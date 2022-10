Região da Itália vai pagar despesas de turistas, inclusive de brasileiros

Uma região da Itália está com uma ação muito interessante para atrair visitantes. O conselho de turismo de Friuli Venezia Giulia, que fica a cerca de 150 km da romântica Veneza, está oferecendo algumas comodidades para incentivar os turistas a irem para lá. Entre os benefícios, estão transporte público sem custo e entrada gratuita ou com desconto em museus e outras atrações famosas.

O programa para atrair turistas vai até 31 de maio de 2023. O conselho de turismo vai reembolsar os gastos de passagem de trem de quem chegar às cidades de Trieste e Udine ou às estâncias costeiras de Grado (também conhecida como ‘Pequena Veneza’ devido aos seus canais) e Lignano Sabbiadoro (casa de algumas das melhores praias da Itália) por trem.

Além disso, os viajantes receberão transporte público gratuito dentro e ao redor do destino escolhido e entradas gratuitas e com desconto em museus, atrações e visitas guiadas.

Também será oferecido de graça o FVG Card Turismo, que permite aproveitar o transporte público gratuito. Com ele será possível ganhar descontos especiais em outros serviços turísticos como parques de diversões, praias, piscinas, visitas guiadas e a incrível reserva da região de locais históricos como a catedral de Trieste, o teatro romano do século I da cidade e teatros como a grande casa de ópera Teatro Verdi.

A boa notícia é que qualquer turista pode aproveitar a promoção desde que viaje para uma das seguintes estações de trem: Latisana-Lignano-Bibione, Cervignano-Aquileia-Grado, Aeroporto de Trieste, Trieste Centrale ou Udine. Os viajantes podem usar os trens estaduais da Trenitalia, as linhas Intercity ou as linhas Frecce de alta velocidade.

Quem se beneficiar do pacote deve ficar em Friuli Venezia Giulia por pelo menos duas noites. Há uma lista de hotéis e pousadas participantes da promoção. Se você quiser aproveitar a oferta, precisará reservar sua acomodação e passagem de trem no site oficial. O preço da passagem de trem de volta será deduzido do total.

Apesar da boa notícia, nem todas as datas estão disponíveis. Feriados e os períodos de Natal e Páscoa não fazem parte da promoção. Os bilhetes de trem de primeira classe não estão incluídos, bem como o valor da hospedagem.

Com canais e arquitetura que fazem lembrar Veneza e gastronomia considerada uma das melhores da Itália, Friuli Venezia Giulia é uma das regiões menos turísticas da Itália, tornando-se um ótimo lugar para explorar um dos países mais visitados do mundo sem aquelas multidões de turistas.

A região tem todos os maiores sucessos da Itália e que os visitantes amam: palácios renascentistas, ruínas romanas, paisagens alpinas, boa comida e praias incríveis.