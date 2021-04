Parque da Nintendo é aberto ao público no Universal Studios do Japão

Após longos meses de espera devido à pandemia, a área temática da Nintendo finalmente foi aberta no Universal Studios, do Japão. O parque de diversões, que fica na região de Osaka, reúne atrações interativas de personagens lendários da Nintendo, em que os visitantes podem praticamente brincar dentro de seus jogos favoritos – entre eles o clássico mais amado de todos, o Super Mário!

A área temática conta com atrações como Mario Kart e Yoshi, bem como restaurantes, lojas e outras experiências que só podem ser encontradas no Universal Studios Japan.

Parque conta com diversas atrações da Nintendo – Foto: Divulgação

Ela também oferece ao visitante a “Asobi”, um tipo de experiência de jogo totalmente nova, onde eles irão pular, bater nos blocos de perguntas e coletar moedas virtuais. Os visitantes poderão comprar uma Power-Up Band na área e sincronizá-la com seus smartphones, para acompanhar sua pontuação e competir com outros visitantes.

A primeira atração interativa do mundo baseada em Mario Kart vai permitir aos fãs correrem pelas icônicas pistas com seus personagens favoritos transportados para o mundo da Nintendo.

Com o nome oficial de “Mario Kart: Koopa’s Challenge”, ele foi criado com tecnologia avançada de realidade aumentada, mapeamento de projeção e projeção de tela, combinadas com um cenário físico que recria ambientes famosos em detalhes surpreendentes.

Neste parque os visitantes não estão apenas jogando um jogo, eles estão realmente imersos nele! Vai dar para entrar no Mushroom Kingdom e atirar cascos enquanto corre para a linha de chegada com Mario, Luigi e a Princesa Peach, por exemplo!

Nas atrações do Key Challenge, os visitantes poderão também coletar as chaves, reunir carimbos de personagens e muito mais, em atividades dinâmicas por toda a área. Thayana Alvarenga_Melhores Destinos

Inauguração do Super Nintendo World

O Super Nintendo World custou cerca de meio bilhão de dólares para ser construído e mais de seis anos para ser desenvolvido. A indústria de jogos – e especialmente a Nintendo – teve um grande impulso durante a pandemia, conforme as pessoas cada vez mais presas se voltaram para os jogos da Nintendo em busca de um escape para passar o tempo.

A inauguração ocorre em um momento em que a indústria global de parques temáticos está lutando para sobreviver. Existem planos para abrir o Super Nintendo World na Califórnia, Singapura e Flórida. Em Orlando, a inauguração foi adiada até 2025.

O Super Nintendo World foi originalmente programado para estrear no ano passado, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio que seriam em 2020. Ambos foram adiados por cerca de um ano e, junto com as Olimpíadas, o Super Nintendo World deve atrair um fluxo de turistas e impulsionar a atividade econômica. As fronteiras do Japão ainda estão fechadas, então os viajantes internacionais ainda não podem conhecer o novo parque.

Universal Studios na pandemia

Muita gente ficou curiosa para saber como está sendo visitar o parque da Universal Studios durante a pandemia, considerando o momento em que a área temática foi aberta ao público.

Embora os participantes tenham permissão para interagir com os personagens – que falam com suas vozes de videogame – eles não podem tocá-los devido aos protocolos do coronavírus. Então, por enquanto, não há cumprimentos ou abraços. Em comparação, os parques da Disney atualmente não estão permitindo fotos de personagens em meio à pandemia.

As restrições da Covid-19 no Universal Studios Japan incluem checagem de temperatura na entrada, uso obrigatório de máscara, desinfetante para as mãos em todos os lugares e distanciamento social na fila.