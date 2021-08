Natal Luz de Gramado 2021 terá início em 28 de outubro

O Natal Luz de Gramado 2021 está confirmado. A 36º edição do maior evento natalino do Brasil terá início em 28 de outubro e vai até 30 de janeiro. Serão 95 dias de celebração de Natal na Serra Gaúcha para encantar os turistas que visitarão Gramado e Canela.

A programação oficial ainda não foi divulgada, mas a expectativa é pelo retorno dos shows tradicionais e desfiles, que tiveram de ser cancelados ou apresentados virtualmente na última edição, devido à pandemia. Confira quais são as atrações tradicionais da festa:

Illumination – um dos pontos altos da festa em Gramado. No lago Joaquina Rita Bier, as famílias se reúnem para acompanhar um show repleto de pirotecnia, luzes e uma grande apresentação natalina com artistas e músicos. Nas últimas edições este show ocorreu sempre as quartas e sábados.

Desfile a Magia do Noel – deixe o espírito natalino te levar e te encher de encantos no Natal Luz. Um grande desfile empolgante cheio de acrobatas, efeitos especiais, bailarinos e patinadores tomam conta do Expogramado. No ano passado o desfile estava programado para acontecer as quintas e domingos.

A Lenda do Bosque de Natal – uma aventura envolvente e dinâmica por um bosque de pinheiros de Natal, onde os moradores vão tentar desvendar o mistério do aparecimento de encomenda endereçada ao Papai Noel. Este show estava programado para a última edição e possivelmente deverá ser mantido para ocorrer as terças e sextas-feiras.

A programação definitiva ainda será divulgada e os ingressos dos shows do Natal Luz começarão a ser vendidos somente após a aprovação dos protocolos sanitários. “Os projetos foram muito bem pensados, zelando principalmente pela segurança de turistas e moradores,” destacou Rosa Helena Volk, presidente da Gamadotour. A previsão é que a abertura da venda ocorra em agosto.

A proposta de protocolos sanitários para os eventos públicos do Natal Luz de Gramado foi entregue ao governo do Rio Grande do Sul e ainda aguarda a aprovação do Gabinete de Crise do Estado.