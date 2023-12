Parque Ibirapuera segue com programação especial para a família

As férias de fim de ano chegaram e esse período tão aguardado pode ser uma excelente oportunidade para que as pessoas se conectem com a natureza de forma dinâmica e atrativa, com aprendizados e compartilhamentos de vivências. A Urbia, empresa que administra o Parque Ibirapuera, em São Paulo, contará com uma agenda repleta de atividades para a família.

Circuito Ambiental

O Parque: a Biodiversidade no Coração de São Paulo

A agenda de férias contará com o circuito ambiental ‘O Parque: a Biodiversidade no Coração de São Paulo’. Pessoas de todas as idades podem participar da atividade, que ocorre em todos os finais de semana de janeiro, nos dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28. O início da atividade está agendado para às 10h30 em todas as datas e dura aproximadamente 1h30.

O ponto de encontro para saída é em frente ao Centro de Visitantes, localizado no prédio da Escola Municipal de Astrofísica, ao lado do Planetário. O ingresso deve ser adquirido no UrbiaPass e custa R$ 50 por pessoa. Crianças até quatro anos não pagam. As vagas são limitadas a 25 ingressos por dia e seguem a ordem de chegada. O passeio tem duração de aproximadamente 1h30.

A atividade tem como objetivo ampliar os conhecimentos dos visitantes do Parque sobre a história do local, conservação da natureza e engajamento ambiental. Com uma área de 1.584.000 m2 destinada ao lazer e à cultura, o equivalente a 158 campos de futebol, o espaço que abriga cerca de 500 espécies de árvores e arbustos, aproximadamente 340 espécies de animas catalogados, sendo 200 de aves, será explorado numa caminhada pelas ruas, alamedas e jardins descobrindo a biodiversidade da fauna e flora apresentadas ao longo do roteiro. Além disso, conta com um conjunto arquitetônico desenvolvido pelo renomado arquiteto brasileiro Oscar Niemayer.

Ao longo do circuito pelo Ibirapuera, o monitor ambiental fará paradas estratégicas apresentando algumas aves, espécies botânicas (incluindo algumas que estão na lista vermelha com o status de conservação em ameaça) e paisagens que são verdadeiros cartões postais de São Paulo, além do próprio Parque.

Sessões no Planetário Ibirapuera

‘O show da Luna’, ‘Olhar o céu de São Paulo outra vez’ e ‘Planetas do Universo’

Exibidas aos sábados, às 13h, 15h, 17h e 19, e aos domingos e feriados, às 11h, 13h, 15h e 17h, no Planetário Ibirapuera, as sessões ‘O show da Luna’, ‘Olhar o céu de São Paulo outra vez’ e ‘Planetas do Universo’ são destinadas a todos os públicos. Vale ressaltar que sempre há uma sessão gratuita por semana e está sinalizada no site da UrbiaPass.

O espetáculo ‘Show de Luna’ voltado para a criançada e toda a família será exibido no sábado (30), às 13h e no domingo (31), às 11h e às 13h. Durante 40 minutos, o evento traz várias histórias de Luna, uma garota que ama ciências e usa a imaginação para descobrir respostas do universo, juntamente com seu irmãozinho Júpiter e seu furão de estimação, Cláudio.

No sábado (30), às 15h e às 19h, ocorre a sessão do espetáculo ‘Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez’, que busca destacar o céu da cidade, que não tem sido visível devido à poluição luminosa e ao crescimento urbano. O público terá a oportunidade de conhecer o icônico Planetário, o primeiro construído no Brasil em 1957. A duração da sessão é de 40 minutos.

Planetas do Universo’ é uma atração exibida no sábado (30), às 17h. O espetáculo faz uma reflexão sobre as descobertas que mexem com a humanidade e que trazem à tona questões profundas dos seres humanos: será que estamos sozinhos no universo?

As entradas para os espetáculos custam a partir de R$ 15. Os ingressos para o Planetário Ibirapuera, além de serem adquiridos no site do Planetário Urbia Pass, podem ser comprados presencialmente na bilheteria. Optando por adquirir na bilheteria, o usuário fica sujeito ao número de ingressos disponíveis no momento da aquisição. O local abre sempre uma hora antes do início da primeira sessão do dia e fecha no início da última sessão. É importante programar o passeio e chegar ao local com antecedência, pois não é permitida a entrada após o início da apresentação. A programação está sujeita a alterações sem prévios avisos.

O acesso mais próximo ao Planetário se dá pelo Portão 10 para os pedestres. Para quem estiver de carro, a entrada é pelo Portão 3, situado na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n°, no bairro Vila Mariana, em São Paulo.