Quer morar no Canadá? Saber francês pode ajudar na imigração definitiva para o país

O Canadá está na lista dos dez principais países mais buscados por brasileiros que querem viver no exterior. Segundo o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, o País tinha 133.170 brasileiros residentes em 2022.

Além do país ser um dos mais adaptados à imigração, existem habilidades que podem facilitar ainda mais esse processo, abrindo portas não só para estudar e trabalhar, mas, principalmente, morar definitivamente.

Estudar francês é uma chave essencial para quem deseja conquistar a residência permanente no país. Cada vez mais, o governo canadense está incentivando imigrantes a aprenderem o francês. Marilene Quintana, consultora regulamentada de imigração canadense e co-fundadora da e-Visa Immigration, destaca a importância da língua no processo de imigração.

“O domínio do francês pode ser um diferencial significativo para quem busca imigrar para o Canadá. A capacidade de falar francês não só aumenta consideravelmente as chances de sucesso nos programas de imigração, já que o Canadá dá prioridade para quem fala francês nos programas de imigração de profissionais qualificados, mas também facilita a entrada no mercado de trabalho, dá acesso a maiores salários e acelera a integração profissional no país,” afirma Marilene.

Para a especialista que atua há 10 anos na área, “o conhecimento do francês pode acelerar significativamente o processo de imigração em qualquer parte do Canadá, já que o país valoriza imigrantes bilíngues. Atualmente e pelo menos pelos próximos 3 anos, aprender francês pode ser a chave de sucesso para a cidadania canadense e um futuro próspero no Canadá.”, reforça ela.

A professora de francês, Jana Schmidt, conhecida como Francês com Mademoiselle, que já formou mais 4000 mil alunos, complementa que “aprender francês não é apenas sobre adquirir uma nova habilidade linguística, mas também sobre se abrir para uma nova cultura e novas oportunidades. No Canadá, e ao contrário do que muitos pensam, não apenas no Quebec falar francês é altamente valorizado, mas em todo o país, e temos diversos alunos conquistando o sonho de morar e trabalhar no Canadá”.

O governo canadense tem diversos programas de incentivo de imigração. Marilene ressalta que esses programas são uma excelente oportunidade para imigrantes de todas as partes do mundo, além dos brasileiros. “Estamos vendo um aumento significativo no número de imigrantes que estão investindo no aprendizado do francês, e isso tem se mostrado extremamente benéfico tanto para os indivíduos quanto para a sociedade canadense.”

Sobre Jana Schmidt

Professora de francês, certificada pelo CEFLE como professora de língua estrangeira, em Quebec no Canadá, com especialização em Programação Neurolinguística (PNL) pela Psynapse (École de Psychothérapie), em Lyon, França. Fundadora do projeto Francês com Mademoiselle (FCM), que tem como objetivo compartilhar o ensino do francês com todas as pessoas que desejam realizar o sonho de se tornarem fluentes nesse idioma. Produtora de conteúdos digitais para as redes sociais YouTube, Instagram, Facebook e TikTok, onde se encontra como “Francês com Mademoiselle”.