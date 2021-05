Retomada dos voos da Copa Airlines reconectará o Brasil a Curaçao

O Curaçao Tourist Board vai realizar dois bate papos on-line, nos dias 14 e 21 de maio, para atualizar os agentes de viagem brasileiros sobre o retorno dos voos da Copa Airlines ao destino, após um ano. Os encontros também mostrarão algumas novidades nos protocolos pré-embarque para quem viaja a Curaçao, o aplicativo Dushi Stay, entre outros assuntos.

“O mercado do Brasil é muito importante para Curaçao. Mesmo sem voo direto, o brasileiro já visitava muito nosso destino para conhecer nossas praias, cultura e nosso povo. Já estamos com saudades e o nosso País está esperando todos em breve”, afirma André Rojer, gerente regional do Curaçao Tourist Board para América do Sul.

Curaçao – Foto: Divulgação

Janaina Araujo, representante de Curaçao no Brasil reforça: “estamos muito felizes com a retomada e temos certeza que Curacao está no radar do brasileiro. A ilha é um destino completo que atende todos os gostos da família brasileira e está pronto. Neste período, se preparou bem para receber os turistas”.

O primeiro evento na plataforma Zoom ocorrerá no dia 14 de maio, às 10h, e será focado na atualização da malha aérea de chegadas e saídas dos voos da Copa. O encontro na sexta-feira, 21/05, também será às 10h. A retomada dos voos para Curaçao desde a Cidade do Panamá está programada para o dia 05 de junho, sábado, e contará inicialmente com duas frequências semanais.

Além de André Rojer e Janaina Araújo, os bate papos contarão com as presenças de Val Muller, editora do Blog Dicas de Curaçao, e Marcos Junior Oliveira, assessor de imprensa para o mercado brasileiro. As transmissões serão interativas, permitindo que os participantes respondam perguntas, curiosidades entre outros temas. Para participar dos encontros os interessados precisam realizar um pré-cadastro na plataforma Zoom. Clique aqui para ser redirecionado.

SERVIÇO:

Bate papo: Retomada de Voos para Curaçao

Onde: Plataforma Zoom

Quando: 14 e 21 de maio, às 10h

Inscrições: aqui.