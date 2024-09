Referência em ecoturismo e aventura, Socorro promove um dos principais festivais esportivos ao ar livre

O mês de setembro será agitado em Socorro! A partir do dia 13 até 29, a cidade vencedora duas vezes do prêmio “Top Destino Aventura” e portal do Circuito das Águas Paulista, receberá off roaders, motociclistas, atletas de montanhismo e amantes de esportes ao ar livre de todo país para participarem da 3ª Temporada de Aventura.

A “Capital da Aventura” irá sediar uma série de eventos que inclui; 2º passeio off road de Regularidade 4×4 da Primavera, o 1º Socorro Raid Festival (corrida, rapel e rafting) e o Encontro de Voo Livre Inter-Rampas. Para os interessados em participar, basta se inscrever nas atividades desejadas nos links disponíveis do site: https://socorro.tur.br/eventos/temporada-de-aventure-2024/. Além de Escalada indoor, Rafting Race Crazy, Campeonato de Caiaque, Campeonato de Rapel e Encontro de Motos Off Road.

Abrindo a 3ª Temporada de Aventura, acontecerá o 2º passeio 4×4 da Primavera com um percurso Off Road de Regularidade pela Serra da Mantiqueira, destinado aos proprietários de veículos SUV ou utilitários 4×4 originais ou modificados. A largada será dia 14 às 8h da manhã do Museu Duas Rodas (CCM), com trajeto de aproximadamente 95 Km entre as montanhas e área rural da cidade de Socorro, contando com alguns trechos de Minas Gerais e parada para almoço em um parque em meio à natureza. O objetivo deste passeio é fazer o percurso no tempo mais próximo do estipulado pela organização do evento. Haverá entrega de troféus para 3 primeiras duplas e vouchers para atividades de aventura até o 5º lugar.

Na mesma data e local CCM-Centro Cultural Movimento, ocorrerá a largada do Socorro Raid Festival, uma corrida de 7,5 km, dividida em duas categorias, uma de Turismo com 6,5km passando pelo centro da cidade e elevação de 225 m, e a Esporte com 15km e mesma elevação, passando por ruas, trilhas e montanhas, incluindo 3,5km de descida de bote pelo Rio do Peixe no centro da cidade e rapel de 12 metros de uma ponte para dentro do bote de rafting, premiando as categorias com medalhas.

No final de semana seguinte, nos dias 21 e 22 de setembro, será a vez do primeiro Encontro Inter-Rampas, que contará com duas modalidades. A Permanência e Pouso de Precisão, o piloto poderá optar em fazer um voo de 30, 60 ou 120 minutos e pousar na mosca. Na modalidade Triangulação, os voos são mais longos, decolando do Pico da Cascavel (Socorro), indo até o Morro Pelado (Águas de Lindóia), passando pelo Alto da Serra (Serra Negra) e retornando ao pouso oficial do Maurão. Segundo o presidente da ASTUR (Associação de Turismo do Município de Socorro), piloto e instrutor de voo, Ronaldo Aparecido Silva, o encontro já tem mais de 50 pilotos inscritos, “o céu do Circuito das Águas Paulista estará repleto de pilotos, quem olhar para cima verá pontos coloridos alegrando as cidades”, comenta Ronaldo.

Será cobrada entrada de R$ 10,00 (cada dia) para quem quiser assistir aos voos do Pico da Cascavel. Os visitantes poderão concorrer a um sorteio de voo duplo, no sábado, dia 21. Também neste dia, para celebrar este encontro haverá show com a banda Bluezzeira de Responsa, das 16h às 20h com direito a um imperdível pôr do sol.

De 25 a 29 de setembro acontecerá no Parque Monjolinho a Escalada Indoor em uma plataforma profissional com 12m de altura com painel múltiplo para todos os níveis. Para participar e adquirir o ingresso pelo site https://parquemonjolinho.com.br/escalada e o valor de cada ingresso será revertido para o plantio de 1 árvore nativa.

No sábado dia 28 serão realizadas as seguintes atividades: Rafting Race Crazy e Campeonato de Caiaque – Oportunidade de explorar o rio do Peixe a bordo de diversas embarcações, incluindo botes de rafting, caiaques e ducks. A presença dos canoístas locais enriquecerá a experiência com suas habilidades e conhecimentos. Os competidores decoração seus botes e descerão o rio. Esta competição é organizada por todas as bases de aventura que operam rafting no rio do Peixe.

Competição de Rapel – Será o rapel mais alto da região com 98m com o melhor visual de Socorro, dentro no Parque Pedra Bela Vista, onde tem o maior balanço do Brasil. Serão 4 descidas 15m, 45m, 90m e 98m contra o relógio.

Para encerrar o mês da aventura, no dia 28 de setembro, às 19h show musical com a banda Rockestrada, food trucks e beer truck no Centro Cultural Movimento com entrada gratuita em um grande evento de confraternização.

O evento tem o apoio da ASTUR, COMTUR, Secretaria de Esporte, Secretaria de Turismo e ACE.