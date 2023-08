Parque do Ibirapuera completa 69 anos

O Parque do Ibirapuera, um dos principais pontos turísticos de São Paulo, completa 69 anos nesta segunda, dia 21 de agosto. Para comemorar, o local oferece uma programação especial com atividades grátis. O objetivo das atrações é que os visitantes conheçam mais de perto a história de diversidade do espaço, além de se conectarem mais profundamente com a natureza.

A agenda comemorativa conta com concurso de fotos, nomeado como #Ibira69anos. Além disso, há também uma apresentação de alunos e ex-alunos da Escola de Música com a participação especial do Quarteto de Cordas do Theatro Municipal de São Paulo. Os mais novos poderão curtir as atividades infantis que serão realizadas na “Estação Biodiversidade Bicho ou Planta”.

Confira a programação completa

Concurso de fotos

Será realizada a 2ª edição do Concurso Cultural de Fotografias. Apresentada com a hashtag #Ibira69anos, a atividade propõe o resgate de memórias afetivas de seus frequentadores, com fotos de momentos especiais que foram capturadas em qualquer lugar do Ibirapuera.

Foi realizada uma pré-seleção das fotografias e os seguidores poderão votar em suas imagens favoritas nos stories do @ibirapueraoficial. Os três vencedores terão suas imagens divulgadas no Instagram do Parque e nos totens físicos que ficam em diversos locais do parque. O resultado será anunciado nesta terça, 22 de agosto.

Os perfis do Instagram dos participantes devem estar abertos, possibilitando que a equipe acesse as fotos e faça a avaliação.

Importante ressaltar que todas as fotos serão permitidas, seja com celular ou câmera profissional, sendo paisagem ou selfie. O critério principal é que tenham sido feitas no Parque Ibirapuera.

Apresentação da Escola de Música – Música no Parque

No domingo (20), o Auditório Ibirapuera foi palco de uma apresentação da Orquestra Furiosa e com a participação especial do Quarteto de Cordas do Theatro Municipal de São Paulo.

O grupo é formado por estudantes e ex-estudantes da Escola de Música e tem um repertório variado, sempre vinculado à música brasileira.

Numa formação que pode funcionar como uma orquestra, mas também como uma big band, um regional de choro e até as tradicionais bandas de coreto, a Furiosa envolve o público com música e ritmo, regida por Nailor Proveta.

Os shows integraram o projeto Música no Parque e é realizado pela Urbia, empresa que administra o parque.