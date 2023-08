A canoagem no rio Itatinga, em que a mata nativa pode ser contemplada por outro ângulo, tem circuitos para crianças a partir dos 6 anos - Foto: Divulgação

O Parque das Neblinas, reserva ambiental gerida pelo Instituto Ecofuturo e mantida pela Suzano, oferece uma verdadeira imersão na natureza com diversas atividades que unem diversão, conhecimento e sensibilização ambiental. Localizado nos municípios de Mogi das Cruzes e Bertioga, no alto da Serra do Mar e apenas 115km da capital paulista, o Parque tem como uma das suas principais atrações o rio Itatinga, que corta a área e possui pontos de banho para adultos e crianças, além de atividades como birdwatching, trilhas autoguiadas e monitoradas, cicloturismo, canoagem e camping.

O contato com ambientes naturais pode trazer diversos benefícios no desenvolvimento dos pequenos como, por exemplo, a melhora do desenvolvimento cognitivo, estímulo à criatividade e imaginação e contribuição para socialização. As trilhas autoguiadas podem oferecer essa interação com a natureza de forma segura, são trajetos que variam de 30 minutos a 4 horas de duração e de dificuldade leve. Para quem prefere fazer o percurso acompanhado, há opção de trilhas monitoradas – nesta modalidade é possível também personalizar o passeio.

O visitante que escolher pela trilha monitorada pode incluir no roteiro a trilha do Mirante, que tem vista para o litoral de Bertioga, ou a trilha da Pedra Riscada, que possui uma corredeira e ponto para banho. O Parque também possui outras modalidades de passeios, como a canoagem sobre as águas do rio Itatinga, em que a mata nativa pode ser contemplada por outro ângulo, com circuitos para crianças a partir dos 6 anos.

Outra opção é o cicloturismo, que permite utilizar todas as estradas da reserva e o visitante pode levar a própria bicicleta e equipamentos ou alugar no local. Para os que desejam estender a aventura, também há a possibilidade de passar a noite em na área de camping, que tem como objetivo ser um espaço de baixo impacto ambiental e proporciona, ao mesmo tempo, contato com a natureza sem perder a privacidade.

Outro grande diferencial do Parque é a gastronomia, a alimentação do local é oferecida por uma empresa da comunidade do entorno, que cria receitas com ingredientes nativos da Mata Atlântica, como cambuci e frutos da palmeira-juçara, servidas no fogão à lenha.

Sendo essas algumas das principais atividades desenvolvidas na reserva, o Parque das Neblinas tem como foco a conservação da biodiversidade, além de construir, sustentar e inspirar relações entre pessoas e a natureza. Na área, mais de 1330 espécies da fauna e flora já foram registradas, como a palmeira-juçara (Euterpe edulis), a onça-parda (Puma Concolor), a anta (Tapirus terrestres) e o sagui-da-serra escuro (Callithrix aurita).

Todas as visitas devem ser agendadas previamente pelo e-mail: parquedasneblinas@ecofuturo.org.br ou pelo telefone: (11) 4724-0555.

Sobre o Instituto Ecofuturo

Organização sem fins lucrativos, fundada em 1999 e mantida pela Suzano, o Instituto Ecofuturo contribui para transformar a sociedade por meio da conservação ambiental e promoção do conhecimento. Entre as principais iniciativas está a gestão do Parque das Neblinas, onde são desenvolvidas atividades de educação ambiental, pesquisa científica, ecoturismo, manejo e restauração florestal, e participação comunitária.

Sobre o Parque das Neblinas

Reconhecido pelo Programa Homem e Biosfera da UNESCO como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Parque das Neblinas é uma reserva ambiental da Suzano, gerida pelo Ecofuturo, com 7 mil hectares. No local, são desenvolvidas atividades de ecoturismo, pesquisa científica, educação ambiental, manejo e restauração florestal e participação comunitária.

Fonte: Ecofuturo Institute