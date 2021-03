Os 15 maiores erros ao fazer sua reserva em um hotel

Tirar férias e viajar é um dos momentos mais aguardados do ano para muita gente. E nesse planejamento das férias o hotel é uma parte muito importante, que pode fazer uma enorme diferença no sucesso da sua viagem. Reunimos, então, os maiores erros em um hotel que você pode cometer para ajudá-lo a planejar melhor e fazer com que sua viagem seja perfeita!

Queira você um pequenino hotel, uma pousada de charme, um mega resort, o mais importante é se informar bastante sobre o local que está pretendendo se hospedar, afinal, você passará algumas boas horas na acomodação. Além disso, a hospedagem representa uma porção significativa do orçamento de uma viagem e merece atenção para que seu dinheiro seja gasto com sabedoria.

Alguns cuidados na hora de lidar com o hotel podem tornar sua viagem melhor – Foto: Divulgação

Erros no momento da reserva

Esperar até o último momento para reservar o hotel

Se tem um erro que pode atrapalhar (e muito!) qualquer viagem, é deixar para escolher o hotel em cima da hora. Se tiver muita sorte, pode até ser que você consiga um precinho bacana reservando em cima da hora em um local com grande oferta de acomodações, mas via de regra, essa é uma péssima ideia.

Reservando o hotel no último momento, especialmente em época de alta temporada, a chance de que os hotéis com melhor custo-benefício tenham se esgotado é bem grande. Além disso, em cima da hora será mais difícil encontrar os quartos com os melhores preços e hotéis com boa localização. Sendo assim, planeje-se com antecedência e você encontrará muito mais opções a seu dispor!

Não pesquisar sobre o hotel escolhido e seus quartos

Parece óbvio para muita gente, mas certamente não é. Enquanto alguns pesquisam extensivamente sobre o hotel em que pretendem se hospedar, outros pesquisam superficialmente e podem acabar tendo surpresas desagradáveis, como ficar em um hotel com muito barulho externo, cama desconfortável, má localização, café da manhã ruim, entre várias outras possibilidades.

A escolha de um hotel que combine com suas necessidades é de fundamental importância – Foto: Engin Akyurt

Após fazer uma pequena lista das possibilidades de hotéis para a sua viagem, veja bem as fotos, leia as avaliações de antigos hóspedes e confira sua localização no Google Maps. Veja também quais são os tipos de quartos e certifique-se de você está reservando justamente aquilo que corresponde com seu desejo e seu bolso.

Geralmente os hotéis exaltam mais as fotos de seus quartos de categoria superior ao invés de standard, então também sempre veja as fotos de cada tipo e entenda como é o quarto que você está reservando. Quanto mais informação, melhor!

Não conferir o valor total da hospedagem e checar se tem taxas extras

Na pressa para escolher o hotel da viagem, há também quem não confira se a reserva tem algum pagamento extra, seja um imposto local ou uma taxa de resort, por exemplo. Nos Estados Unidos é muito comum que as acomodações cobrem a “resort fee”, uma taxa que incide em cada dia da viagem e que pode ser bem traiçoeira.

Portanto, faça sua reserva como calma! Veja quais são os valores totais, se haverá cobrança de imposto, se tem resort fee, se a reserva tem a informação de taxas extras e quanto custam. Esse, certamente, é um dos maiores erros em um hotel que você pode cometer e que vale ficar de olho porque incide diretamente no seu bolso! Se for usar carro em sua viagem, confira também se o estacionamento é cobrado à parte e o valor.

O planejamento prévio e a avaliação do hotel evita surpresas, como por exemplo na hora de fechar a conta – Foto: Divulgação

Cancelamento da reserva

Os planos mudaram, o voo foi cancelado, você ficou doente e, por fim, resolve desistir da viagem. São inúmeros os fatores que levam alguém a precisar mudar de planos e nesse momento de pandemia isso se tornou frequente, então, sempre que for fazer uma reserva, procure por uma tarifa reembolsável ou flexível.

Às vezes elas custam um pouquinho a mais do que as tarifas sem reembolso, mas garantem que você receberá a devolução do seu dinheiro ou aproveite a hospedagem em outra oportunidade se os planos tiverem que sofrer alguma alteração de última hora.

Reservar um hotel distante dos locais que deseja visitar

Verifique sempre a localização do hotel em que você pretende ficar e confira qual é a distância até as atrações da cidade. Lembre-se que ficando em um hotel bem localizado, você gastará menos tempo e dinheiro com deslocamentos.

Confira também se perto do seu hotel há algumas lojas, bares e restaurantes para que você tenha fácil acesso ao comércio local. Muitas vezes vale a pena pagar um pouquinho mais para ficar em um hotel bem localizado do que pagar menos em uma acomodação totalmente fora de mão.

