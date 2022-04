Recarregue as energias

Sair de férias vai se tornar uma das principais expressões de autocuidado em 2022. Mas não estamos falando apenas de pegar um sol ou ir para um retiro de ioga. Para mais da metade (54%) dos brasileiros, estar revigorado vem como consequência de se desconectar da rotina. Além disso, 44% desses viajantes dizem que fazer uma atividade fora da rotina os ajuda a se desconectar.

Pensando nisso, a Booking.com fez uma lista de atividades revigorantes e sugere alguns destinos nacionais para essas atividades para inspirar os viajantes a deixarem tudo para trás e vivenciarem algo diferente durante suas férias em 2022.

Curtindo as trilhas

Chapada dos Veadeiros – Foto: Divulgação

Respirar o ar fresco em um novo destino e admirar suas paisagens é uma ótima maneira de recarregar as energias. É a atividade perfeita para fazer na Chapada dos Veadeiros (GO), a fim de se desligar de tudo, fazendo trilhas a pé.

Trilhas em 2 rodas para mountain bike

Pipa – Foto: Divulgação

Há um lugar no Brasil bastante conhecido pela beleza praiana, mas nem todos sabem que ali se encontra uma trilha de 20 km, de beleza exuberante, para quem se aventura em duas rodas. As pessoas que gostam da adrenalina do ciclismo para se desligar de tudo vão amar a trilha da Praia da Pipa (RN), no nordeste do País. Em certo ponto, é possível até observar as tartarugas.

Cenários que valem o clique

Lençóis Maranhenses – Foto: Pixabay

Viajantes criativos – ou seja, aqueles que amam registrar suas viagens com uma câmera para relaxar – vão amar conhecer os Lençóis Maranhenses (MA). O Parque Nacional abriga uma imensa paisagem similar a um deserto, com dunas de areia branca, mas que guardam as surpreendentes lagoas inundadas pela água da chuva. É essencial se atentar para a temporada de chuva no local, e para o período em que o turista encontra as lagoas mais cheias.

Curtindo ao ar livre

Foz do Iguaçu – Foto: Pixabay

Se um pouco de adrenalina é tudo o que você precisa para se sentir revigorado, há muitas alternativas ao ar livre disponíveis em Foz do Iguaçu (PR). Essa cidade, famosa pelas enormes e pomposas cataratas, também abriga atividades como passeios de barco que chegam pertíssimo das quedas d’água, passeios de caiaque e observação da vida selvagem, entre outros.

Mergulho relaxante com snorkel

Fernando de Noronha – Foto: Divulgação

Fernando de Noronha (PE) é o local perfeito para fugir para um mundo calmo e azul, repleto de espécies marinhas, corais preservados e até navios naufragados. Que tal conhecer as profundezas do mar azul de Noronha em um passeio para mergulho de snorkel?

De vento em popa

Paraty – Foto: Pixabay

Às vezes, você só precisa ver o mar. Segundo a pesquisa da Booking.com, 86%* dos brasileiros concordam que ver as ondas é um remédio instantâneo para melhorar o humor. Paraty (RJ), na Costa Verde do Brasil, é conhecida por seus passeios de barco. Faça um deles e conheça belas enseadas, como a Praia da Lula e a Praia de Santa Rita.

Curtindo as pistas

Gramado – Foto: Divulgação

Mas é possível esquiar no Brasil? Sim, é possível! Em Gramado (RS), há um parque temático com mais de 8 mil m² dedicados à experiência com a neve. Além do esqui, é possível fazer snowboard, patinar no gelo e outras atividades divertidas em temperaturas abaixo de zero.

Surfando as ondas

Floripa – Foto: Pitch Lordello

Você não vai precisar mais colocar o barulhinho das ondas do mar na sua playlist para relaxar quando estiver em Florianópolis (SC). A Praia da Joaquina, por exemplo, é palco de diversos campeonatos nacionais e internacionais de surf. Esse destino é a escolha perfeita para aqueles que encontram a paz enquanto remam e surfam as ondas.

Observação da vida selvagem

Pantanal – Foto: Pixabay

Nem sempre queremos adrenalina. O silêncio e a conexão com a natureza fazem com que a observação da vida selvagem seja uma atividade extremamente meditativa. É uma ótima maneira de se desligar quando estiver longe de casa. O Pantanal (MT) é um destino interessantíssimo para nos reconectar com a natureza, rodeado pelos cantos dos pássaros e pelos sons de diversos outros animais.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada com um grupo de adultos que planeja viajar a lazer ou a negócios nos próximos 12 a 24 meses. No total, 24.055 pessoas em 31 países e territórios participaram da pesquisa. As pessoas entrevistadas responderam a uma pesquisa on-line em agosto de 2021.