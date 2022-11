Os parques temáticos mais visitados do mundo

10º – Tokyo Disneyland (Tokyo, Japão)

O parque temático baseado nas histórias de Walt Disney foi o primeiro da rede a ser aberto fora dos Estados Unidos, em 1983. Segue a mesma proposta de alguns outros parques da Disney e foi inspirado na Disneyland (Califórnia) e no Magic Kingdom (Flórida).

9º – Disney’s Animal Kingdom (Flórida, Estados Unidos)

O Animal Kingdom é o maior parque da Disney em extensão e seu tema principal, como revela o nome, são os animais e a natureza. Uma enorme parte de seu território é dedicada a reproduzir o habitat de animais diversos, permitindo que as pessoas façam safáris e vejam de perto animais difíceis de serem encontrados na América. Musicais, atrações educativas que promovem a interação com animais e apresentações em 3D também são grandes atrativos do lugar, que tem como símbolo principal a Árvore da Vida (Tree of Life).

8º – Chimelong Ocean Kingdom (Hengqin, China)

Inaugurado em 2014, faz parte do complexo Chimelong International Ocean Tourist Resort, que pretende se tornar “a Orlando da China“. Entre suas atrações, há uma grande variedade de montanhas-russas, shows de animais e o maior oceanário do mundo, com um total de 48,75 milhões de litros de água.

7º – Epcot, Walt Disney World (Flórida, EUA)

Seu símbolo é uma “grande bola prateada” na entrada do parque, que, na verdade, é uma de suas atrações mais famosas – a Spaceship Earth. Esse parque mistura a inovação da tecnologia às diferenças culturais do mundo. É dividido em duas áreas: o Future World, onde estão as atrações inovadoras e tecnológicas, e o World Showcase, formado por pavilhões que reproduzem a cultura, a arquitetura e a culinária de diferentes países.

6º – Disneyland Xangai (Xangai, China)

Ela é um pedaço da Disney na China. Inaugurado em 2016, o parque inova com variações do estilo tradicional dos parques temáticos da Disney. Algumas das principais atrações são o Castelo Encantado, o maior e mais alto castelo da Disney, e a Caverna do Tesouro, baseado no filme Piratas do Caribe.

5º – Disneyland Park (Califórnia, EUA)

Entre uma conversa com a Bela Adormecida, um abraço no Buzz Lightyear e uma visitinha à casa da Minnie você conhecerá o projeto original que saiu dos sonhos de Walt Disney. A Disneyland é bem mais compacta do que o equivalente Magic Kingdom, em Orlando. A Disneyland tem o foco mais voltado para a criança, apresentando brinquedos exclusivos – como a Toontown –, e fica de frente para outro parque da Disney: o California Adventure.

4º – Disney’s Hollywood Studios (Flórida, EUA)

É dedicado ao mundo do entretenimento, inspirando-se no auge da Hollywood dos anos 1930 e 1940. Entre as diversas atrações, como a Torre do Terror, Streets of America e Hollywood Boulevard, destaca-se a Pixar Place, área dedicada aos filmes e personagens de animação criados pela Pixar Studios.

3º – Universal Studios (Flórida, EUA)

Os parques da Universal são conhecidos por terem mais opções para os adultos, pela temática. O primeiro parque da Universal em Orlando foi o Universal Studios Florida, inaugurado em 1989. Ele tem atrações, principalmente, para jovens e adultos e praticamente todas elas são ligadas

2º – Universal’s Islands Of Adventure (Flórida, EUA)

A Universal tem dois parques em Orlando e o Islands of Adventure foi o segundo da empresa a ser inaugurado na cidade, em 1999. É um parque com enfoque nos filmes lançados pela Universal e nos seus personagens de sucesso. É grande, tem atrações variadas – incluindo montanhas-russas e simuladores de última geração.

1º – Magic Kingdom, Walt Disney World (Flórida, EUA)

Castelo da Cinderela

Inaugurado em 1971, o Magic Kingdom foi o primeiro parque temático construído em Lake Buena Vista, próximo a Orlando. O plano de Walt Disney para o Magic Kingdom era que fosse um reino mágico, de contos de fadas, e assim é até hoje. No Magic Kingdom estão as princesas da Disney e o imponente Castelo da Cinderela: é nesse parque que a transição para o sonho acontece.

Beto Carrero, parque temático mais visitado da América Latina

Um destaque no ranking mundial é para o parque brasileiro Beto Carrero World, que fica em Penha, em Santa Catarina. Ele foi o único parque brasileiro temático a aparecer na lista e teve o maior número de visitantes da América Latina: 1,9 milhão.

O Beto Carrero World completou 30 anos em 2021 e é uma excelente opção de passeio para quem deseja diversão sem gastar muito. O parque segue cheio de atrações para toda a família. Localizado apenas a 60 km de Blumenau e vizinho a Navegantes e Balneário Camboriú, o Beto Carrero World é especialmente atraente para os turistas que adoram parques de diversões.

Mari Kateivas_melhoresdestinos.com.br