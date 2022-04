Em homenagem ao 50º aniversário de um dos parques temáticos mais famosos do mundo, comemorado em outubro de 2021, a Booking.com fez uma lista com acomodações impressionantes perto de seis destinos reais que inspiraram alguns dos desenhos animados mais amados de todos os tempos. De castelos repletos de torres, passando por palácios antigos, esses marcos arquitetônicos vão despertar a realeza que existe no imaginário de cada pessoa – além de serem perfeitos para 54% (*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 47.728 entrevistados em 28 mercados) dos brasileiros, que dizem escolher um destino com base em filmes ou programas de TV.

Castelo de Neuschwanstein

Baviera, Alemanha

O Castelo de Neuschwanstein é um edifício histórico do século 19 localizado nos Alpes Bávaros. Além de ser um dos castelos mais fotografados do mundo, ele serviu de inspiração para uma das principais atrações do parque temático mais famoso da Flórida. Suas torres e espiráculos também influenciaram o castelo do clássico desenho animado de 1959, que conta a história de uma princesa condenada a dormir por 100 anos após ter o dedo picado pelo fuso de uma roca encantada.

Localizado em Hohenschwangau, logo abaixo do Castelo de Neuschwanstein, o Hotel Alpenstuben é um hotel tradicional de gestão familiar cercado de belas montanhas e imensos pinheiros. Depois de um café da manhã relaxante, você pode conhecer a floresta a pé ou visitar o castelo, que fica a apenas 20 minutos de caminhada.

Monte Saint-Michel

Normandia, França

Quem adora a animação sobre a princesa de longos e mágicos cabelos loiros, que sonha em fugir de sua torre isolada, vai reconhecer o imenso Monte de Saint-Michel, na Normandia. Este Patrimônio Mundial da UNESCO é um dos pontos turísticos mais bonitos da França. A maré alta faz com que o lugar fique periodicamente isolado do continente, mas os mais aventureiros podem chegar até lá durante a maré baixa. Quando a maré sobe, o afloramento rochoso é cercado pela água e se transforma em uma ilha mística e muito fotogênica, especialmente durante o nascer do sol.

O Chambres d’Hôtes Les Vieilles Digues é uma casa reformada em estilo bretão, situada em Beauvoir, a menos de dois quilômetros do Monte Saint-Michel, que se impõe no horizonte. O lindo jardim da acomodação é perfeito para relaxar em um dia ensolarado, antes de passear pelas margens do rio Le Couesnon.

Alcázar de Segóvia

Espanha

Acredita-se que a robusta fortaleza de Alcázar de Segóvia seja a inspiração para o castelo da vilã do primeiro desenho animado em cores e com som do mundo. Lançada em 1937, essa obra pioneira conta a história de uma bela e jovem princesa que foge das garras de sua madrasta maligna para viver em uma cabana na floresta junto com sete anões. A cerca de uma hora e meia ao norte de Madri, essa residência real é um dos locais históricos mais visitados da Espanha, graças à sua posição imponente, no topo de um afloramento rochoso.

Na Plaza Mayor, em frente à Catedral de Segóvia, o Hotel Infanta Isabel conta com a localização perfeita para conhecer todos os locais históricos da cidade, incluindo fortalezas medievais, igrejas ornamentadas e um antigo aqueduto romano com mais de 160 arcos.

Castelo de Eilean Donan

Escócia, Reino Unido

Além de ser um dos lugares mais fotografados da Escócia, o Castelo de Eilean Donan foi usado como inspiração para o lar da heroína impetuosa de uma animação digital. O filme conta a história de uma princesa escocesa determinada a escrever seu próprio destino. A paisagem acidentada que cerca esse majestoso castelo do século 13 vai transportar os viajantes para outra época.

Localizado em Letterfearn, a apenas 25 minutos de carro do Castelo de Eilean Donan, o Toads Croak é um B&B aconchegante com vista para as montanhas Five Sisters of Kintail, o lago Duich e o Castelo de Eilean Donan. Você pode passear pela praia e, se der sorte, avistar uma lontra ou uma águia-real. Quem gosta fazer trilhas vai adorar percorrer os trajetos pelos bosques e colinas, a poucos passos da acomodação.

Château de Chillon

Lago Léman, Suíça

O Château de Chillon fica em uma ilha perto da margem do Lago Léman. O edifício é a inspiração para o castelo do príncipe de um desenho animado de 1989. O filme conta a história (originalmente escrita por Hans Christian Andersen) de uma jovem sereia que troca sua voz pela chance de se tornar humana e conquistar seu querido príncipe. Cercado por um fosso natural, o castelo é aberto para o público. Lá, é possível aprender sobre a longa história do castelo e apreciar a belíssima vista dos Alpes.

O Swiss Historic Hotel Masson tem vista para Genebra e é um dos hotéis mais antigos da região. Cercado por um grande jardim com árvores centenárias, esse edifício elegante em estilo Belle Époque remonta a 1829 e conta com piso de carvalho, além de pinturas e mobília originais do século 19. Você não pode deixar de conferir a imponente sala de jantar com belíssimas vistas do lago, um grande aquecedor de alvenaria e cadeiras vienenses originais.

Cidade Proibida

Pequim, China

Construída em 1420 pelo terceiro imperador da dinastia Ming, a Cidade Proibida é um complexo palaciano no centro da Cidade Imperial de Pequim. O mesmo palácio imperial aparece na aventura musical animada de 1998 sobre uma jovem chinesa que se disfarça de homem para ocupar o lugar de seu pai no exército. A Cidade Proibida, que já foi o palácio imperial de duas dinastias chinesas (Ming e Qing), é hoje um museu de arte histórica chinesa.

Ao lado do famoso Parque Jingshan, o Jingshan Garden Hotel é um oásis cultural de tranquilidade no centro de Pequim. A uma curta caminhada da Cidade Proibida, esta bela acomodação oferece uma variedade de programas que destacam a arte, cultura e tradições chinesas em seu pátio ao ar livre e espaços públicos, incluindo performances musicais chinesas autênticas, degustação de chás chineses, exposições de arte, aulas de caligrafia chinesa, bem como aulas especiais de culinária de pratos chineses tradicionais.