Não conferir a nota do hotel e avaliações de antigos hóspedes

Uma dica simples, mas que não custa recordar! Consulte sempre qual é a nota do hotel que você está escolhendo, já que vários sites como o Booking, Google e TripAdvisor oferecem uma nota em cada hotel, feita através de relatos dos hóspedes.

Desconfie de hotéis com nota muito baixas e estabeleça um mínimo. Hotéis com nota inferior a 8 podem não ser legais, já os hotéis com nota acima de 8,5 provavelmente serão satisfatórios. Procure também ler relatos de sites confiáveis, onde só se pode fazer avaliação tendo hospedado no hotel, assim você garante que a avaliação é realmente verídica.

Não conferir se o hotel oferece check-in online

Essa é uma dica válida principalmente em tempos de pandemia, já que além de economizar tempo respondendo sobre seus dados pessoais, você também não precisará encostar em superfícies e tocar em outros lugares que outras pessoas tocaram. Então, antes de chegar ao hotel, dê uma olhada na loja do seu smartphone se não tem disponível algum app do próprio hotel.

Não verificar a possibilidade de um early-check-in

Chegou ao hotel antes do horário programado para o check-in? Não custa nada perguntar se já não tem um quarto limpo e disponível! Geralmente os próprios atendentes já oferecem as chaves do quarto assim que ele está pronto, mas não custa nada perguntar se o quarto está disponível ou expor sua necessidade de ocupar o quarto antes do horário.

Não perguntar se seria possível um upgrade gratuito de quarto ou quarto com vista

Outra dica que vale a pena colocar em ação é perguntar bem gentilmente ao atendente do hotel se o hotel poderia oferecer um quarto com vista ou mesmo um upgrade de categoria. Se você estiver viajando para uma comemoração especial, como um aniversário ou lua de mel, não se esqueça dessa dica.

Muitos hotéis oferecem upgrades para comemorações especiais se houver disponibilidade. Pedir por quartos em andares mais altos também pode garantir uma vista melhor – mas nesse caso tenha cuidado caso o hotel for movimentado e disponha de poucos elevadores.

Não verificar se o hotel possui um aplicativo próprio

Muitos hotéis hoje em dia oferecem seus próprios aplicativos, principalmente hotéis e resorts de grande porte, com diversidade de serviços e programação diária. Confira sempre se o hotel possui um app próprio, onde você poderá encontrar muita informação, inclusive coisas que não imagina sobre o hotel.

Comprar algo que você tenha esquecido de colocar na mala sem falar com a recepção

Esqueceu uma pasta ou escova de dentes? Que tal ligar para a recepção do hotel e ver se eles não têm esses itens à disposição, às vezes gratuitamente? Muita gente acaba comprando de cara algum item que tenha esquecido, mas vale conferir se na recepção do hotel esse item não está disponível.

Não pedir um late check-out

Tem um voo tarde da noite e queria aproveitar um pouco mais do hotel? Ligue para a recepção no próprio dia de check-out e pergunte sobre essa possibilidade. Muitas vezes tolerâncias de poucas horas são aceitas sem pagamento extra, principalmente em época de baixa temporada. Essa dica vale muito à pena em resorts! Apesar do check-in geralmente ser ao meio-dia, muitos permitem que o hóspede passe o resto dia no hotel, aproveitando as áreas de lazer e refeições!

Esquecer de dar uma olhada geral antes de deixar o quarto

Dica básica, mas importante! Faça aquela geralzona antes de sair do quarto, verifique tomadas, guarda-roupas, cofre, levante a roupa de cama e olhe no banheiro se não está deixando nada para trás. Se por acaso essa vistoria falhar e você acabar deixando algo para trás, entre em contato com o hotel, já que muitos deles possuem uma área de achados e perdidos, para onde vão todos os objetivos esquecidos no hotel.

Não conferir os itens da fatura do hotel

Houve consumos durante sua hospedagem? Peça sempre para ver quais são as cobranças, confira se está tudo correto. É uma dica importante principalmente se houve bastante consumo durante a hospedagem, para conferir se os valores e quantidades estão de acordo com a cobrança.

Não conferir se o hotel tem check-out express

Em hotéis em que a cobrança foi feita no início da hospedagem e não há gastos extras, muitas vezes estão disponíveis caixinhas para deixar as chaves do quarto, sem precisar aguardar em uma fila para fazer o check-out. Se você tem pressa para fazer o check-out e ir para o aeroporto, por exemplo, é uma dica que pode facilitar sua vida!