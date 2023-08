Roteiro de dois dias para aventura e descanso em São Pedro

Conhecida pelas belezas naturais da Serra do Itaqueri, que parece abraçar a cidade e seus visitantes, São Pedro é uma opção turística para quem busca contato com a natureza e um leque variado de atividades.

A 70 km de Americana e 180 km da capital paulista, a cidade com quase 40 mil habitantes oferece opções diversificadas para quem busca descanso e tranquilidade, ao mesmo tempo em que possui várias opções de lazer para os aventureiros.

Belezas naturais da Serra do Itaqueri abraçam São Pedro, seus moradores e visitantes – Foto: Diego Soares

A vocação turística vem rendendo prêmios a São Pedro. Em 2023, o município conquistou o prêmio Top Destinos Turísticos na categoria “Parque Temáticos e Naturais”, além de encabeçar a lista dos três melhores destinos de “Turismo Rural”. Em 2022, a estância já havia integrado a seleta lista das três melhores cidades na categoria “Turismo de Aventura”. O prêmio é promovido pela ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil) e Associação Mundial dos Profissionais de Viagens e Turismo – Skal Internacional São Paulo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O LIBERAL se hospedou na estância turística no terceiro final de semana de agosto (18 a 20), a convite da Secretaria Municipal de Turismo e da agência Lettera. Após vivenciar a cidade, a reportagem organizou um roteiro de dois dias reunindo atividades para todos os públicos. Confira!

Sexta-feira à noite:

O LIBERAL sugere chegada na noite de sexta-feira, quando o visitante pode se ambientar e descansar para dois dias mais agitados conhecendo São Pedro e seus atrativos.

A hospitalidade é algo que os visitantes podem perceber nos primeiros minutos na cidade, em qualquer um dos 36 empreendimentos hoteleiros. São nove opções de hotéis, sendo quatro hotéis-fazenda, 21 pousadas, um spa, dois campings, um resort, um motel e um hotel conventual.

Vista aérea noturna da cidade, que conta com quase 40 mil habitantes – Foto: Diego Soares

Para um primeiro contato com a culinária de São Pedro, a dica é conhecer o Espaço Gastronômico Boulevard da Serra. Quem procura pratos calentadores pode confiar no cardápio do Mr Sam da Serra, com seu tempurá com camarão e polpetone recheado ao molho. Já os amantes de carnes podem provar o pirulito de torresmo, a costela ou o cupim da Oficina do Churrasco.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Para sobremesa, a sugestão de Mafalda Café é pudim de leite com cumaru ou cheesecake de caramelo francês com doce de caule de jaracatiá (fruta típica da região) e limão siciliano.

E para quem curte uns bons drinques, a dica é provar o cardápio da Locomotiva Bar e os coquetéis preparados com Seu Gin, produção local com qualidade reconhecida internacionalmente.

Passeios Off Road podem ser feitos com diferentes tipos de veículos – Foto: Diego Soares

Sábado:

Para começar o dia com aventura, passeio com jipes, quadriciclos, UTV’s ou caminhão safari (6×6), com paradas no Mirante Container e na Rampa de Voo Livre, que rendem ótimas fotos e observação do horizonte. Uma última parada, na Cascata Dorigon, promete renovar as energias com um mergulho. As atrações vão de R$ 70,00 (passeio de caminhão) a R$ 299,00 (UTV).

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

As propriedades rurais abertas à visitação ampliam a imersão do turista no mundo rural de São Pedro. Quem busca uma experiência com a culinária caipira vai se deliciar no Sítio Coloninha I, referência no Guia Garfo de Ouro 2020, que serve comida típica do interior, no fogão a lenha.

Depois, sossego na área verde ao lado de um lago com redário ou em colchões para os visitantes deitarem, descansarem e, quem sabe, tirarem um cochilo.

Cruzeiro do Facão é considerado o ponto mais alto em São Pedro – Foto: Divulgação

Com vista privilegiada para a Serra do Itaqueri, o Cruzeiro do Facão é conhecido por ser um dos pontos mais altos da serra. É um lugar de fácil acesso, ideal para quem ama natureza e, claro, fotos. A dica da reportagem é aproveitar o pôr-do-sol no local.

Em seguida, que tal uma passada na Estação da Cachaça, que serve comidas típicas caseiras, cafés e, claro, cachaças? Peça um café coado na mesa e um pão de queijo recheado, e não se arrependa. O local também é interessante para o turista que deseja adquirir “coisas e trecos”, como dizem as placas a respeito de itens decorativos e lembranças, além de cachaças e doces artesanais locais.

Estação da Cachaça é opção para lanchar ou comprar lembranças de São Pedro – Foto: Diego Soares

Domingo:

Os aventureiros têm três opções para voo em São Pedro: balão, parapente e asa-delta. A sugestão da reportagem é o balonismo, comandado na estância por um dos mestres da área no Brasil: Feodor Nenov (@airbrasilbalonismo). Empresário do ramo há três décadas, ele participou de um dos quadros mais inusitados da TV brasileira, quando a jornalista Glória Maria realizou uma travessia entre dois balões nas alturas, em 2001.

Em São Pedro, balonismo é comandado por um dos mestres na área – Foto: Diego Soares

O voo de balão deve ser agendado e a decolagem é feita sempre ao amanhecer, dura cerca de uma hora e chega a 300 metros de altura. O voo custa R$ 520,00 para adultos e R$ 280,00 para crianças até 12 anos em balão com 16 passageiros. Para grupo de seis pessoas, o preço é R$ 3.600,00. Já para duas pessoas, o passeio romântico sai por R$ 2.400,00.

Em seguida, quem gosta de história vai se deliciar na Fazenda Santa Júlia, que vem oferecendo brunches com agendamento prévio, para até 30 pessoas. Construída em 1872, a propriedade foi uma grande produtora de café, considerado de ótima qualidade devido às boas terras e ao clima. Com hospitalidade sem igual, a família detentora do local começou a receber visitantes recentemente, sempre aos domingos.

Fazenda Santa Júlia é propriedade histórica bem conservada que oferece brunches aos domingos – Foto: Divulgação

Thermas Water Park

Encerrando a programação com chave de ouro, a dica é descansar e curtir as piscinas do Thermas Water Park. Com águas quentes e muitas atrações, o parque é o 7º mais visitado da América Latina e o 4º no Brasil, além de contar com a maior piscina de ondas do Estado de São Paulo e o maior parque infantil da América Latina.

Thermas Water Park reúne opções de lazer para toda a família – Foto: Diego Soares

Thermas Water Park reúne opções de lazer para toda a família – Foto: Diego Soares

Thermas Water Park reúne opções de lazer para toda a família – Foto: Diego Soares

Thermas Water Park reúne opções de lazer para toda a família – Foto: Diego Soares

Idealizado no início da década de 90 pelo Grupo JS Andrade, o Thermas Water Park de São Pedro (SP) oferece diversas atrações durante todo o ano, numa área de 4 milhões de metros quadrados – sendo quase 70 mil metros quadrados de construção, com milhões de litros de água espalhados por 19 piscinas.

Há ainda restaurantes, lanchonetes, sorveteria, lojas de conveniência, locação de armários, estacionamento, enfermaria e segurança aquática.