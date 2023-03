Páscoa em Campos do Jordão

O ano de 2023 está marcado pelo grande número de feriados prolongados, em relação aos anos anteriores. São mais de 10 datas com emenda durante todo o período e a cidade de Campos do Jordão, um dos destinos preferidos dos brasileiros, está se preparando para receber turistas em cada uma delas, começando pela Páscoa. O clima ameno faz do local o lugar perfeito para curtir os dias de folga.

A principal atração desse feriado, fica por conta da Estação de Páscoa 2023, organizada pela ACE (Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão), em parceria com a Prefeitura Municipal da cidade e da Estrada de Ferro de Campos do Jordão. O projeto chega com uma proposta lúdica e interativa, que promete encantar jordanenses e visitantes.

Começando pelo portal de Campos, o turista encontra, logo na entrada, coelhos gigantes decorativos, em um espaço instagramável perfeito para render lindos clicks e deixar o cartão de visita do município ainda mais bonito. Na praça do Capivari, os passantes podem visitar um castelo, com vista panorâmica de 8 metros de altura, além de casinhas temáticas e uma mini Maria Fumaça, tudo com muita iluminação no período noturno para deixar o cenário ainda mais mágico.

Já na praça da Abernéssia as crianças podem se divertir com momentos de recreação, ouvindo músicas, pintando o rosto, recebendo doces e ainda podem tirar muitas fotos com o Coelhinho da Páscoa para eternizar o momento de alegria. “O ponto alto do nosso projeto, é a participação do principal bondinho da cidade, que vai puxar uma gôndola personalizada com paradas de 20 minutos no centro comercial e turístico (Abernéssia e Capivari) para apresentações de artistas, músicos locais e do coral Jovens Cantores da AME Campos do Jordão, nos dias 7, 8, 21 e 22 de abril, a partir das 18h30”, comenta Guilherme Centofante, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão.

Roteiro cultural

Para quem procura por um roteiro cultural, uma ótima opção é o espetáculo da turnê Portas, da cantora Marisa Monte, que acontece no Parque Capivari no dia 8 e abril, às 20h.

Já para os apreciadores de Ballet Clássico, a AME Campos também preparou uma apresentação muito especial, chamada “Aventuras na Páscoa”, no dia 8 de abril, às 19h30. O espetáculo acontece no Auditório Claudio Santoro, com entrada gratuita. Os ingressos podem ser retirados na Escola Vanessa Ballet (Rua Brigadeiro Jordão, 768) e no Mirante Aventoriba (Av. Ernesto Diederichsen, 3000), a partir do dia 4 de abril.

Empreendimentos da cidade também se movimentam para a comemoração e preparam experiências especiais para atrair visitantes no feriadão. Para quem busca uma hospedagem temática, a sugestão é o Bendito Cacao Resort & Spa. O nome já diz tudo, um local para explorar todas as possibilidades que o cacau pode proporcionar, sem contar com a sofisticação, infraestrutura e o serviço de alto nível que o hotel oferece. O destaque fica por conta da gastronomia, com cardápio variado, uso de ingredientes locais e, é claro, muitos itens com cacau.

Falando em chocolate, no roteiro de Páscoa não podem faltar as visitas às fábricas de Chocolate de Campos do Jordão. São mais de 20 opções para a alegria de crianças e adultos, em experiências que envolvem desde o processo de fabricação, até a degustação dos produtos. Entre os destaques, estão a Fábrica de Chocolate Araucária e a Montanhês, ambas especializadas em chocolates artesanais finos e de alta qualidade.

Na Araucária, que existe desde 1991, é possível visitar um pequeno museu com a história do chocolate, além do passeio na fábrica, que é de graça. Lá, os amantes de cacau podem se deliciar com bombons, trufas, tabletes, petit gateau e um salame de chocolate muito diferente. Já na Montanhês, que está em Campos desde 1979, o visitante encontra chocolates diferenciados, que não ficam somente nos formatos tradicionais. Lá, você pode encontrar produtos divertidos em formato ferramentas, celulares, ursinhos, bonecos de neve, além de tabletes exclusivos, bombons e trufas. Tudo isso num espaço aconchegante e muito sofisticado.