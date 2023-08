Riqueza da gastronomia coreana é atração do K-Food Festival

Evento gratuito promove degustações de pratos típicos e produtos coreanos nos dias 19 e 20 de agosto no Bom Retiro - Foto: Divulgação

A K-Food, comida típica coreana, vem conquistando cada vez mais brasileiros com sua variedade de sabores, onde molhos apimentados e adocicados são a base da maioria dos pratos que levam ainda muitos vegetais e arroz. Para quem quer conhecer mais sobre a riqueza da gastronomia coreana e experimentar algumas das receitas que são servidas nas K-Dramas, as novelas coreanas que estão fazendo sucesso por aqui, nos dias 19 e 20 de agosto vai acontecer o K-Food Festival na Praça Tiradentes, no Bairro do Bom Retiro, em São Paulo.

Durante o evento o público poderá conferir um menu com várias comidas coreanas mais apreciadas pelos brasileiros e participar da degustação de Snacks, Panquecas de Kimchi, Chá de Yuja e MakGeoLi, uma bebida a base de frutas, entre outros pratos típicos.

Promovido pela aT– Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp, no K-Food Festival, também haverá distribuição de receitas de Kimchi, prato tradicional feito com acelga apimentada e fermentada, e de um Guia de Lojas onde o público poderá encontrar os produtos coreanos para preparar os pratos.

Com entrada gratuita, o K-Food Festival vai acontecer na Praça em frente à Estação Tiradentes do Metrô, em meio a uma programação de eventos em comemoração ao Dia da Cultura Coreana e aos 60 Anos da Imigração Coreana no Brasil.

K-FOOD FESTIVAL

Data : 19 e 20 de agosto

: 19 e 20 de agosto Horário : das 10h às 18h

: das 10h às 18h Local : Praça Tiradentes, em frente à Estação Tiradentes do Metrô – Bairro do Bom Retiro

: Praça Tiradentes, em frente à Estação Tiradentes do Metrô – Bairro do Bom Retiro Entrada gratuita