Pinacoteca de São Paulo se destaca por ser um dos mais importantes espaços de arte do Brasil. Sem contar, também, que é o mais antigo da cidade, já que foi projetado no final do século 19 e inaugurado em 1900. O museu tem estilo neo-renascentista e é formado por três pavimentos, com dois prédios internos. Vale dizer ainda, que, no final da década de 1900 a Pinacoteca passou por uma reforma feita pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, um dos grandes nomes da arquitetura moderna brasileira

Casa de Vidro Lina Bo Bardi

A Casa de Vidro Lina Bo Bardi é, simplesmente, um ícone da arquitetura moderno no Brasil, e o primeiro projeto da arquiteta ítalo-brasileiro Lina Bo Bradi. A construção foi iniciada entre 1950 e 1951 e foi a casa da arquiteta e de seu marido, Pitero Maria Bardi, por mais de 40 anos. Na construção, é possível perceber que a fachada de vidro dá a sensação de que a casa flutua sobre pilares. Destaque também para o jardim que ocupa uma área de 7.000m2. Atualmente, a casa abriga o Instituto Lina Bo e P.M Bardi, que promove e divulga arquitetura, design, urbanismo, entre outros

MuBE

Para quem gosta de arquitetura e urbanismo, o MuBE é parada obrigatória. O Museu Brasileiro da Escultura ocupa uma área de 7.000m2 e é um projeto do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. O prédio possui áreas expositivas abaixo do nível da rua, local especial para cursos e um belíssimo jardim projetado por Burle Marx.

Terraço do MAC

O Museu de Arte Contemporânea, o MAC, foi criado em 1963, e é instalado em um complexo arquitetônico criado nos anos 50 por Oscar Niemayer. Hoje em dia, o museu conta com acervo de cerca de 10 mil obras, entre fotografias, pinturas, instalações, entre outros. Não deixe de visitar o terraço do MAC, com vista de 180º para a cidade! Lá em cima, é possível ver o obelisco, o parque do Ibirapuera e a avenida paulista!

Edifício COPAN

O edifício COPAN é obra do arquiteto Oscar Niemayer e, para muitos, é uma das construções que melhor demonstra a arquitetura curvilínea, tão característica do renomado arquiteto. No Edifício, encontrar uma mistura de salas comerciais, bares, restaurantes, apartamentos, entre outros.

Theatro Municipal

A construção do Theatro Municipal de São Paulo começou em 1903 e a inauguração aconteceu só oito anos depois, em 12 de setembro de 1911. Talvez muitos não saibam, mas foi o Theatro Municipal, projetado por Ramos de Azevedo e pelos italianos Cláudio Rossi e Dominiazo Rossi, que colocaram São Paulo no roteiro de grandes espetáculos internacionais. A construção é luxuosa e chama atenção pela fachada cheia de detalhes renascentistas e também pelos adornos, como bustos e medalhões, que são encontrados dentro do teatro

Avenida Paulista

A Avenida Paulista é o polo econômico de São Paulo, mas não só isso, ela abriga também ações culturais e diversos eventos que acontecem na cidade. Andar pela Avenida Paulista e reparar em cada detalhe e características dos prédios é de deixar qualquer um impressionado, já que é possível encontrar construções dos mais variados estilos, desde casarões no estilo clássico francês até os mais modernos.

Memorial da América Latina

O Memorial da América Latina, que foi realizado entre 1987 e 1989, é mais um dos projetos feito por Oscar Niemayer, sendo considerado como um dos principais dentro da sua obra. O conjunto possui cerca de 90.000m2 e seis edifícios, que são unidos por duas praças unidas por uma passarela. A entrada é gratuita! O segredo está em perceber os detalhes