Para ficar ou visitar

Depois de dois anos sem receber visitantes estrangeiros e de hotéis fechados, as expectativas estão altas – tanto para quem trabalha como para quem visita a estação de esqui de Valle Nevado, 3 mil metros acima do nível do mar. No primeiro ano de pandemia, não houve temporada; em 2021, apenas as pistas abriram, e só para os chilenos. Desde o dia 1º, quando a temporada foi aberta – deve terminar em meados de setembro -, os hotéis estão cheios, os restaurantes disputados e um sotaque conhecido se ouve por toda a parte.

Os brasileiros correspondem a 60% do número de estrangeiros que visitam a estação, de modo que não é difícil encontrar por lá funcionários arriscando palavras em português – ou portunhol. No hotel Puerta del Sol, um dos três da estação, até a chef é brasileira, de modo que o café da manhã tem pão de queijo e bolo com sabor de festa de criança.

Valle Nevado é uma estação de esqui para quem quer – surpresa – esquiar e praticar snowboard. Parece chover no molhado (ou melhor, nevar no gelo), mas isso é importante para alinhar as expectativas de quem tem Bariloche como referencial. Diferentemente da cidade argentina, que oferece uma série de outras atrações e um centrinho repleto de lojas, a estação chilena está focada nos esportes de neve.

Isso significa que quem não esquia não deve ir ao Valle Nevado? De forma alguma. Há várias maneiras de visitar a estação, inclusive em bate-voltas a partir de Santiago. Alugar um carro para fazer esse trajeto não é uma boa, pois dependendo das condições climáticas você pode precisar colocar correntes nos pneus para dirigir sobre o gelo escorregadio. Vá com agências ou contrate um transfer.

Quem chega para um bate-volta é recepcionado na curva 17, onde há opções de comprar pacotes: subida de gôndola até o restaurante Bajo Zero com almoço, aula de esqui, aluguel de equipamentos. Você pode organizar conforme sua vontade – e se não quiser nem chegar perto de um par de esquis pode só fazer o passeio de gôndola, almoçar e garantir bons cliques para postar nas redes sociais.

Outra atração possível para todos é o passeio de raquetes, que pode durar até duas horas, com paradas para fotos nos mirantes pela montanha. Nosso guia, Christian – que inclusive tem uma namorada brasileira -, contou algumas curiosidades sobre a estação, como a múmia de um menino inca que foi encontrada em uma das montanhas e hoje repousa no Museu Nacional de História Natural, em Santiago.

Nosso trajeto teve ainda a simpática companhia de Pancito. O cachorro, que vive na estação, se divertia correndo na neve, enquanto nos acompanhava pela montanha. Infelizmente, não posso garantir que ele estará no seu passeio também. Custa 28 mil pesos (cerca de R$ 150) por pessoa, em grupos a partir de cinco pessoas.

Primeiros passos

Minha sugestão é que você, se possível, faça sim uma aula de esqui, especialmente se for se hospedar na estação. Caso já tenha alguma habilidade com surfe ou skate, pode se arriscar no snowboard, considerado mais difícil para os iniciantes do que o esqui.

O começo é cansativo, especialmente por causa do peso dos equipamentos. Mas, depois de aprender o básico, já dá para descer nas pistas simples. Tenha em mente que cair faz parte do jogo. Duas horas de aula coletiva com equipamento de esqui incluído custa a partir de 87 mil pesos para adultos (R$ 469) e 72 mil (R$ 388) para crianças.

Após um dia inteiro de neve, curtir a piscina é um programa clássico em estações de esqui. A do Valle Nevado é exclusiva para hóspedes – e quem está no Puerta do Sol, nesse caso, tem vantagem, já que ela está mais perto desse hotel. Dá para descer do quarto de roupão e dar uma corridinha para entrar na água quente, enquanto os termômetros marcam temperaturas negativas do lado de fora.

Uma vez dentro d’água, a pedida é relaxar. Quem vai no fim de tarde observa as montanhas mudarem de cor conforme o sol desce, um verdadeiro espetáculo. Difícil é só sair da água. Meu conselho: deixe uma toalha perto da borda da piscina.

Depois do jantar, você pode optar por tomar um drinque no pub do hotel Tres Puntas. O bar tem uma mesa de bilhar e drinques como o clássico pisco sour. Mas é melhor não abusar: lembre-se que você está a 3 mil metros de altitude, e o álcool não ajuda nosso corpo acostumado ao nível do mar nessa adaptação. De todo jeito, a pedida ali é mais tomar um drinque do que cair na balada. No dia seguinte, todo mundo quer estar bem para se jogar na neve outra vez.

Cinco dicas para não passar perrengue

As paisagens nevadas são lindas, mas uma viagem à neve sem a devida organização pode se transformar em um grande perrengue. Aqui, algumas dicas para que sua viagem ao Valle Nevado seja um sucesso.

Roupas

O importante na neve é vestir-se em camadas. Use uma segunda pele por baixo com uma camiseta dry-fit, um fleece e, por cima de tudo, um casaco de neve. No Brasil, você encontra esses itens em lojas esportivas, ou, se tiver tempo livre em Santiago, pode deixar para comprar lá também, já que roupas costumam ter um bom custo-benefício no país. Luvas, gorros, cachecol e meia térmica são acessórios importantes. Você também pode alugar roupas de esqui em Valle Nevado – custa 30.500 pesos por dia de aluguel (cerca de R$ 164), e inclui casaco, calça e luvas. Em Santiago também há lojas que alugam os trajes.

Sol

O sol na neve queima os olhos e a pele, por isso é importante estar prevenido. Não economize no protetor solar e labial e repasse muitas vezes. Use óculos escuros ou de esqui (que podem ser alugados).

Hidratação

Na altitude, nos sentimos mais lentos e ofegantes. A tendência é o corpo se habituar depois de três dias, mas é possível aliviar os sintomas se mantendo bem hidratado e preferindo uma alimentação mais leve. Álcool não ajuda, mas quem resiste a um vinho chileno ou a um pisco sour? Beba devagar, e compense tomando muita água.

Bate-volta

Nos fins de semana, as estradas para Valle Nevado ficam lotadas, já que, além dos turistas, os chilenos aproveitam para curtir a neve na região. Afinal, são apenas 40 km de distância até Santiago. Como você está em férias, prefira ir durante a semana.

Hospedagem

Quem se hospeda em Valle Nevado tem três opções de hotéis: Tres Puntas (considerado três estrelas), Puerta del Sol (quatro estrelas) e Valle Nevado (de nível superior). Este último é ski in/ski out, ou seja: você sai do hotel com esqui nos pés, diretamente para as pistas. As diárias começam em US$ 200 por pessoa, em quarto duplo, e incluem meia pensão e passe de esqui, que dá direito a acessar teleféricos que levam às pistas e à gôndola, que pode ser acessada também por quem não vai esquiar. Na estação também há apartamentos de aluguel por temporada. Um pequeno mercadinho oferece itens básicos, mas o ideal é trazer tudo de Santiago, já que as opções ali são restritas e os preços, mais altos.

