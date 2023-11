Parque Ibirapuera: Festival Criativo neste final de semana

Voltado para todas as idades, com entrada e atrações grátis e pet friendly, o Festival Criativo, evento promovido pela Fair&Sale, Feira das Ideias e Mixtura Criativa contará com 150 expositores de marcas autorais dos mais diversos segmentos como moda, artes, kids, jardinagem, decoração e autocuidado, além de atrações como oficinas e shows grátis e espaços kids e para pets, nos dias 18 e 19 de novembro, no Parque Ibirapuera Portão 10, São Paulo.

O Espaço Kids gratuito será durante os dois dias da feira e contará com a parceria da Brasil Canadá Vila Mariana, uma escola genuinamente bilingue que atende, na região próxima ao Parque do Ibirapuera, crianças de 2 a 6 anos. A proposta da BC Vila Mariana é promover o desenvolvimento infantil valorizando a essência da infância e oportunizando aos seus alunos que todo esse processo de desenvolvimento seja acompanhado pela aquisição de uma segunda língua, o inglês.

Além disso, durante todo o sábado terá a Oficina de Fantoches com palitos. Conforme se sabe, o brincar simbólico é essencial para infância, pois a criação de diferentes “eus” desenvolve empatia, articula a socialização entre diversidades e ainda é muito divertido. Com o auxílio de educadores, as crianças poderão criar novos personagens e recriar personagens já́ conhecidos e transformá-los em fantoches de palito para darem vida à novas histórias.





Já no domingo, também o dia todo, será a vez da Oficina de colagem e estamparia orgânica. Nela, com a mediação de educadores, as crianças serão convidadas a criações artísticas envolvendo elementos naturais como folhas, gravetos e plantas diversas. Sendo assim, valorizando o contato da natureza nas artes desenvolvidas, as crianças, além de entreterem-se durante o evento, levam para casa a sua obra.

A Academia Brasileira de Arte (ABRA) será outra parceira com oficinas Kids e Teens no sábado, das 11h às 14h; e no domingo, das 12h às 17; com duração de 40 minutos cada, possibilitando a participação de 10 crianças e adolescentes de 6 a 13 anos por sessão. Todo material das oficinas e da Live Painting será fornecido pela ABRA, que também é parceira destas.

A diversão se completa com shows ao vivo que terão durante o Festival Criativo. No sábado será a vez da dupla Milla & Matheus, que encantará a todos das 12h às 15h no sábado. Já no domingo o som rola às 12h com Kiu Santana.

2º Festival Criativo no Parque Ibirapuera