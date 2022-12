O que fazer em Tiradentes

Diferente da vizinha Ouro Preto, onde há uma grande correria para visitar dezenas de igrejas, museus e sítios históricos, em Tiradentes – Minas Gerais, o ritmo é bem mais lento. As atrações não são muitas e tudo está bem concentrado no Centro Histórico. É lugar para passear sem pressa e curtir a vida passar, naquele maravilhoso e tranquilo modo mineiro de ser. Aproveite os dias na cidade para vivenciá-la e não apenas para cumprir metas turísticas. Vista um calçado confortável, percorra as ruas de pedra e aproveite cada esquina da charmosa Tiradentes.

Comece o passeio pelo Largo das Forras, mais tradicional praça e ponto de encontro das ruas principais. A partir dela, siga pelas ruas Padre Toledo, Direita e Ministro Gabriel Passos. Percorrendo as três, você já terá visto quase todos os principais pontos turísticos de Tiradentes. Será possível conhecer quase tudo em um fim de semana ou feriados.

Não deixe de percorrer o circuito religioso, que conta com lindas igrejas e capelas. Não perca a chance de conhecer a Igreja Matriz de Santo Antônio (principal igreja da cidade), a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e a Igreja da Santíssima Trindade.

Com mais tempo, vale também visitar a Capela Bom Jesus da Pobreza, a Capela de São Francisco de Paula, a Capela de São João Evangelista e a Capela de Nossa Senhora das Mercês. Sem esquecer das capelas que formam os Passos da Paixão de Cristo e são alguns dos cenários mais característicos de Tiradentes. Nas noites dos finais de semana acontece o Show de Luzes na Igreja Matriz de Santo Antônio e o espetáculo do Concerto de Órgão. Duas boas maneiras de curtir as igrejas de Tiradentes de uma maneira diferente.

Museus

Algumas construções merecem atenção especial pela beleza e importância histórica. É o caso da antiga cadeia pública, onde hoje funciona o Museu de Sant’Anna; o solar onde viveu o inconfidente Padre Toledo, agora Museu Casa Padre Toledo; a sede do Museu da Liturgia, construída na primeira rua de Tiradentes; a Câmara Municipal (Rua da Câmara) e a Prefeitura Municipal (Largo das Forras), que funcionam em casarões do início do século 18; a Ponte das Forras e o Chafariz de São José.

Artesanatos

Há quem visite Tiradentes focado em decorar toda a casa e Tiradentes oferece lojas espetaculares para quem está em busca de móveis rústicos, obras de arte, artesanatos de qualidade e objetos de decoração. A variedade é grande e será fácil encontrar peças exclusivas. Vale também visitar o povoado vizinho, conhecido como Bichinho, onde há grande concentração de ateliês e lojas de móveis rústicos. E no caminho entre Tiradentes e Bichinho, não deixe de visitar o Museu do Automóvel da Estrada Real.

Faça um passeio de jardineira ou de charrete

Uma boa maneira de conhecer mais sobre a história de Tiradentes e dar uma volta rápida pelo Centro Histórico são os passeios de charrete e de jardineira. Sempre coloridas, elas levam os visitantes para uma volta rápida pelo Centro Histórico. O charreteiro conta várias curiosidades sobre Tiradentes. Nem sempre a fonte é confiável, mas o passeio é divertido. As charretes estão localizadas no Largo das Forras e o passeio custa R$ 25, com direito a algumas paradinhas para fotos.

O Passeio de Jardineira funciona na mesma linha, com a diferença de ser feito sempre à noite e com o uso de uma jardineira de 1935, chamada de Charmosa, propriedade do Museu do Automóvel. O passeio tem 1h45 de duração, passa pelos principais pontos do Centro Histórico e também é repleto de informações sobre a cidade. O custo é de R$ 50 por pessoa e o passeio deve ser agendado por telefone.

Maria Fumaça

Visitar Tiradentes e não dar uma passadinha na vizinha São João del Rei é quase impossível. A cidade também oferece belas atrações e merece um dia de passeio. Vá de Maria Fumaça! Sim! Aquele maravilhoso trem de antigamente, literalmente com fumaça saindo pela chaminé, pode ser o seu meio de locomoção de Tiradentes a São João del Rei. O passeio só está disponível de sexta a domingo e tem custo de R$ 70 (somente ida) e R$ 80 (ida e volta). Quem não quiser fazer os dois trechos de trem poderá optar também pelo ônibus. Ao chegar a São João del Rei, não deixe de visitar o Museu Ferroviário.