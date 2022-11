O Brasil tem agora 29 praias e 11 marinas certificadas pelo Programa Bandeira Azul, um dos maiores prêmios ecológicos de reconhecimento ao turismo sustentável no mundo. A informação foi divulgada após avaliação do júri internacional da premiação. O número de locais reconhecidos pelo programa representa um aumento de 42% em relação à edição anterior, quando o Brasil teve 28 locais certificados. Com mais 9 praias e 5 marinhas, o país já soma 40 locais certificados e Santa Catarina é o Estado que abriga a maioria delas!

O Programa Bandeira Azul promove o desenvolvimento sustentável em áreas de água doce e marinhas e avalia as regiões em quatro temas: qualidade da água, gestão e educação ambiental e segurança. Esses pré-requisitos devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente para que o hasteamento simbólico da Bandeira Azul atinja um dos seus principais objetivos, que é elevar o grau de conscientização da sociedade.

Confira os locais que entraram pra lista:

Lagoa do Peri, Florianópolis

Santa Catarina

Lagoa do Peri. Foto: Leonardo Sousa/PMF – Foto:

A Lagoa do Peri é a maior de água doce potável de toda Santa Catarina. No verão, ela é bastante frequentada por quem procura um lugarzinho mais calmo. Não são oferecidas muitas opções de alimentação, mas geralmente as pessoas fazer piqueniques por lá.

Praia de Itaúna, Saquarema

Praia de Itaúna – WSL_Daniel Smorigo – Foto:

Rio de Janeiro

A mais famosa de Saquarema e é lá que ocorrem muitas disputas internacionais e mundiais de surfe. O mar possui ondas perfeitas de águas limpas, coloridas por um azul esverdeado. Além do surfe, muita gente pesca por lá. No canto direito da praia pode ser avistada a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, um importante cartão postal da cidade. A região é bem urbanizada, com várias opções de alimentação e estadia.

Praia do Cerro, Barra Velha

Santa Catarina

Ela fica no canto esquerdo da Praia de Itajuba – que é a primeira praia de Barra Velha para quem parte do Sul, na divisa com Piçarras. Tem uma larga faixa de areia e águas transparentes – que ficam bem agitadas quando venta. Costuma bem movimentada durante a alta temporada, indicada pra banho e surfe!

Praia do Sol, Barra Velha

Santa Catarina

A Praia do Sol é uma continuação da Praia do Tabuleiro que, quando somadas, dão mais de 4 km de faixa. Ela fica antes do Costão das Pedras Brancas e Negras e é famosa entre surfistas. Além dos praticantes de surfe, também atrai famílias por conta do clima tranquilo criado pelas áreas de mata nativa – elas formam belas paisagens!

Praia do Forno, Armação de Búzios

Rio de Janeiro

Praia do Forno, Armação de Búzios. Reprodução- Expedia – Foto:

Pequena e cercada por rochedos, a praia do Forno possui águas claras e frias, além de piscinas naturais nos trechos próximos aos costões rochosos, o que a torna ideal para a prática do mergulho. Pode ser acessada por via pavimentada, de fácil acesso. É local de prática de esportes náuticos como stand up, caiaque e mergulho. Há barracas para consumo de alimentos e bebidas.

Praia de Taquaras, Balneário Camboriú

Santa Catarina

Uma das melhores praias de Balneário Camboriú, perfeita para quem quer mais sossego. É uma praia de areia grossa e mar fundo – ela não fica em mar aberto, mas tem ondas – por isso recomendamos que quem vá visitar tome cuidado. A água é limpinha e ao redor se vê bastante verde.

Praia do Cumbuco, Caucaia

Ceará

A mais famosa praia de Caucaia! Conta com atividades que podem agradar desde os que desejam descansar até aos que preferem praticar esportes aquáticos e de areia. Quem quer agito deve escolher um ponto mais perto do centro, já os sossegados devem avançar alguns quilômetros. A praia é espetacular, a cor azul da água impressiona e conta com o pôr do sol mais bonito da região!

Praia Grande, São Francisco do Sul

Santa Catarina

Fica entre a Prainha e Barra do Sul, à 22 km do centro da cidade. Ela surpreende pela formação de dunas e pelo mar bem aberto, ideal para banho e pesca! Muito escolhida por surfistas, com ótimas ondas em toda a sua extensão. Leva, ainda, o título de praia mais preservada da Ilha.

Praia Grande e do Ervino, em São Francisco do Sul

Santa Catarina

Possui cerca de 6 km de extensão, sendo localizada entre a Praia Grande e o Canal do Linguado. Possui grande parte de sua natureza e paisagem selvagem. É ideal para turistas em busca de sossego e que procuram contemplar a natureza, longe da agitação das outras praias.