Quando e como tirar o passaporte da criança?

Com validade específica a depender da idade, o passaporte do bebê é motivo de dúvidas para os pais, que ficam receosos se vale a pena investir no documento ainda nos primeiros anos de vida da criança.

Influenciadora de maternidade e viagens, Symony Braga destaca que por ser caro, a família precisa justamente avaliar a usabilidade. “O passaporte para crianças de até um ano de idade, por exemplo, tem validade de 12 meses, o que não valerá o investimento caso a família não tenha uma viagem próxima. No meu caso, com meus filhos gêmeos de quatro meses, eu fiz a emissão porque vamos para um cruzeiro internacional no final do ano”, destaca.

Se os pais costumam viajar com frequência, em especial a trabalho, ela destaca que pode ser um gasto necessário e útil em caso de imprevistos. “O passaporte é a nossa identidade no exterior. Se a criança viajar somente pela América do Sul, poderá usar a identidade, mas outros documentos como certidão de nascimento, só servem em solo brasileiro”, alerta.

Assim como acontece com o passaporte de adultos, o documento destinado às crianças precisa ter o processo iniciado com o preenchimento do formulário da Polícia Federal. Simony Braga destaca que nesse documento, os pais têm que tomar decisões importantes sobre as autorizações de viagens. “Os responsáveis podem assinalar se a criança tem autorização para viajar na companhia de apenas um dos pais, com terceiros, ou só com os dois responsáveis”.

O restante do processo é similar ao dos adultos. Após imprimir a guia de pagamento, os responsáveis podem fazer o agendamento e levar os documentos necessários no dia escolhido. “A presença da criança é exigida no momento da emissão e retirada do documento”, lembra Simony.

Documentos exigidos

Certidão de Nascimento: menores de 12 anos precisam apresentar o documento original

Carteira de Identidade e CPF dos pais

Foto do bebê

Protocolo de agendamento impresso

Comprovante de pagamento da GRU impresso;

Formulário para autorização de expedição de passaporte para menor

Validade do documento

Menores de 1 ano: validade 1 ano

1 ano completo a 2 anos incompletos: validade 2 anos

2 anos completos a 3 anos incompletos: validade 3 anos

3 anos completos a 4 anos incompletos: validade 4 anos

4 anos completos a 18 anos incompletos: validade 5 anos

18 anos completos ou mais: validade 10 anos