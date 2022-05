Nova trilha no Parque Caminhos do Mar

Para os amantes de ecoturismo e esportes mais radicais, o parque Caminhos do Mar anuncia a inauguração oficial de uma das trilhas mais radicais em São Paulo, com duração média de 5 a 6 horas, a Trilha Cachoeira da Torre. São cerca de 9 quilômetros ida e volta entre a cachoeira e o Centro de Visitantes do parque, em São Bernardo do Campo. Com elevação variando entre 680 e 785 metros de altitude, tem inclinações de até 33%. Quem quiser visitar, já pode preparar a garrafa d’água, protetor solar, repelente e roupas e calçados confortáveis e fazer o agendamento da visita.

O total de aproximadamente sete morros, considerados os mais significativos em relação ao grau de inclinação, deu à trilha o apelido de “Trilha dos 7 morros”. Ela começa em uma estrada de terra Mata Atlântica adentro, passando por vegetações rasteiras em campos em áreas planas, bosques em topos de morros, com arvoretas de pequeno porte e arbustos, e trechos de floresta densa com a presença de bromélias, orquídeas e cipós (lianas). Durante todo o trajeto é possível contemplar as aves que cantarolam pelo meio do caminho, além de várias pegadas marcadas na lama dos muitos animais que por ali passam.

Ao chegar na cachoeira é possível avistar quedas d’água impressionantes que, se somadas, podem superar os 130 metros de altura, já nas bordas da Serra em direção às planícies do litoral em Cubatão. Aí basta aproveitar os dois poços – um para se banhar e outro só para apreciar e a vista deslumbrante de alguns pontos da Baixada Santista, cercada por morros, vales, escarpas e cobertos pela vegetação de Mata Atlântica da Serra do Mar Paulista.

Considerado o maior corredor biológico da Mata Atlântica no Brasil, com 1361 espécies de animais e 1200 tipos de plantas registradas, conforme dados do Ibama, o Parque Caminhos do Mar está inserido em uma unidade de conservação que faz parte do Parque Estadual da Serra do Mar, sob recente concessão à Parquetur.







SERVIÇO

AGENDAMENTO PARA TRILHA DAS TORRES: Obrigatório, pelo e-mail caminhosdomar@parquetur.com.br ou WhatsApp (11) 97279-5616. Necessário acompanhamento de monitor do parque.

DISTÂNCIA: 9 km (ida e volta)

DURAÇÃO TOTAL: 6 horas

HORÁRIO: Início às 08h e retorno às 13h

PONTO DE ENCONTRO: Centro de Visitantes São Bernardo do Campo

NÍVEL DE DIFICULDADE DA TRILHA: Intermediário

FUNCIONAMENTO: de 4ª feira a domingo e feriados, das 8h às 17h.

Sobre o Parque Caminhos do Mar

Considerado um importante corredor ecológico, que liga as porções norte e sul desses remanescentes de Mata Atlântica, o Caminhos do Mar é uma unidade de conservação que faz parte do Parque Estadual da Serra do Mar, sob recente concessão à Parquetur, e tem como princípio promover a conservação ambiental, por meio de educação ambiental para a conscientização da população sobre a importância da natureza.