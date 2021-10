Os 10 melhores trens de passageiros do mundo, segundo a revista Condé Nast

O Belmond British Pullman (Reino Unido), cheio de história e muito charme, é o trem mais bem avaliado pelos leitores da Condé Nast - Foto: Divulgação

Janelões de vidro para apreciar as belas paisagens, áreas comuns requintadas e refeições de primeira linha fazem parte da experiência em alguns dos trens mais luxuosos do mundo. Conheça a seguir os 10 melhores trens de passageiros na opinião dos leitores da revista Condé Nast. Tenho certeza: vai dar vontade de percorrer o mundo sobre trilhos!

10. Belmond Hiram Bingham, Peru

Em décimo lugar na opinião dos leitores da Condé Nast, está o trem Belmond Hiram Bingham, que leva este nome em homenagem ao explorador que redescobriu a cidade inca de Machu Picchu. A decoração é toda inspirada nos luxuosos vagões de trem da década de 20, com muito dourado, tecidos finos e antiguidades. O Belmond Hiram Bingham faz o trajeto de Cusco até Machu Picchu. Os passageiros são recebidos com drinks de boas-vindas e aproveitam um brunch (café da manhã reforçado com cara de almoço) enquanto desfrutam da paisagem dos andes peruanos.

9. The Pride of Africa – Rovos Rail, África

O Rovos Rail, também conhecido como “O Orgulho da África” é um dos trens de passageiros mais luxuosos do mundo, com distintos roteiros pelo continente africano, que vão de dois a 15 dias, e capacidade para atender até 72 passageiros. Os vagões são ao estilo vitoriano e a gastronomia a bordo é bastante elogiada, com direito a uma boa carta de vinhos sul-africanos.

8. Maharajas’ Express, Índia

O Maharajas’ Express é um trem turístico de luxo que opera quatro roteiros, cobrindo mais de 10 destinos entre o noroeste e o centro da Índia. Entre eles, Jaipur, Delhi e Varanasi. É uma boa maneira de conhecer uma parte da Índia sem, para isso, ter de se deslocar pelas rodovias do País, geralmente sobrecarregadas. As cabines do Maharajas’ Express possuem amplas janelas panorâmicas, televisores e acesso à internet.

7. Seven Stars in Kyushu, Japão

O mais luxuoso trem do Japão percorre diferentes destinos da terceira maior ilha japonesa: Kyushu, onde estão importantes cidades como Fukuoka e Nagasaki. O Seven Star in Kyushu oferece dois tipos de viagem: a mais longa tem duração de 4 dias e a mais curta de dois dias. São sete vagões com janelas panorâmicas e um interior bastante luxuoso, com 14 suítes, todas elas equipadas com área de estar e banheiro.

6. Inca Rail, Peru

Em sexto lugar na avaliação dos leitores da Condé Nast está o famoso trem que leva a Machu Picchu: o Inca Rail. Além do transporte normal de passageiros, o Inca Rail também oferece experiências mais sofisticadas, como o Private Machu Picchu, em que os passageiros são recebidos com drinks, podem desfrutar de um menu gourmet além de uma varanda aberta para apreciar as belas vistas da região.

5. The Ghan, Austrália

Com o quinto lugar ficou o trem The Ghan, que corta a Australia de norte a sul, ligando as cidades de Darwin a Adelaide. A bordo, bastante conforto e luxo fazem parte da viagem, com refeições inclusas, assim como passeios nas estações de parada, como Alice Springs e Katherine. Bela oportunidade para cruzar todo o deserto central australiano, um lugar de paisagens incríveis – perfeitas para serem apreciadas da janela de um aconchegante trem!

4. El Transcantabrico Gran Lujo, Espanha

Atendimento personalizado e muito conforto a bordo é o que oferece o El Transcantabrico Gran Lujo, trem que ficou na quarta colocação entre os melhores do mundo segundo a revista Condé Nast. Os vagões acomodam no máximo 28 passageiros – portanto, é de se imaginar que o atendimento é do tipo exclusivo. São 14 suítes com acomodação dupla e serviço de quarto 24h. Os roteiros de sete noites têm como início e destino as cidades de Santiago de Compostela e San Sebastian, passando por Oviedo, Bilbao e outros destinos espanhóis.

3. Belmond Andean Explorer, Peru

O Peru parece estar mesmo bem abastecido de opções para viajar de trem – três deles estão entre os melhores do mundo, sendo que o Belmond Andean Explorer arrancou a medalha de bronze na votação da Condé Nast. Este é o único trem do Peru com suítes para dormir! Isso porque os itinerários oferecidos são de uma ou duas noites, passando por Cusco, Puno (à beira do Lago Titicaca) e Arequipa, considerada Patrimônio Mundial da Unesco. Além de todo o requinte das áreas em comum e refeições de primeira, o trem tem até serviços de spa a bordo.

2. Palace on Wheels, Índia

O Palace on Wheels oferece uma viagem de oito dias, saindo de Nova Delhi em uma viagem por dentro do deserto e retornando até a capital indiana uma semana depois. São mais de 3 mil quilômetros percorridos a bordo de confortáveis vagões, que somados têm capacidade máxima de 82 passageiros. O trem conta com dois restaurantes e dois bares, além de um spa ayurvédico. O roteiro passa por Jaipur, Agra (cidade onde está o Taj Mahal) e várias outras importantes atrações naturais da Índia, como um oásis em meio ao deserto. Nestas paradas, os visitantes podem descer dos vagões e fazer passeios locais, tudo incluso e organizado pela operado do trem.

1. Belmond British Pullman, Reino Unido

Chegamos ao grande campeão: o Belmond British Pullman é o trem mais bem avaliado pelos leitores da Condé Nast. E é cheio de história e muito charme. Os vagões são da década de 1920, já levaram membros da realeza pelas ferrovias europeias e agora foram completamente restaurados para abrigar passageiros com todo o conforto possível em roteiros pelo Reino Unido. A locomotiva faz passeios de algumas horas em que são servidos cafés da tarde, almoços de Natal, jantares de Ano Novo, refeições idealizadas por chefs convidados e também roteiros turísticos em destinos como Canterbury e Bath, importantes cidades inglesas. De todos os trens aqui listados é claramente é o mais luxuoso de todos eles – e pelas fotos, possivelmente, aquele que tem as melhores comidas a bordo!