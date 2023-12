Natal em dose dupla

Vizinhas e potências turísticas no Interior de São Paulo, as estâncias de São Pedro e Águas de São Pedro se uniram para proporcionar um fim de ano com atrações em dose dupla a quem visitar a região. Enfeitadas com cenários de Natal iluminados nas ruas e praças centrais e com extensa programação, as cidades, que ficam a 10 minutos de distância uma da outra pela Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), devem receber mais 1 milhão de turistas no período.



Fotos: Diego Soares, Prefeitura de Águas de São Pedro

“O turista pode esperar um dos melhores natais e ano novo do Interior de São Paulo. Os últimos meses foram de intensa capacitação conjunta entre as cidades para que toda a rede empresarial se alinhasse. Nossos hotéis e pousadas operarão com 100% da capacidade e muitos terão pacotes de Natal e Réveillon”, pontua Ronaldo Gasparelo, secretário de Turismo de São Pedro.

Localizada na encosta da Serra do Itaqueri, região turística que figura entre as mais belas do Estado, São Pedro teve o calendário da campanha Encanto de Natal aberto oficialmente em 1º de dezembro. A programação segue recheada até 7 de janeiro.

As atrações culturais e musicais gratuitas ocorrerão no Boulevard Professora Maria do Carmo, em frente ao Museu Municipal. Nas imediações, será possível embarcar para o passeio de trenzinho que circulará pelas estâncias. No Museu Gustavo Teixeira, os turistas poderão visitar e tirar fotos na Fábrica do Noel e ainda participar de oficinas com temas natalinos.

Outra atração gratuita no museu de São Pedro é uma exposição internacional com cerca de 300 presépios, assinada pelo artista piracicabano Carlos Alberto Bueno de Camargo, de 66 anos. Há peças curiosas trazidas de Jerusalém, Marrocos, Espanha, China, Japão e de vários outros países. Na ala brasileira, um presépio oriundo do Amazonas, em que os personagens da Sagrada Família são retratados como indígenas, também chama atenção.

Peça chilena carrega um dos menores presépios do mundo, entalhado na ponta de um palito de fósforo. Divulgação – Foto:

“Com lupa é possível observar melhor, é uma peça que desperta muita curiosidade. Estarão expostos também alguns presépios alternativos que eu mesmo fabriquei, confeccionados, por exemplo, em sucata, tecido, palha, com bolas de meias, cápsulas de café e bijuterias. As peças retratam a simplicidade que remete ao nascimento de Jesus”, completa o artista, que é colecionador desde os seis anos de idade.

Águas de São Pedro

Cidade com o segundo melhor índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado de São Paulo, Águas de São Pedro já deu start ao Natal Iluminado, que também segue até 7 de janeiro. Por lá será possível visitar a Casa do Noel, instalada no Centro de Convenções.

Em clima de festa, o município realiza Paradas de Natal com personagens que desfilam fantasiados pelas ruas enfeitadas. Shows musicais diversos também estão programados em espaços públicos.

E há ainda oficinas voltadas às crianças e contação de histórias, atividades que pessoas com deficiência poderão agendar por meio de um WhatsApp cedido pela organização do Natal Iluminado.

“A ideia é que as pessoas possam participar de uma oficina aqui em nosso Museu no período da tarde e assistir a Parada em Águas no período da noite, por exemplo. Ou que passem pela Vila do Noel de Águas à tarde e assistam o Auto de Natal aqui, à noite. Esse intercâmbio de atividades fortalecerá ainda mais o Turismo em nossas estâncias”, reforça Gasparelo.