Turismo Os encantos da primavera no Parque Nacional do Iguaçu: um show da natureza

Aprecie o Parque Nacional do Iguaçu e as Cataratas do Iguaçu na estação mais colorida do ano. A biodiversidade do Patrimônio Mundial Natural ganha novas perspectivas, encantando visitantes de diferentes países e idades. A primavera teve início neste último domingo, 22 de setembro, e vai até 21 de dezembro.

Quem visita a unidade de conservação tem a chance de contemplar a biodiversidade do parque, que se torna ainda mais vibrante com as mudanças das estações. Na primavera, a vegetação exibe cores intensas, com o verde exuberante das árvores revigorado e flores multicoloridas adicionando um toque de charme à paisagem dessa Maravilha Mundial da Natureza.

Para os apaixonados por passeios em meio à natureza, com caminhadas ao ar livre, observar as belezas da estação é uma experiência inesquecível no parque. Os tons vibrantes das flores se destacam, criando uma visão encantadora e harmoniosa. Já a fauna do Parque Nacional do Iguaçu é um espetáculo à parte, oferecendo surpresas a cada passo.

Lagartos caminham tranquilamente ao longo da trilha, enquanto tucanos se camuflam entre as árvores. Macacos saltam de galho em galho, e quatis farejam atentos o ambiente. Borboletas de todos os tipos de cores encantam com um voo delicado, e aves realizam rasantes próximos às quedas-d’água. Em qualquer direção que se olhe, há sempre um detalhe fascinante para admirar.

Dicas para melhor aproveitar o passeio

A visita ao parque é ao ar livre e em contato com a natureza, então é sempre recomendável o uso de protetor solar e repelente. A dica na questão das roupas é que sejam leves e confortáveis, acompanhadas de acessórios como boné ou chapéu para proteger a cabeça e de óculos de sol para maior conforto.

Estrutura para os visitantes: para os turistas pegos de surpresa por temperaturas mais elevadas, o parque está preparado para oferecer mais conforto durante o passeio. Ao longo do percurso, os visitantes encontram diversas lojas de lembranças, que contam com repelente, protetor solar, boné e roupas mais frescas.

Alimentação e hidratação durante a visita: com diversos pontos de alimentação e hidratação, o Parque Nacional do Iguaçu oferece aos visitantes comidas e bebidas refrescantes, como salada de frutas, açaí, picolés, paletas e uma diversa opção de bebidas, como água, suco, refrigerante e muito mais.

Visite o Patrimônio Mundial Natural: Para visitar o Parque Nacional do Iguaçu é recomendado adquirir o ingresso antecipadamente, pelo site oficial (www.cataratasdoiguacu.com.br), com escolha do dia e horário. Em caso de necessidade, é possível reagendar a visita por meio do cadastro feito no momento da compra. Os passeios ao amanhecer, pôr do sol e durante a noite possuem vagas limitadas.