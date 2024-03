Nova York, Londres, Los Angeles, Boston e Seoul brilharam nas telas e nas buscas de viajantes

Diversos filmes despertam o desejo de viajar e conhecer de perto cenários cinematográficos ao redor do mundo. E com as produções indicadas na categoria de Melhor Filme de 2023 na 96ª edição da premiação mais importante da indústria, não é diferente. De Nova York, nos Estados Unidos, a Seoul, na Coreia do Sul, o KAYAK, buscador de viagens do mundo, destaca cinco destinos para surfar na onda dos possíveis premiados.

“Ter os filmes mais reconhecidos como referência para decidir o próximo destino e embarcar para lugares que proporcionam a experiência de conhecer de perto a história e cultura do país, é sempre uma boa alternativa. Com um planejamento antecipado é possível explorar os locais que estão em alta no universo audiovisual e visitar diversas atrações”, comenta Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

O levantamento foi realizado no dia 8 de fevereiro de 2024, na base de dados do KAYAK, de todos os aeroportos do Brasil, para todos os aeroportos de Nova York, Londres, Los Angeles, Boston e Seoul. Como datas de buscas foram consideradas de 07/08/2023 a 07/02/2024. Para datas de viagem, foram considerados os períodos entre 10/03/2024 e 10/09/2024. Os preços são uma média e podem variar com o tempo.

Nova York

Nova York, que já foi cenário de muitas produções de sucesso, continua aumentando sua lista. “Vidas Passadas” e “Maestro” são os dois filmes indicados na maior premiação da indústria cinematográfica que se passam na terceira cidade mais populosa das Américas, ficando atrás apenas de São Paulo e Cidade do México. Com atrações imperdíveis em todas as épocas do ano, e passagens aéreas custando em média R$ 4.062 para os viajantes brasileiros, não faltam motivos para visitar Nova York. A Estátua da Liberdade, Time Square e o Empire State Building são alguns dos pontos turísticos que vale a pena incluir no roteiro. A cidade também pode ser considerada um polo da arquitetura, cultura e gastronomia, e o paraíso para quem ama fazer compras.

Londres

Com dez indicações em outras categorias além de Melhor Filme, “Pobres Criaturas” tem como um dos destaques a capital da Inglaterra. Cidade cheia de história, cultura, e repleta de lugares a serem explorados, Londres merece ser considerada o próximo destino de viagem. O Big Ben, Palácio de Buckingham, Museu Britânico, estádios de futebol e o distrito de West End, com mais de 40 teatros, como pontos turísticos que valem a visita. O preço médio das passagens aéreas partindo do Brasil é de R$ 4.979.

Los Angeles

Com sete indicações na premiação, “Barbie” exibe os dias ensolarados e a vibração de Los Angeles no filme. Com as passagens aéreas custando em média R$ 3.908 saindo do Brasil, a cidade possui atrações para todos os gostos e uma vida noturna que está entre as melhores do mundo. Recomenda-se aos viajantes uma caminhada pela Calçada da Fama, uma visita ao Parque Griffith e uma aventura na Disneyland e no parque da Universal Studios.

Boston

“American Fiction” é o filme indicado na premiação deste ano que pode despertar o desejo de conhecer Boston, capital de Massachusetts. O viajante identificará que a cidade possui uma história empolgante e marcante para os Estados Unidos, além de diversas atrações turísticas como parques, jardins, e o porto mais limpo do país, que permite até mesmo mergulhos. As passagens aéreas saindo do Brasil custam em média R$ 4.396.

Seoul

“Vidas Passadas” também se passa na capital da Coreia do Sul, Seoul. Com um preço médio das passagens aéreas de R$ 7.764 partindo do Brasil, a capital coreana é uma metrópole dinâmica e um centro de compras, gastronomia, cultura e história. O viajante verá que a cidade funciona 24 horas, com bares, restaurantes, cafés e karaokês com portas abertas a todo momento. O Palácio Gyeongbokgung (foto), Parque Namsan e os mercados de rua são algumas sugestões de atrações que a ferramenta traz.