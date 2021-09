Roteiro das Águas no Rio Grande do Norte

O Roteiro das Águas é uma das opções de passeios diferentes à disposição dos turistas que visitam o Rio Grande do Norte. Esse roteiro foi descoberto por bugueiros da região, que optavam por trilhas de terras escondidas para circular entre as lagoas em menos tempo, possibilitando aos turistas conhecer várias delas em um mesmo dia.

O circuito completo pode incluir entre sete e 10 lagoas. Aqui indicamos apenas cinco para parada e visitação: Lagoa Redonda, Lagoa de Arituba, Lagoa de Boágua, Lagoa de Ferreira Grande e Lagoa do Carcará.

O circuito completo pode incluir entre sete e 10 lagoas – Foto: Divulgação

Apesar de todas as lagoas do Roteiro das Águas estarem bem próximas, é necessário reservar um dia inteiro para fazer o circuito. Os bugueiros geralmente saem logo pela manhã e retornam ao final da tarde, após o pôr do sol.

Quem pensa que é somente parar nas lagoas, tomar banho e partir para a próxima está completamente enganado. Os bugueiros preparam um roteiro bem completo, onde você observa uma parte da Mata Atlântica que é preservada nessas estradas, conhece grandes canaviais e criações de gados que ficam longe das principais vias e são válidas de serem observadas de perto. Também há algumas paradas estratégicas para conhecer engenhos e antigos casarões da região. O Engenho Papary é o mais popular de todos e onde você pode experimentar uma cachaça artesanal de sabor único.

Também há o Sítio Timbó, onde há rendeiras e labirinteiras que ficam o dia inteiro produzindo suas lindas peças. Além de conhecer a produção de perto, você pode comprar alguns itens e levar como lembrança e ainda pagar mais barato.

Valores para o passeio podem variar de acordo com os pacotes, pois depende do seu ponto de partida. Como há paradas, você pode optar por fazer o roteiro completo ou somente uma parte dele. O veículo utilizado também influencia no valor do pacote. Existem buggys, quadriciclos e até carros no estilo “sport” com tração nas quatro rodas. Mas o valor varia entre R$ 120,00 e R$ 180,00 por pessoa. Esse roteiro é uma novidade e principalmente para quem vai ficar em Natal é importante procurar se informar. Já para quem está hospedado em Nísia Floresta, é mais comum encontrar quem conhece a trilha.

Praias ou lagoas? Com as duas opções para o seu lazer, a cidade de Nísia Floresta é atualmente um dos destinos mais procurados para quem quer fugir das aglomerações. São nada menos que 26 lagoas e dezenas de praias, muitas delas com piscinas naturais e quase desertas.

Resort – Foto: Divulgação

Praia Bonita Resort é referência de hospedagem na região

O Praia Bonita Resort revolucionou o mercado hoteleiro do litoral sul potiguar, com um novo conceito de excelência no atendimento. Logo na chegada, o turista é recebido com muito carinho pela equipe da recepção. O hotel conta com 150 UHs, sendo algumas delas suítes master com hidromassagem. Ainda possui Spa, hidromassagem externa, espaço para massagem, espaço kids, baby copa, academia, salão de jogos e piscina com pool bar, que serve drinks especiais.

O hotel tem uma equipe de lazer e recreação que, todas as noites, proporciona o melhor da música ao vivo, além de apresentações teatrais. Na área da piscina há um paisagismo tropical, com jardins repletos de flores coloridas adornados de coqueiros e palmeiras.

Na região do resort, você pode escolher entre as piscinas naturais da Praia de Camurupim ou as deliciosas lagoas, pois o empreendimento está entre essas duas maravilhas. Outra dica interessante é mergulhar nas histórias fantásticas da personagem feminina mais impactante da história do Rio Grande do Norte: Nísia Floresta.

Ainda no destino, dois locais excelentes para comer são o Camarão do Olavo, que fica perto da área central de Nísia Floresta, e o Caranguejo do Olavo, pertencente aos mesmos proprietários e que fica na Praia de Camurupim, sendo pé na areia e com excelente estrutura de lazer e serviços.