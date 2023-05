Orlando para aventureiros

Orlando é uma cidade conhecida mundialmente pelas suas atrações familiares, mas o que muitas pessoas não sabem é que o destino se mostra uma ótima opção quando o assunto é aventuras radicais. Além de se divertir nas melhores montanhas-russas do mundo, os visitantes também podem adicionar ao seu itinerário uma lista de outras atividades, que vão muito além dos parques de diversões.

É possível voar, fazer tirolesa em cima de crocodilos, ver um vulcão de verdade e muito mais! São diversas atrações emocionantes, cada qual com a sua proposta única, que trazem experiências mágicas.

Montanhas russas

Cheetah Hunt at Busch Gardens

Além de ser a montanha-russa mais longa de Tampa Bay, a Cheetah Hunt é uma das favoritas dos amantes de adrenalina. Esse brinquedo de lançamento triplo leva os aventureiros até o topo, depois desce por meio de curvas que simulam os movimentos do guepardo na natureza. Com extensão de 1,3 quilômetros, a Cheetah Hunt é a atração mais longa do Busch Gardens!

Ice Breaker at Seaworld Orlando

Lançada em 2022, essa montanha-russa tem a descida mais íngreme de toda a Flórida, com uma altura de mais de 28 metros a um ângulo de 100 graus. Localizada próximo ao Wild Arctic, é inspirada no Ártico e tem como parceiro de conservação o Alaska SeaLife Center, que se dedica a pesquisas marinhas, educação e preservação da vida selvagem.

Atividades ao ar livre

Tree Trek

A atração oferece uma aventura única que incluem tirolesas, escaladas, corridas e saltos, tudo isso combinado em desafiantes pista de obstáculos. Os escaladores navegam por um labirinto de obstáculos para realmente testar os limites dos visitantes, e a duração é de aproximadamente 3 horas.

Screamin’ Gator Zip Line

Ele convida os viajantes a andar de tirolesa sobre crocodilos. Sua jornada leva ao longo de quase 520 metros quadrados de aventura de tirar o fôlego em uma das melhores torres de tirolesa do mundo. Com mais de sete andares de altura, essas incríveis torres apresentam plataformas de lançamento de vários níveis e vistas deslumbrantes do alto das copas das árvores.

Dezerland Park

O Dezerland Park é um parque para todos os gostos. Com uma gama de atividades, os aventureiros podem se divertir na pista de kart deck mais longa da Flórida, com quatro níveis de habilidade e velocidade. Outra atração icônica é o Jump Start, salão de trampolins que possui mais de 1.000 metros quadrados de diversão, aventura e emoção.

Revolution Adventure

Este parque com aventura sob rodas está situado na zona rural da Flórida, perto de todas as principais atrações. A atração única oferece aos visitantes a oportunidade de dirigir ATVs e Buggies, além de atividades como tiro ao alvo com arco e flecha, pesca de robalo em um lago particular e muito mais. Seja novo ou especialista em atividades ao ar livre, os aventureiros irão desfrutar das diversas pistas e trilhas.

iFLY Orlando Skydiving indoor

Os visitantes podem experimentar toda a emoção do paraquedismo sem ter que pular de um avião. O túnel de vento vertical da atração cria uma corrente de ar pelas suas paredes, na qual é possível flutuar com segurança. O que deixa a atividade ainda mais radical é que não há paraquedas ou cordas. A aventura é segura para crianças, desafiador para adultos e realista para paraquedistas.

Universal’s Volcano Bay

O Universal’s Volcano Bay é um oásis tropical repleto de experiências que oferecem de tudo, desde emoções radicais até um refúgio para relaxar – tudo em torno de um enorme vulcão de mais de 60 metros, situado bem no centro do parque. Além da vista, o parque possui um diferencial com a sua “Fila Virtual”, que permite que os visitantes evitem desperdiçar o tempo para que possam desfrutar de momentos inesquecíveis com a família ou nas diversas aventuras promovidas pelo local.

Fonte: Visit Orlando, Associação Oficial de Turismo® de Orlando e o Theme Park Capital of the World®.