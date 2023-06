Buscando o que fazer no Uruguai? O nosso vizinho do Sul pode ser pequenino no tamanho, mas tem um potencial turístico gigante! Lá você vai encontrar uma vida cultural vibrante, um povo receptivo, uma grande paixão pela história e belezas culturais lindas. Das medialunas no café da manhã ao pôr do sol no Rio da Prata, o Uruguai vai fazer de tudo para você se apaixonar.

O Uruguai é um país da América do Sul que faz fronteira com a Argentina e com o Brasil, pelo Rio Grande do Sul. A área é um pouco menor do que a do estado do Paraná, mas com população três vezes menor. A língua é o espanhol. Não é necessário ter passaporte para ingressar no país, basta o RG, de preferência emitido há menos de 10 anos. A moeda utilizada é o peso uruguaio (UYU), mas a maioria dos estabelecimentos aceita também dólares e reais.

O país tem as estações bem definidas: beira os 30°C no verão e baixa de 10°C no inverno. Além disso, as chuvas são bem distribuídas ao longo de todo ano. Se a sua intenção é pegar praia, tem que ser no verão. Fora de temporada, encarar o vento à beira-mar e a água gelada fica, digamos assim, desafiador.

A capital do Uruguai é Montevidéu, que é a principal porta de entrada e um dos principais destinos. Outro grande destino uruguaio é Punta del Este, conhecido pelos cassinos, hotéis luxuosos e festas badaladas. Punta Ballena e La Barra ficam nas imediações, com praias igualmente lindas. Um bom ponto de partida para turistar nessa cidade é a Praça Independência e seu grande mausoléu subterrâneo, onde guardas fardados vigiam os restos mortais do herói da independência uruguaia.

Caminhe pela antiga Ciudad Vieja e deixe-se deslumbrar pela arquitetura, pelos museus, pelas livrarias da cidade. Passeie também pela Avenida 18 de Julio, melhor lugar para compras, e veja a cidade do alto no Mirante Panorâmico da prefeitura, é gratuito.

Colonia

Localizada na costa oeste do Uruguai, banhada pelo Rio da Prata, Colonia del Sacramento fica a 180 km da capital. É um povoado construído dentro de uma fortaleza – o portão e alguns balaústres estão lá ainda hoje. Vale reservar um dia inteiro para caminhar pelas ruelas de pedras irregulares do Centro Histórico, reparando nas flores que se espalham pela fachada das casas. A Calle de los Suspiros é a mais famosa e instagramável delas. É possível subir ao topo do Farol ou Faro de Colonia del Sacramento para ver o povoado do alto, e existe um roteiro bem organizado de museus a um preço acessível.

Punta del Este

A 130 km de Montevidéu, Punta del Este é uma cidade dos prazeres mais simples – tipo caminhar pela rambla e ver o pôr do sol na Playa Mansa – aos mais luxuosos. As praias mais famosas são a Mansa, voltada para o Rio da Prata, com ondas bem fracas, e a Playa Brava, banhada pelo oceano, com mais ondas. A 12 quilômetros da península, as praias de La Barra também fazem sucesso entre os banhistas e surfistas, incluindo a Playa de los Cangrejos, a Montoya e a Bikini. Entre os pontos turísticos mais famosos, está a escultura de dedos brotando da areia, chamada de La Mano, Los Dedos, Monumento al Ahogado ou até Hombre emergiendo a la vida. Após garantir sua foto ali, você pode caminhar até o Porto de Punta, de onde saem os passeios para Isla de Lobos e Isla Gorriti. Enquanto os pescadores limpam seus peixes no porto, leões e lobos do mar ficam à espreita de alguma sobrinha, é lindo de assistir.

Piriápolis

Piriápolis é um balneário próximo de Punta del Este, mas com uma atmosfera bem diferente, mais pacata. O seu maior cartão de visitas é a Rambla (a avenida beira-mar), que tem um calçadão em curva e vários coqueiros enfileirados. Ali mesmo você encontra vários restaurantes, lojas e hotéis. É um dos lugares da costa uruguaia com a água mais convidativa, bem clarinha e tranquila. Também vale a pena conhecer o Cerro San Antonio.

O caminho é todo asfaltado e, por si só, um passeio de tirar o fôlego. Mas se você estiver dirigindo, foca na estrada, porque as curvas são bem loucas, beiradas por barrancos. A vista lá de cima é linda! No topo, tem uma capelinha branca e azul. Tem um restaurante, lojinhas de souvenir e lanchonete, e ali também fica a estação de um teleférico aberto, que eles chamam de Aerosillas. Mas funcionava apenas de sexta-feira a domingo. Também tem gente que sobe também o Cerro del Toro e visita o Castelo de Piria, um prédio com inspiração medieval concluído em 1897 por um empresário da cidade. Piriápolis fica entre Punta e Montevidéu – a 40km de Punta e 100km de Montevidéu.

José Ignacio

José Ignacio é um balneário do município de Garzón, a pouco mais de 30km de Punta del Este e 170km de Montevidéu. Era uma vila de pescadores que foi dando lugar a casas de praia e hotéis luxuosos. É uma praia bem urbanizada e organizada, e mais tranquila que Punta. A praia tem uma longa faixa de areia e mar aberto, com ondas. Construído em 1877, o Farol de Jose Ignácio, ou Faro, em espanhol, é seu grande símbolo. É possível visitá-lo de quinta-feira a domingo. São 122 degraus para chegar ao topo, mas a vista compensa.

Cabo Polonio

Na costa leste do Uruguai, Cabo Polonio fica a 148 km de Punta del Este e 260 km de Montevidéu. É um destino super remoto e protegido por lei, onde não é possível entrar com carro próprio, não há energia elétrica e também não é permitido construir casas novas.

Dá para ir de carro até a entrada do parque nacional e ali você terá que embarcar em um caminhão adaptado para as ruas de areia do local. É uma delícia caminhar pelas ruas de areia da vila fazendo fotos das casinhas, todas muito simples, algumas até engraçadas. Vale pegar uma prainha na Playa Norte, ou La Calavera, mas no pôr do sol todo mundo migra para a Playa Sur – é uma pintura! Subir no Farol de Cabo Polônio e ver os lobos marinhos tomando banho de sol nas rochas também são tradições.