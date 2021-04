Parque da Cerveja ganha mirante com visual 180º

Para chegar ao mirante, o visitante passará por uma trilha que conta com uma mata verde, sons de pássaros e vista do Vale do Lajeado - Foto: Divulgação

A Cerveja Campos do Jordão, localizada na Serra da Mantiqueira, inaugurou um mirante dentro do Parque da Cerveja. A construção, que possui vista 180º das paisagens do local, foi erguida na década de 60. Ela possui 140m de altura e foi totalmente reformada para proporcionar aos apaixonados por cerveja um momento único em meio à natureza.

O mirante conta com um aconchegante quiosque que oferece, claro, todos os rótulos das cervejas e chopes produzidos na fábrica da Cerveja Campos do Jordão (no melhor estilo beba local!), além de porções, chás especiais e até um bolo quentinho para acompanhar o cafezinho. Nas tardes o pôr-do-sol com uma visita especial domina a experiência.

Eventualmente o momento contará com música ao vivo, ao relaxante som de sax e violino. A cervejaria irá programar visitas ao mirante durante todo o dia. Futuramente, o local estará disponível para pequenos eventos, sempre respeitando a capacidade máxima de pessoas na área.

Para chegar ao mirante, o visitante passará por uma trilha que conta com uma mata verde, sons de pássaros e uma vista maravilhosa do Vale do Lajeado. Ao chegar no espaço, é possível ver toda a paisagem das montanhas da Serra da Mantiqueira, além de ter a oportunidade de contemplar e ouvir os sons das águas da cachoeira Gavião Gonzaga, a mais longa e volumosa do Estado.