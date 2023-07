A Pedra Grande é um dos principais atrativos de Atibaia – diria que a principal atração turística, na verdade, e depois que chega lá em cima fica fácil entender o motivo. A vista é mesmo linda, de tirar o fôlego.

Aliás, tirar o fôlego não é apenas uma força de expressão nesse caso. Muita gente que opta por subir a Pedra Grande por uma de suas trilhas acaba chegando cansado, com o fôlego se esvaindo. Mas, se você não é tão aventureiro e também não está com o preparo físico em dia: também dá para ir até a Pedra Grande Atibaia de carro – e vale muito a pena!

Localizada na Serra do Itapetinga, a Pedra Grande fica a 1.418 metros de altitude e é sem dúvida nenhuma um dos locais mais visitados em Atibaia por turistas e também moradores, que procuram no local um contato maior com a natureza ou mesmo a prática de esportes radicais – além de poder contemplar a vista de várias cidades, como Atibaia, Nazaré Paulista, Bom Jesus dos Perdões, Jundiaí, Bragança Paulista, São José dos Campos e Piracaia. Diante da especulação de loteamento na área na década de 1980, a Pedra Grande acabou sendo tombada em 1983.

O caminho mais fácil para chegar à Pedra Grande é mesmo de carro (ou moto), e a maioria das pessoas opta mesmo por subir de automóvel. Mas ir com o próprio carro nem sempre é a melhor opção, já que parte do trajeto é feito em ruas de terra esburacadas – para evitar esse problema, contrate o passeio de uma das operadoras de turismo da cidade.

Saindo da Dom Pedro, são cerca de 9 km de estrada de terra até a Pedra Grande, apesar de uma parte estar sendo pavimentada por um condomínio (o que tem sido um problema, pois as obras dificultam ainda mais). Todo o caminho é bem sinalizado, impossível de se perder. O único problema é que dependendo do dia (principalmente após chuva) muitos carros não vão conseguir subir. As duas principais agências de Atibaia que fazem esse passeio são a Atibaia 4×4 e a Atibaia Turismo. A primeira

Está com disposição e quer encarar a subida a pé até a Pedra Grande? A Trilha Minha Deusa é a mais conhecida e mais escolhida, e seu caminho se inicia por dentro do Condomínio Arco Íris, que fica bem pertinho do campo de pouso, o local onde o pessoal que encara os esportes radicais como asa delta ou paraglading pousa após saltar da Pedra Grande.

Na entrada do Condomínio, basta avisar que quer ir para a trilha da Pedra Grande que sua entrada será liberada – é possível parar o carro bem no começo da trilha, que não é recomendada para iniciantes. Há muitas subidas íngremes e o nível de dificuldade é considerado alto. Sempre vale ressaltar que depois da subida também tem a descida de 2,5 km a pé, então vá preparado para fazer a trilha nos dois sentidos, a ida e a volta.

Quem está com bom preparo físico e encara a trilha encontra bicas d’água, uma natureza exuberante e belas vistas por todo o caminho. À direita, no alto, está a Pedra Grande. O gramado à esquerda é o campo de pouso. E no fim da rua está o Condomínio Arco Íris

Esportes radicais

A Pedra Grande não recebe apenas turistas e moradores que vão lá para curtir o visual. O local é também bastante disputado por quem pratica voos de asa delta, praglider ou parapente.

Principalmente nos finais de semana e feriados, o local enche de aventureiros que colorem o céu de Atibaia com seus equipamentos. Quem não é experiente e quer ter a emoção de um voo livre, pode entrar em contato com o Clube de Atibaiense de Voo Livre para mais informações. Outra atividade esportiva na Pedra Grande é o rapel de cerca de 30 metros de altura.

O fechamento do portão de acesso à Pedra Grande acontece diariamente às 18h, mas quem já está lá em cima pode ficar até o sol ir embora – só então o policiamento da Fundação Florestal orienta a saída de todos.

Quando ir

A Pedra Grande está aberta diariamente, e o horário de visitação é das 8h30 às 19h (com fechamento do acesso para quem chega de carro às 18h).

Os melhores dias para visitar a Pedra Grande são aqueles em que o tempo está aberto, e principalmente sem chuva – afinal, não há local para se proteger da chuva, sem contar que ficará muito mais difícil subir de carro, devido às condições da estrada de terra.

Nada impede de o visitante ir à Pedra Grande em dias nublados, mas bem provavelmente será muito mais difícil ver todas as cidades lá de cima. Com névoa, o mesmo acontece – no entanto, estar ‘nas nuvens’ pode dar um efeito bonito nas fotos.

Para quem vai fazer a trilha, é fundamental estar com um calçado confortável e levar repelente e também protetor solar – boa parte do caminho é feito em ambiente aberto. Se possível, vá de boné ou chapéu, que ajuda na proteção, além de vestir roupa confortável para a caminhada. E um casaco também pode ser uma boa, já que lá no alto venta bastante e dependendo do horário pode estar bem frio.

Não se esqueça também de levar uma garrafinha de água e algo para comer – a caminhada é longa, ainda mais considerando que o trajeto é de ida e volta.

De carro, mesmo que vá ficar pouco tempo na Pedra Grande, é sempre bom estar com uma garrafa d’água em mãos, ainda mais se quiser fazer a trilha da Pedra Rachada.