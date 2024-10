Novo parque da Universal em Orlando abre oficialmente em maio de 2025

Novo parque da Universal abrirá as protas ao público em maio de 2025 - Foto: Divulgação

A contagem regressiva para o Epic começou oficialmente! O tão aguardado quarto parque temático do Universal Orlando Resort – Universal Epic Universe – será inaugurado oficialmente no dia 22 de maio de 2025, abrindo os portais para cinco mundos surpreendentes que trarão aventuras extraordinárias que vão além da imaginação de cada visitante.

O Universal Epic Universe é o parque temático mais ambicioso que o Universal Destinations and Experiences já criou e será o próximo divisor de águas para o entretenimento de parques temáticos. Com mais de 50 experiências incríveis que variam de atrações inovadoras a entretenimento de tirar o fôlego, restaurantes e opções de compras incrivelmente temáticas e muito mais, o Epic Universe apresentará um nível inigualável de imersão e inovação em cinco mundos temáticos: Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon – Isle of Berk e Dark Universe.

Coroando o parque está o Universal Helios Grand Hotel, a Loews Hotel – uma majestosa propriedade de 500 quartos que oferecerá vistas únicas para o parque e contará com sua própria entrada dedicada ao Epic Universe para os hóspedes do hotel (é necessária uma entrada válida para o parque temático).

Ingressos

Na próxima semana, os visitantes podem começar a planejar as férias no Universal Orlando, em 2025, para experimentar todo o destino, pois os ingressos da primeira fase, que inclui acesso ao Universal Epic Universe, estarão à venda. Os produtos específicos lançados nesta primeira fase são:

Ingressos multi–day que incluem três dias de entrada nos parques temáticos da Universal – incluindo um dia de entrada no Epic Universe. Esses produtos estarão à venda em 22 de outubro.

O ingresso Explorer 2025, que inclui entrada no Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure e Universal Volcano Bay por 14 dias, além de um dia separado de entrada no Epic Universe.

As reservas para o Universal Helios Grand Hotel serão abertas também em 22 de outubro, para estadias a partir de 22 de maio 2025.

Sobre o Universal Orlando Resort

O Universal Orlando Resort é um destino premiado de parque temático que convida todos a serem verdadeiramente como são, enquanto desfrutam de atrações incríveis que redefinem as experiências em parques temáticos. Aqui, uma infinidade de aventuras autenticamente emocionantes, empolgantes e espontâneas aguardam – cada uma convidando os visitantes a embarcar nas férias que desejam enquanto despertam toda uma gama de emoções – desde a admiração de caminhar pelas ruas de Hogsmeade ou Beco Diagonal em The Wizarding World of Harry Potter à adrenalina que toma conta quando ficam cara a cara com um Velociraptor no Jurassic Park, ao misto de alegria e surpresa ao verem uma fatia inteira de bolo em cima de um delicioso milk-shake no The Toothsome Chocolate Emporium and Savory Feast Kitchen.

O complexo abriga três parques temáticos emocionantes – Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure e Universal Volcano Bay – que oferecem algumas das experiências mais inovadoras e imersivas já criadas, e há um quarto parque temático, o Universal’s Epic Universe, a caminho. Os visitantes também podem saborear refeições e curtir entretenimento sensacionais no complexo Universal CityWalk, além de aproveitar acomodações incríveis e temas magníficos em onze hotéis que oferecem algo para todos os estilos e orçamentos: Universal Helios Grand Hotel, um Loews Hotel (inauguração em 2025), Loews Portofino Bay Hotel, Hard Rock Hotel, Loews Royal Pacific Resort, Loews Sapphire Falls Resort, Universal Stella Nova Resort (inauguração em 21 de janeiro de 2025), Universal Terra Luna Resort (inauguração em 25 de fevereiro de 2025), Universal Aventura Hotel, Universal Cabana Bay Beach Resort e Universal Endless Summer Resort – Surfside Inn and Suites & Dockside Inn and Suites.

Sobre o Universal Epic Universe – Inauguração em 2025

O Universal Epic Universe é uma experiência de parque temático radicalmente transformadora que fará com que os visitantes mergulhem totalmente em histórias amadas por várias gerações, que vão emponderá-los a serem os heróis épicos de suas aventuras. Localizado a apenas alguns quilômetros dos parques atuais do Universal Orlando, o Epic Universe contará com ambientes multissensoriais de tirar o fôlego, arquitetura impecável e tecnologia inovadora, criando um nível totalmente novo de experiência que mudará para sempre o entretenimento dos parques temáticos. Os visitantes explorarão cinco mundos temáticos espetaculares, uma variedade de experiências gastronômicas, de compras e de entretenimento exclusivos e muito mais. O Epic Universe também será adjacente a três novos hotéis da Universal, de propriedade conjunta e operados pela Loews Hotels & Co. – incluindo as propriedades irmãs, Universal Stella Nova Resort e Universal Terra Luna Resort, e o majestoso Universal Helios Grand Hotel, a Loews Hotel – que está localizado dentro do parque temático. Para obter mais informações sobre o Universal Epic Universe, acesse http://universalorlando.com/epic.