Quer se mudar para os EUA? Conheça os três vistos mais procurados por brasileiros - O Liberal

Imigrar para os Estados Unidos é um objetivo para muitos brasileiros, e os números confirmam a tendência. Em 2023, mais de 1 milhão de vistos foram emitidos para cidadão do Brasil superando os 815.842 emitidos em 2022, segundo a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O crescimento reflete o interesse crescente em morar fora do Brasil e, hoje, já são cerca de 4,5 milhões desses cidadãos vivendo no exterior, sendo 1,9 milhão nos Estados Unidos, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Para realizar o sonho de construir uma vida nos EUA de maneira legal e segura, os vistos que proporcionam residência permanente são fundamentais. Entre os mais procurados pelos brasileiros estão o EB-1, o EB-2 NIW e o EB-3, cada um com características e requisitos específicos.

Breno Fernandes, CEO da LIV Immigration Law, e especialista em Direito Imigratório, explica as principais diferenças entre eles e comenta os principais desafios de cada documentação.

EB-1: para os talentos extraordinários

“Se você é um líder nato em sua área de atuação, o visto EB-1 pode ser perfeito. Ele é destinado a indivíduos com habilidades extraordinárias em áreas como artes, ciências, negócios ou atletismo. Professores e pesquisadores notáveis, bem como executivos de multinacionais, também se enquadram aqui”, afirma Bruno.

O EB-1 é aqueles que já tem um histórico de conquistas notáveis e quer continuar construindo uma carreira relevante nos Estados Unidos. É importante lembrar que o processo para o EB-1 é um pouco mais complexo, exigindo uma quantidade considerável de provas robustas das realizações profissionais.

Para esse visto, é preciso comprovar qualificações por evidências que atendam a pelo menos três dos dez critérios estabelecidos pela imigração americana, tais como: recebimento de prêmios reconhecidos nacional ou internacionalmente; contribuições acadêmicas ou artísticas relevantes; publicações em grandes meios de comunicação, entre outras.

EB-2 NIW: a caminho do interesse nacional

O EB-2 NIW (Isenção de Interesse Nacional) é ideal para aqueles que têm um mestrado, doutorado ou habilidades excepcionais. O trabalho deve ser considerado de interesse nacional para os Estados Unidos e o diferencial desse visto é que ele não requer uma oferta de emprego – apesar de ser necessário provar que o trabalho beneficiará o país de forma significativa.

“Esse visto é uma excelente opção para profissionais que têm um impacto claro e direto em seu campo de atuação e podem demonstrar que sua presença é benéfica para os Estados Unidos”, comenta o CEO da LIV. Assim, se o candidato possui uma carreira bem estabelecida e pode mostrar que seu trabalho fará a diferença, o EB-2 NIW é uma possibilidade.

EB-3: a oportunidade de um novo começo

O EB-3 é uma excelente escolha para quem deseja construir uma carreira estável e de longo prazo nos EUA. Esse visto é dividido em três subcategorias: trabalhadores qualificados, profissionais, e outros trabalhadores. É necessário ter uma oferta de emprego para solicitar o EB-3, e é ideal para aqueles cujas profissões exigem um mínimo de dois anos de experiência ou treinamento.

“O EB-3 é uma porta aberta para muitos brasileiros que querem começar uma nova vida nos Estados Unidos, mas é importante lembrar que esse visto costuma ter um tempo de processamento mais longo devido à necessidade de uma certificação trabalhista”, explica o executivo.

Como escolher o visto ideal?

A escolha do visto certo depende muito do perfil profissional, as suas qualificações e os objetivos de longo prazo. O tempo de processamento para a emissão de cada um deles também varia bastante, indo de 8 meses a 3 anos, dependendo do tipo de visto e da complexidade do caso.

Bruno explica que é crucial entender que cada visto tem seus próprios requisitos específicos, como comprovação de experiência, habilidades ou laços familiares e que sem a orientação de um profissional qualificado, as chances de conseguir o Green Card podem ser mais difíceis. “As mudanças frequentes nas leis de imigração dos EUA podem impactar as chances de sucesso, tornando essencial a consulta com um advogado de imigração para escolher o melhor caminho”, aconselha.

Independentemente do perfil de cada pessoa, o processo de imigração para os Estados Unidos pode ser bastante complexo e exigente. Por isso, é fundamental compreender as nuances e os requisitos de cada tipo de visto. “A orientação de um especialista pode ser essencial para evitar erros e garantir que o processo ocorra de forma correta, especialmente em um cenário de constantes mudanças nas leis de imigração. Afinal, a escolha do visto adequado é um passo importante para quem busca viver legalmente no país”, finaliza o CEO.

