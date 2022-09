Novidade! Nova York terá novo museu imersivo e digital

Nova York é uma cidade rica em cultura. E com ótimos museus, como o MET, o Museu Americano de História Nacional e o MoMA, por exemplo. A partir de 14 de setembro, moradores e turistas vão poder aproveitar também o novo espaço de arte digital que ganhou o nome de Hall des Lumières.

O novo projeto é inspirado em outras exposições da Culturespaces, pioneira em centros de arte digital e experiências imersivas no mundo. Para a estreia em Nova York, foi escolhida a exposição Gustav Klimt: Gold in Motion, uma homenagem ao famoso pintor austríaco.

A ideia é que o espaço de arte a ser inaugurado no prédio Emigrant Industrial Savings Bank, no bairro de Tribeca, seja permanente, alternando apenas as suas exposições. E a arquitetura histórica do prédio ajuda a dar mais brilho às projeções, já que as colunas e paredes de mármore vão se transformar nas telas de arte.

As imagens em 360º das obras de Klimt vão tomar conta do lugar, e a imersão digital ganha força com a trilha sonora de Beethoven, Wagner e outros compositores. “É uma oportunidade de brincar com diferentes sentidos e emoções, colocando o público no centro da experiência e convidando-o a percorrer um espaço multidimensional onde acaba por se tornar parte integrante da obra, rodeado por imagens nas paredes, pisos e teto”, afirmou o diretor criativo Gianfranco Iannuzzi ao site ‘The Points Guy’.

Ingressos para a exposição

Os ingressos já estão sendo vendidos online por US$ 30 – crianças e jovens de 5 a 16 anos anos pagam a metade. Além da exposição de Klimt, o ingresso dá direito a ver outras atrações e obras de artistas contemporâneos no espaço.