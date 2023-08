Para estudar em 2023

A Student Travel Bureau apontou que o cenário de intercâmbio já começou a retomada para uma estabilização do setor. De forma geral, segundo pesquisa do Hurb, prevalece a busca por países cuja língua nativa é o inglês. E os brasileiros têm seus favoritos há alguns anos: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Mas a lista também tem espaço para novos destinos, como a Coreia do Sul, onde as políticas voltadas para receber estudantes estrangeiros são mais recentes. Para embarcar para todos os países mencionados na lista, exige-se passaporte com validade mínima de seis meses. Empresa de tecnologia, o Hurb usa sua expertise para contar um pouco mais sobre os atrativos desses países, além de explicar as modalidades de intercâmbio disponíveis em cada um deles.

Canadá

O país norte-americano apresenta uma característica incomum: há duas línguas oficiais, o inglês e o francês. Duas províncias se destacam entre aqueles que buscam o Canadá para estudar: Montreal e Toronto. Na primeira, o uso do francês é predominante. A segunda, por sua vez, é uma das maiores metrópoles do país, onde o inglês prevalece.

Portais oficiais, como O Language Canada e outros sites podem ajudar os estudantes que buscam se mudar temporariamente para o país a encontrar o curso ideal. No ano passado, o governo canadense passou a permitir que estudantes estrangeiros cumpram jornadas de trabalho remunerado de 20 horas semanais fora do campus para aqueles matriculados em cursos de graduação, de longa duração. A medida é válida até o fim deste ano.

Estados Unidos

Indicados para adolescentes entre 15 e 18 anos, o high school oferece a possibilidade de experimentar uma variedade de atividades extracurriculares, entre opções voltadas para esportes e artes, e se aprofundar em uma nova língua, sem interromper os estudos. Essa modalidade oferece a possibilidade de passar apenas um semestre ou todo o ano letivo no intercâmbio.

Nova Iorque, São Francisco e Boston são as cidades que se destacam entre aqueles que priorizam a experiência estudantil. Para quem já é estudante em alguma universidade brasileira, vale consultar as possibilidades de solicitar a mobilidade acadêmica internacional na sua faculdade ou fazer uma graduação sanduíche, categoria que possibilita continuar o aprendizado no exterior por até um ano.

Na Costa Oeste, o Estado também reúne escolas e universidades reconhecidas internacionalmente, como a Columbia University e a New York University. Boston, em Massachusetts, surge como uma opção por dois motivos principais: seu passado histórico e a Harvard University. Quem busca o ensino superior no país deve ter uma atenção extra ao processo seletivo. Diferente das universidades brasileiras, elas não consideram apenas as notas ao avaliar aqueles que disputam suas vagas. Toda a trajetória do aluno é analisada, como oportunidades recebidas e projetos dos quais participou, por exemplo. Para aqueles que não definiram uma universidade onde fazer intercâmbio, a dica é acessar a plataforma Common Application, que recebe inscrições para mais de 800 centros de educação em todo o mundo.

Inglaterra

O território britânico permite a estadia para estudos por até seis meses sem visto, sendo um passaporte válido o suficiente. O destino promove uma variedade de cursos para quem busca praticar o idioma, com duração desde poucas semanas até seis meses. O International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) atende quem busca iniciar o ensino médio no país.

Para aqueles que desejam se preparar para a faculdade, há mais duas possibilidades: o International Baccalaureate Diploma (IB Diploma) cobre temas e matérias gerais, para quem ainda não decidiu que profissão seguir, enquanto o A-Levels é direcionado para áreas do conhecimento específicas, de acordo com a escolha profissional do estudante. Já quem está de olho no ensino superior deve consultar o University and College Admissions Service (UCAS), instituição que organiza as aplicações nas universidades inglesas.

Austrália

Diferente do Canadá, que liberou a jornada de trabalho de 20 horas semanais para estudantes internacionais no ano passado, a autorização já era garantida no país dos cangurus. Para os cursos mais rápidos, o visto de turismo – com duração de três meses – já é válido. A Austrália se sobressai também pela grande oferta de instituições de ensino superior e sua força na pesquisa acadêmica.

Com um processo seletivo que não aplica o método de vestibular, uma das poucas exigências é de que o estudante já tenha cursado pelo menos um ano da faculdade em uma universidade reconhecida pela instituição australiana almejada. A fluência no idioma também precisa ser comprovada com certificados como o IELTS ou TOEFL.

Coreia do Sul

A modalidade de intercâmbio no ensino médio foi regularizada nas escolas sul coreanas apenas em 2018. Entre as opções disponíveis para esse público mais jovem estão as instituições internacionais, onde os próprios coreanos são fluentes em outros idiomas. O intercâmbio escolar prevê ainda dormitório e curso da língua coreana. As exigências das instituições para o intercâmbio variam, mas estão disponíveis nos sites de cada uma.

O governo centraliza ainda informações voltadas para esse público no portal Study in Korea, enquanto o National Institute for International Education (NIIED), também voltado para colaboração internacional em Educação, oferece bolsas de estudo para estrangeiros. Para graduação e pós-graduação, consultar o Korean Government Scholarship Program é o caminho mais indicado. Para brasileiros, o documento livre que permite a estadia por noventa dias é suficiente para cursos de curta duração.

Fonte: Hurb, plataforma de viagens online do Brasil