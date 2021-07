Retorno da Semana Internacional de Vela

Atento às ações de retomada das cinco cidades da região turística – Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – o Circuito Litoral Norte está apoiando a 48ª edição da Semana Internacional de Vela, que retorna de forma presencial.

A competição, considerada a maior da América Latina, reunindo atletas olímpicos, profissionais e amadores, volta a ser disputada na cidade depois de dois anos. Na temporada passada, ocorreu a edição virtual de 2020, com o aplicativo Virtual Regatta e o Talks, série de palestras online sobre o mundo do mar.

“Nós estamos muito contentes com a volta da Semana de Vela de Ilhabela. O evento, além de movimentar grande parte dos velejadores, principalmente aqui da nossa região, do Brasil, traz também velejadores do Chile e da Argentina. E assim como a maioria dos eventos esportivos realizados em Ilhabela, traz muito turismo pra cidade. Os eventos esportivos são os que mais atraem turistas à nossa cidade fora da temporada. Então nós estamos contentes com o retorno das competições, esse ano não vamos ter o tradicional Race Village, por conta ainda da pandemia, e as provas, todas elas, desde a Semana de Monotipos até a Internacional de Vela, seguirão todos os protocolos de saúde. Continuaremos pedindo o teste negativo da COVID-19 e todos velejadores de tripulações serão testados dois dias antes do início das provas”, afirma o secretário de Esportes da cidade, Harry Finger.

Conhecida como a Capital Nacional da Vela, Ilhabela atrai velejadores brasileiros e de países vizinhos com seu regime de correntes e ventos no Canal de São Sebastião, que faz da Ilha um local privilegiado para velejar e competir.

Tanto que, na última edição presencial da Semana Internacional de Vela, participaram mais de 120 veleiros entre as diversas categorias integrantes.

Para 2021, haverá regatas das principais classes da vela oceânica, como ORC, RGS, Clássicos C30, entre outros. Além de regatas virtuais.

A competição principal ocorre entre 24 e 31 de julho no Yacht Club de Ilhabela. Mas, uma semana antes, entre 16 e 18 de julho, como já é tradição, ocorre também a Semana de Monotipos, com barcos de classe olímpica, pan-americana e de vela jovem.

O evento é aberto a velejadores das classes convidadas: Sniper, Hobie Cat 16, Optimist, 420, Dingue, Laser Standard, laser Radical Masculino e Feminino, Laser 4.7, Open Bic, 29er, Kitesurf e Finn. E contará ainda com: “Campeonato Paulista das Classes 420 e 29er” e “1ª Etapa do Circuito Rei da Ilha de kitesurf Hydrofoil”.

Os esportes de vela, assim como o turismo náutico, de experiência, de base comunitária e de natureza, vêm ganhando destaque nas cidades integrantes do Circuito Litoral Norte com o objetivo de desenvolver uma atividade turística sustentável e segura nesse momento de retomada.

“Ficamos muito felizes com o retorno da Semana Internacional de Vela, um dos eventos que fazem parte da vocação do turismo esportivo da região do Litoral Norte. Com segurança, protocolos e público de alto nível, vemos que gradualmente os principais eventos que movimentam a economia local seguem retomando”, acrescenta o presidente Interino do consórcio turístico, Gustavo Monteiro.

Rica em biodiversidade e atrativos naturais, a região turística também vem apostando em roteiros intermunicipais e integrados para oferecer cada vez mais atrações completas para os seus visitantes.