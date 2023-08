Referência de ecoturismo, Bonito também tem atrações no inverno

Com grutas, cachoeiras, rios para flutuação, esportes radicais aquáticos e vastas fauna e flora, a cidade possui muitas águas de nascentes, as quais não variam muito na temperatura ao longo do ano

Bonito é vista como referência de ecoturismo no Brasil e no mundo. Com grutas, cachoeiras, rios para flutuação, esportes radicais aquáticos e vastas fauna e flora, a cidade fica no Estado do Mato Grosso do Sul, a 297 km da capital Campo Grande, e possui muitas águas de nascentes, as quais não variam muito na temperatura ao longo do ano – entre 22° e 24°C, sendo extremamente agradáveis também no inverno. O conhecido clima quente desta região é outro atrativo que propicia os banhos em águas naturais.

Outra vantagem de fazer essa viagem neste período são as águas mais límpidas e sem as algas que normalmente se proliferam no verão. Os passeios também são menos cheios, e com mais chances de não atingirem a capacidade máxima de visitantes, além de que neste período não há o fechamento ocasional de atrações por conta de tempestades ou alterações climáticas inesperadas que ocorrem do final ao início do ano. O período é de poucas chuvas e clima mais ameno – abril a setembro.

E para direcionar os viajantes para os melhores programas neste período do ano, o Selina Bonito, ecossistema de hospedagem e lifestyle, apresenta algumas recomendações. “Para conhecer detalhadamente a cidade, não basta apenas um final de semana. As opções de lugares imersos na natureza são tantas que, para não ir embora com gostinho de quero mais, pelo menos cinco dias são necessários”, comenta Luiz Fernando Vieira, gerente geral do Selina Bonito. E, para ajudar os turistas a aproveitarem o máximo dessa vivência, o Selina montou um guia mostrando as vantagens de ir a Bonito nesta época do ano, confira:

Lagoa Misteriosa

É uma lagoa que ninguém sabe ao certo qual sua profundidade, o que explica seu nome, mas ela forma praticamente um abismo embaixo d’água. Situada a aproximadamente 70 km de Bonito, está situada na cidade de Jardim (MS) e é uma atração que só é aberta à visitação de abril a agosto, porque nos outros períodos, quando as temperaturas se encontram mais altas, é quando acontece a proliferação das algas naturais em sua vegetação subaquática, o que altera a visibilidade da água, a deixando mais esverdeada e turva.

Gruta do Lago Azul

Um dos locais mais procurados por quem viaja a Bonito, é uma formação rochosa com estalactites e estalagmites, com uma vasta área de água de nascente que fica completamente azul devido à iluminação natural da incidência de raios solares. Exige uma pequena trilha até o local, com equipamentos de proteção individual, acompanhamento de guias especializados e a descida de uma escada íngreme para acessar o interior da caverna e o lago.

Flutuação no Rio Sucuri ou Rio da Prata

Essa prática é também uma das mais famosas de Bonito. É uma completa imersão na natureza, na qual os viajantes descem com a correnteza dos rios, vestidos em roupas de neoprene – acompanhados de instrutores treinados – apreciando a natureza subaquática e as diversas espécies de peixes que passam por ali. São quase 2km de flutuação nos rios, que estão mais límpidos e com maior visibilidade durante o inverno.

Rafting

O esporte radical que desce os rios em grupos em botes infláveis , também é mais garantido e seguro de se fazer na temporada de inverno, com menos chuvas. A quantidade de tempestades no verão aumenta o risco de trombas d’água, o que acaba inviabilizando a aventura que arranca boas risadas e muito frio na barriga de quem faz.

Festival de Inverno de Bonito

É um dos principais eventos culturais da região. Ele oferece uma programação diversificada de shows musicais, exposições de arte, teatro, dança, cultura de rua, e oficinas. Neste ano, o evento acontece de 23 a 27 de agosto. A região de Bonito é conhecida por estar cercada de territórios indígenas, com diversas etnias diferentes e no FIB podem-se encontrar artesanatos indígenas locais.

