No meio da selva de pedra, o Parque do Ibirapuera – Ibira para os mais íntimos – reluz como uma grande área verde. Para muitos é o pulmão da capital paulista. Inaugurado em agosto de 1954, durante as comemorações dos 400 anos de São Paulo, o espaço abriga museus, planetário, restaurantes e muita área para prática esportiva. Chega a receber 150.000 visitantes por final de semana, cerca de 15 milhões de visitas por ano.

São 158 hectares de área, ou melhor 1.584.000 m², destinados ao lazer dos paulistanos e turistas. Além da grande área usada para praticar esporte, você encontra nas dependências do parque: o Pavilhão Japonês, Museu de Arte Moderna, Museu Afro Brasil, Auditório Ibirapuera, e muito mais. Destaque para arquitetura de Oscar Niemeyer.

Na flora, exemplares de árvores como jabuticabeira, jaqueira e pau-brasil. O parque todo abriga mais de 530 espécies de plantas, 350 espécies de fauna, sendo 45 espécies de borboletas, 12 espécies de peixes, 14 de répteis e anfíbios, 17 espécies de mamíferos e 229 espécies de aves. O Parque do Ibirapuera está localizado na zona sul de São Paulo. A poucos quilômetros do centro e do aeroporto de Congonhas.

O que fazer no Parque do Ibirapuera

Esportes

O parque conta com vias asfaltadas e trilhas para uma boa corrida ou para andar de bike. Há ciclovia exclusiva. O trajeto pelas principais alamedas dá cerca de 3 km, mas uma volta pelas trilhas chega a 6 km. Adeptos de outros esportes usam os gramados e o espaço da leitura para fazer ioga, pilates, lutas marciais, etc. Nas árvores, o pessoal aproveita para fazer slack line ou esticar uma rede para descansar. O parque também conta com quadras de basquete, vôlei, futsal society (todos os dias das 5h às 23h), além de uma pista de cooper de pouco mais de 1 km. A pista fica sob as grandes árvores.

Parquinho

O parque conta com um enorme parquinho com brinquedos de madeira e ferro para a diversão da molecada. Há também espaço exclusivo e cercado para os menorzinhos. Nos fins de semana, atrações culturais ganham o espaço.

Monumentos do Ibirapuera

São vários monumentos espalhados pelo Parque do Ibirapuera, mas os mais emblemáticos são: Obelisco do Ibirapuera – símbolo da Revolução Constitucionalista de 1932, com 72 metros de altura em mármore travertino; Monumento às Bandeiras – popularmente conhecido como empurra-empurra, representa os bandeirantes, expondo suas diversas etnias e o esforço para desbravar o país, obra de Victor Brecheret; Monumento a Pedro Alvares Cabral: Escultura de 5 metros em bronze inaugurada em alusão aos 500 anos do Descobrimento; A Caçadora uma figura feminina consideravelmente estilizada que descansa sobre o dorso de um animal

Grafites no Parque do Ibirapuera

Foto: Will Assunção – Jup

Uma atração extra e bem colorida no parque. São dezenas de obras de arte urbana espalhadas por muros, salas, banheiros, etc.

Aluguel de bicicleta

O parque disponibiliza um novo formato de compartilhamento de bicicletas nos portões 4, 6 e 9. O aluguel custa R$ 10 por hora com horário de funcionamento das 8h às 20h, inclusive feriados. O serviço conta com triciclo infantil e família, bicicletas convencionais, além de handbikes – acessíveis às pessoas com deficiência. Os valores de locação são de R$10 por hora para bicicletas comuns e R$ 30 por hora para os outros modais (preços de agosto de 2022).

Museu de Arte Moderna de São Paulo

O MAM – Museu de Arte Moderna é uma das mais importantes instituições culturais do Brasil. Localizado sob a marquise do Parque, próximo ao prédio da Bienal, o MAM foi fundado em 1948 por Francisco Matarazzo Sobrinho inspirado no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMa). Atualmente, conta com mais de 5 mil obras de arte em sua coleção, divididas entre pinturas, esculturas, fotografias, vídeos e instalações. Aos domingos, a entrada é gratuita.

Museu Afro Brasil

O Museu Afro Brasil foi inaugurado em 2004, a partir da coleção particular do artista e Diretor Curador Emanoel Araujo. Localizado no Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, o Museu conserva, em 11 mil m2 um acervo com mais de 6 mil obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e peças etnológicas, de autores brasileiros e estrangeiros, produzidos entre o século 18 e os dias de hoje.

