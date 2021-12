Santa Clara Eco Resort une diversão e luxo

A Vila do lago foi uma das últimas ampliações realizadas no Eco Resort em Dourado, e faz sucesso entre os hóspedes - Foto: Cássio Vasconcellos - Divulgação

Ao passar pelos portões do Santa Clara Eco Resort, em Dourado, município paulista distante 170 km de Americana, a sensação é de estar em um mundo à parte, de conforto e tranquilidade, que, apesar de bastante afetado pela pandemia de Covid-19, dá agora suas principais cartadas no processo de retomada.

Com o reaquecimento do setor hoteleiro, o Grupo Clara Resorts divulgou uma série de melhorias na operação, além do investimento de R$ 100 milhões na unidade de Ibiúna, a mais nova delas, de 2017, e que inaugurará ainda este mês uma ampliação com 59 apartamentos de luxo, piscina, restaurante, salão de jogos, quadras esportivas e complexo de eventos, elevando em 100% o tamanho do resort atual.

A convite do grupo, a reportagem do LIBERAL esteve no último final de semana de novembro em Dourado, que recentemente ganhou três quadras de beach tennis.

Quadras de beach tennis foram inauguradas em Dourado esporte vem ganhando adeptos nos últimos anos – Foto: Diego Juliani – O Liberal

Construídas no amplo gramado próximo ao casarão central de uma fazenda que pertenceu à família do 13º presidente brasileiro, Washington Luís, e se tornou resort em 1998, a área destinada ao esporte que vem se popularizando no País é de 220 m² por quadra, com iluminação natural, areia fina especial de quartzo e drenagem tipo “espinha de peixe”, para absorção de águas pluviais.

“Em tudo que fazemos buscamos proporcionar o bem-estar dos hóspedes e a integração das atividades. Outro ponto crucial é que buscamos favorecer as atividades em família. Nas quadras, enquanto os adultos praticam o esporte, podemos observar os pequenos sentados fazendo castelos de areia”, aponta Taiza Krueder, CEO do Clara Resorts.

Essa preocupação com os detalhes aparece em cada parte do local, que não esconde a aposta no tripé gastronomia, opções de lazer para família e sustentabilidade – toda água usada em Dourado é aquecida por painéis solares, por exemplo.

A fórmula vem se mostrando certeira, já que as unidades registraram aumento de 60% tanto em faturamento como ocupação até novembro, se comparado com o mesmo período do ano passado.

EXPECTATIVA

A informação é do gerente comercial e de marketing do Grupo Clara Resorts, Luís Antonio de Faria Braga. “E a expectativa é que para 2022 o turismo doméstico e próximo dos grandes centros tenha uma performance acima da média, como é o nosso caso”.

Para se ter uma ideia do impacto da pandemia nas operações do grupo, em um primeiro momento, de hotéis fechados, a maioria dos funcionários foi colocada em férias, e com as medidas do governo federal, acordos para redução de jornadas foram firmados, mantendo 70% do quadro.

“O impacto financeiro foi gigantesco, para minimizar a situação entramos em contato com todos os clientes com reservas confirmadas e conseguimos negociar com 90% deles carta de crédito para utilização em dois anos. O restante fizemos devolução parcelada. Negociamos junto aos fornecedores ampliação de prazos de pagamentos, cancelamentos ou interrupções de serviços, desta forma conseguimos manter o negócio saudável nos meses em que ficamos fechados”, completa Braga.

Símbolo de diversão e luxo no concorrido mercado brasileiro, a unidade de Dourado já se consagrou tricampeã como melhor hotel para famílias da América Latina, e entre os cinco melhores do mundo, de acordo com o Tripadvisor.

Na unidade em Ibiúna, pertinho da capital paulista, o Grupo Clara Resorts inaugura esse mês uma ampliação com investimento de R$ 100 milhões – Foto: Divulgação

PLANOS

Segundo o gerente comercial e de marketing, os investimentos na área esportiva em Dourado, e de grande porte estrutural em Ibiúna são uma resposta a retomada do segmento. “Os investimentos em Ibiúna começaram antes da pandemia, chegamos a parar por 3 meses e depois retomamos com força total, e entregaremos o novo complexo para as festas de final de ano. Os investimentos esportivos vieram em 2021, já como tendência de mais atividades ao ar livre. Para os próximos anos estão previstas mais acomodações tanto para Dourado como Ibiúna, e não descartamos um terceiro resort para rede, estamos em busca de oportunidades”.

Experiência une natureza, conforto e diversão

O resort de Dourado une luxo, conforto e alta gastronomia para conquistar os hóspedes. Localizado em uma área de 360 hectares, conta com 124 apartamentos entre 16 categorias, e um número incontável de atividades como: trilhas, passeios de bike, de pôneis, quadriciclo, cavalgada, arvorismo, caiaque, stand up paddle, tirolesa, arco e flecha e rapel.

Rapel em cachoeira é uma das atrações do Santa Clara Eco Resort em Dourado, disponível para os hóspedes com espírito aventureiro – Foto: Cássio Vasconcellos – Divulgação

Distante 170 km da região de Americana, o local é de fácil acesso via as rodovias dos Bandeirantes e Washington Luís. O resort fica às margens da SP-215 (Rodovia Luís Augusto de Oliveira), que liga São Carlos a Jaú. As estradas estão em boas condições e o trecho (ida e volta) tem cerca de R$ 40 em pedágios.

As reservas – a partir de R$ 1 mil a diária, incluindo quatro refeições, menos bebidas alcoólicas – são bastante concorridas, principalmente aos finais de semana, e podem ser feitas pelo site do resort, que tem plataforma bastante intuitiva e acessível.

Complexo de piscinas em Dourado impressiona pela variedade e beleza, com opções para todas as faixas etárias – Foto: Cássio Vasconcellos – Divulgação

Além das atividades, o Santa Clara Eco Resort apresenta como destaque um complexo de oito piscinas, saunas, fitness center, lagos e até um Spa com a chancela da marca francesa L’Occitane.

A unidade de Dourados teve seu bar principal totalmente reformado, e agora possui 300 m², contando piscina aquecida e jacuzzi

Bar em Dourado passou recentemente por reforma, e agora acomoda até 150 pessoas sentadas – Foto: Cássio Vasconcellos – Divulgação

A gastronomia tem no conceito da sustentabilidade um grande trunfo. Todos os legumes e vegetais produzidos na fazenda estão disponíveis nas refeições, e ainda podem ser adquiridos em uma banca estrategicamente posicionada no gramado principal, em frente à sede. As opções de alimentação são múltiplas, e a variedade do cardápio, que vai do tradicional ao contemporâneo, surpreende.

Sobre a monitoria, outro ponto forte. Disponíveis diariamente, dezenas de colaboradores treinados interagem com crianças, jovens e adultos, em uma gama de atividades bem planejadas e que abusam da farta estrutura oferecida, como oficinas de música, teatro, ecologia, agricultura e culinária.

O serviço é dividido por faixa etária: clubinho de 3 a 5 anos; kids club (6 a 8 anos); clube (9 a 13 anos); teens: (14 a 17 anos) e adultos (acima de 18 anos).