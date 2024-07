Paris espera receber mais de 15 milhões de turistas durante as Olimpíadas

Com ou sem Olimpíadas, a capital da França está sempre no Top 10 das cidades mais visitadas do mundo, atraindo milhões de turistas anualmente

Com ou sem Olimpíadas, Paris, a capital da França, está sempre no Top 10 das cidades mais visitadas do mundo, atraindo milhões de turistas anualmente. Em 2023, foram 15,5M, segundo a Euromonitor – valor que deve se repetir no período da disputa, conforme prevê o Comitê Olímpico Internacional (COI). A Cidade Luz se prepara para sediar os Jogos Olímpicos de 2024 e promete uma experiência inovadora para visitantes de todas as partes do mundo. E o Hurb, empresa de tecnologia que atua no mercado de turismo, elencou as atrações e atividades que devem fazer parte da lista de todos que estarão na cidade nas próximas semanas.

Entre os pontos turísticos mais famosos de Paris está a Torre Eiffel – cujo topo é possível observar uma vista panorâmica de toda a cidade. Outro ícone cultural que não pode ser ignorado é o Museu do Louvre, o maior museu de arte do mundo, que abriga obras-primas como a Mona Lisa e a Vênus de Milo, atraindo amantes da arte, da história e da arquitetura.

Outro passeio imperdível para aqueles que priorizam o viés artístico da cidade é a Casa de Monet, em Giverny. O antigo lar do renomado pintor impressionista Claude Monet é famoso por seus jardins, incluindo o lago de nenúfares que inspirou muitas de suas obras.

A alguns quilômetros do centro, Disneyland Paris é um passeio para toda a família. O complexo inclui dois parques temáticos, Disneyland Park e Walt Disney Studios Park, com diversas atrações, desfiles e shows para todas as idades. Já o Zoológico de Paris, localizado no Bois de Vincennes, é uma experiência educativa e divertida, com habitats que replicam os ambientes naturais dos animais.

Para um passeio histórico, o Panteão é um mausoléu que homenageia grandes figuras da França, incluindo Voltaire, Rousseau e Marie Curie.

O Palácio de Versalhes é outro local essencial. Conhecido pelos jardins e o Salão dos Espelhos, o palácio representa a grandiosidade da monarquia francesa da época. Além do palácio, outro passeio interessante é conhecer as Catacumbas – um labirinto subterrâneo onde estão os ossos de mais de seis milhões de pessoas, organizados de forma a mostrar práticas funerárias antigas.

Para uma aventura aquática, o Aquário de Paris, localizado perto do Trocadéro, possui variedades de espécies marinhas, além de exposições interativas que educam sobre a vida marinha. Este é um excelente passeio para curtir em grupo e para aqueles que desejam uma pausa dos tradicionais pontos turísticos.

Seja para uma viagem em família, de casal ou com amigos, Paris oferece uma variedade de programações para viajante nenhum colocar defeito. E com as dicas do Hurb, ficou mais fácil explorar e apreciar todas as maravilhas que a cidade tem a oferecer.