Museu de Arte Contemporânea

O Museu de Arte Contemporânea está instalado em um prédio criado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O Museu foi criado em 1963 e conta em seu rico acervo, com obras de: Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, Joan Miró, Alexander Calder, Wassily Kandinsky, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Emiliano Di Cavalcanti, e uma estupenda coleção de arte italiana do começo do século 20. O MAC está instalado do lado de fora do Parque, mas é facilmente acessado por uma passarela, saindo pelo portão 10.

Museu de Arte Contemporânea, da USP

Do alto do prédio do Museu tem o restaurante Vista São Paulo com uma vista deslumbrante, que fica melhor no pôr do sol. O restaurante e o bar têm consumação mínima de R$ 250 por pessoa, mas o terraço pode ser acessado gratuitamente. Entrada e estacionamento gratuitos.

Planetário do Ibirapuera

O Planetário Aristóteles Orsinifoi o primeiro planetário do Brasil, inaugurado em 1957. Há sessões de sexta-feira a domingo sobre os planetas, a terra, a lua e o céu de São Paulo. Os ingressos de R$ 30 são vendidos pela internet. Há entradas gratuitas na sessão de sexta-feira, às 19h, mas o ingresso precisa ser reservado no site.

Pavilhão Japonês

Foto: Marcelo Iha_SPTuris

Construído pelo governo japonês e pela comunidade nipo-brasileira, o Pavilhão Japonês foi doado pela colônia japonesa no 4º Centenário da Cidade de São Paulo, em 1954. O lugar remete ao Palácio Katsura, em Quioto. O passeio é ótimo para sair da rotina, com uma caminhada agradável e calma pelos jardins.

Viveiro Manequinho Lopes

Espaço administrado pela Prefeitura de São Paulo e um ótimo passeio para os frequentadores do parque. A produção do viveiro flore as áreas públicas da cidade e é também doada para a população. O local possui cerca de 200 espécies diferentes de plantas.

Ibiratour

É possível dar um giro completo pelo Parque do Ibirapuera a bordo de um carrinho elétrico. Com o Ibiratour, os visitantes percorrem o anel central e passa pela área cultural, ambiental e esportiva do Parque. O passeio, de 45 minutos, funciona de segunda a sexta-feira das 10h às 18h. O ponto de embarque e desembarque fica no Portão 4. O bilhete é comprado no local e custa R$ 30 por pessoa.

Centro de Visitantes

Para obter informações sobre a programação cultural do Ibirapuera, bem como as atividades esportivas e de lazer, basta comparecer ao Centro de Visitantes do Parque Ibirapuera. Com horário de funcionamento das 8h às 18h, o espaço fica localizado no térreo da Escola Municipal de Astrofísica.

Show de Luzes na Fonte

Ao longo do dia é possível relaxar às margens do lago do Ibirapuera e observar o balé das fontes, que ocorre de forma escalonada. Ao entardecer, o show também ganha luzes. Em datas especiais, como Natal e Aniversário da cidade, há concertos imperdíveis nas fontes.

Lago do Ibirapuera

Foto: parqueibirapuera.org

O Lago do Ibirapuera divide o espaço cultural da área de contemplação. As pistas de caminhada também passam pelo lago, e ele melhora o conforto térmico nos dias de verão. Muitos visitantes curtem a paisagem do parque sentados às margens do lago, e inúmeras fotos são feitas na ponte sobre as águas do lago.

Prédio da Bienal

Foto: Wikipédia

O Pavilhão Ciccillo Matarazzo é, desde 1957, o palco de uma das mais importantes exposições de arte do mundo: a Bienal de São Paulo. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o prédio é um verdadeiro ícone da arquitetura modernista brasileira, tombado pelo Patrimônio Histórico.

Mapa virtual do Parque do Ibirapuera

A Urbia lançou um mapa virtual do Parque do Ibirapuera. Basta clicar nos locais onde se quer chegar ou buscar por meio do botão “Lista”. O mapa também traça rotas do local de origem até o destino desejado e traz informações sobre os atrativos do parque. Faço o download no Instagram oficial do Parque.

Horário do Parque do Ibirapuera

O Parque Ibirapuera funciona diariamente das 5h à meia-noite, segundo a Urbia.