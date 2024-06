Pretende ir para sem agência ou guia de turismo? Anote as dicas do especialista

O Disney’s Animal Kingdom combina atrações inesquecíveis com encontros com animais e shows ao vivo - Foto: Walt Disney World/Divulgação

Viajar para a Disney em julho é um sonho para muitos. Com o verão no hemisfério norte e as férias escolares aqui no Brasil, os parques ficam cheios de crianças de todas as idades, cheias de energia e entusiasmo.

No entanto, planejar uma viagem sem um guia de turismo pode ser um desafio. Desde garantir ingressos até reservar restaurantes e shows, há muitos detalhes a serem considerados para que sua experiência seja perfeita. O guia de turismo Pedro Braun, que é certificado pela Disney e já acompanhou quase 80 grupos para Orlando, preparou algumas dicas para viajantes independentes.

“Tudo começa com um bom planejamento e eu recomendo que seja com muita antecedência. Faltando menos de um mês para as férias de julho, os viajantes talvez já tenham comprado passagem e escolhido a hospedagem. Se ainda não fizeram, recomendo começar por aí”, afirma Braun.

A primeira dica é garantir seus ingressos com bastante antecedência. Ele recomenda comprar os tickets em agências de turismo devidamente registradas nos órgãos competentes e que gozem de boa reputação. Além disso, se possível e se estiver dentro do orçamento, orienta optar pelos fura-filas, que permitem entrar nas atrações com tempo de fila muito reduzido.

Ao se hospedar em hotéis do Disney World Resort, você terá o benefício da entrada antecipada nos parques sem custo adicional, o que se revela um importante benefício, especialmente em julho.

Os restaurantes mais populares da Disney, como o Cinderella’s Royal Table, o Be Our Guest e o Space 220 são os mais disputados. Braun orienta que é comum que as reservas comecem a ser confirmadas com pelo menos dois meses de antecedência. Ou seja, caso seja do seu interesse, é preciso correr e contar com a sorte também. Além disso, muitos shows e desfiles oferecem pacotes de jantar que garantem lugares privilegiados, o que pode ser uma ótima maneira de combinar uma refeição deliciosa com uma experiência de entretenimento exclusiva.

Pedro Braun recomenda algumas atrações que ele considera imperdíveis. Para quem viaja com crianças, o passeio “Ratatouille”, o “Toy Story Mania” e o ” Mickey & Minnie’s Runaway Railway garantem sorrisos e lembranças únicas.

Já para os amantes de adrenalina, montanhas-russas como a “Tron” e a “Rock’n Roller Coaster” são indispensáveis. Além disso, não deixe de explorar o “Star Wars: Galaxy’s Edge”, uma área temática que transporta os visitantes diretamente para uma galáxia muito, muito distante.

Para maximizar seu tempo nos parques, Pedro Braun sugere roteiros diários adaptados aos diferentes perfis de visitantes. Por exemplo: famílias com crianças pequenas podem começar o dia na Fantasyland, onde a maioria das atrações é voltada para os pequenos.

Enquanto isso, grupos de amigos ou casais podem iniciar suas aventuras nas áreas de maior adrenalina, como a Tomorrowland ou a Adventureland. Uma dica importante é aproveitar o aplicativo oficial da Disney para monitorar os tempos de espera das atrações e programar o Genie Plus (passes “fura-fila”) para as atrações mais concorridas.

Julho é um mês especial na Disney, com uma série de eventos sazonais que tornam a visita ainda mais mágica. Uma das grandes atrações é o “Independence Day Fireworks”, um espetáculo de fogos de artifício que celebra o Dia da Independência dos Estados Unidos com um show de luzes e cores. Além disso, o parque costuma oferecer paradas temáticas e shows especiais que só acontecem nesta época do ano.

Para aproveitar ao máximo essas atrações sazonais, Braun recomenda chegar cedo ao parque e ir direto para as atrações que costumam ter mais fila. Outra dica é explorar os parques nos dias da semana, quando as multidões tendem a ser um pouco menores em comparação aos fins de semana.

A Disney oferece vários serviços para visitantes com necessidades especiais, incluindo locação de cadeiras de rodas, transporte acessível e assistência visual/auditiva. A maioria dos restaurantes pode acomodar dietas especiais, mas é recomendável informar com antecedência.

Sugestões de parques para visitar

Magic Kingdom: Ideal para todas as idades, com atrações clássicas e shows de fogos de artifício.

Epcot: Ótimo para adolescentes e adultos, com foco em tecnologia e cultura global.

Disney’s Hollywood Studios: Perfeito para fãs de cinema e atrações emocionantes como a área de Star Wars.