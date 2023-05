Parque terá a maior réplica de dinossauro da América Latina

Uma réplica de dinossauro de 18 metros de altura está sendo montada no Parque da Rocha Moutonnée, na cidade de Salto. Imagens da construção do monumento estão circulando nas redes sociais e têm animado o público!

Além da réplica de braquiossauro, que também emitirá sons, um velociraptor e de um tricerátops também serão construídos. Assim que reabrir, o parque também contará com uma exposição chamada “Hominídeos”, mas os detalhes ainda foram divulgados. Segundo os responsáveis, a réplica do braquiossauro, depois de pronta, será a maior da América Latina.

O local permaneceu fechado desde o início da pandemia e deve reabrir no mês de setembro, já oferecendo novas atrações de temática pré-histórica, como os dinos, cavernas e um lago. A reforma do parque também inclui a renovação dos sanitários e a melhora da acessibilidade. Assim que as atrações estiverem prontas, o local deve reabrir à visitação com entrada gratuita. O parque fica na Rod. Rocha Moutonée, s/n, Salto, São Paulo.