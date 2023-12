Conhecida como Cidade das Flores, Holambra já está pronta para se transformar na cidade do Natal. A sua festa natalina começou dia 24 de novembro e vai até o dia 23 de dezembro, sempre às sextas-feiras, sábados e domingos. O ingresso custa a partir de R$ 50.

O Natal das Luzes, Flores e Sabores ocorre no Parque da Expoflora, mesmo local onde acontece anualmente a maior feira de flores e plantas ornamentais da América Latina. Neste ano, o Natal de Holambra tem o tema ‘Reino Encantado’.

O Parque da Expoflora se transforma quando chega essa época do ano – os elementos natalinos estão na decoração da área indoor de mais de 3 mil m² e também na área externa. Quem for ao Natal de Holambra, uma das maiores festas natalinas do Estado de São Paulo, vai encontrar mais de 100 árvores naturais iluminadas e muitas luzes por todo o local: são cerca de 1.500 cordões de LED totalizando mais de 200 mil LEDs.

Mostrando por que Holambra é a capital do setor florícola brasileiro, o evento natalino vai ter também muitas flores e plantas ornamentais decorando todo o espaço. A ‘Mostra Jardins em Festa’, uma das atrações, trará 10 ambientes decorados por paisagistas e designers de interiores.

A Parada de Natal, claro, é um dos momentos mais esperados pelos visitantes. O Papai Noel e outros personagens natalinos percorrem um trajeto em carros alegóricos todo dia do evento a partir das 21 horas.

As crianças podem ainda se divertir na Fazendinha e no Parque de Diversões, com diferentes atrações. No total, o Natal de Holambra contará com 175 apresentações artísticas, entre teatros, dança típica, coral, shows musicais, chuva de neve e muito mais.

Assim como acontece na Expoflora, um dos destaques do Natal de Holambra será a gastronomia típica holandesa, com pratos especiais elaborados para o evento, como a Pannekoek Natalina: uma panqueca aberta com bacon, queijos gouda e prato, nozes, mel e cereja. A praça de alimentação do evento terá opções de comidas e bebidas para todos os paladares.

Os ingressos para o Natal de Holambra já estão sendo vendidos na página oficial do evento, com valores a partir de R$ 50 (meia entrada). A entrada solidária custa a partir de R$ 55 e algumas datas mais procuradas são um pouco mais caras. Na bilheteria os preços devem ser um pouco mais caros, então o ideal é comprar antecipadamente pelo site. Confira todos os valores e compre já o seu ingresso aqui.

Datas: 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22 e 23 de dezembro (de sexta a domingo).

Horário: das 16h à meia noite às sextas-feiras e sábados. Das 16h às 23h aos domingos

A Cidade das flores

Holambra é uma cidade que vale uma viagem rápida. De colonização holandesa, tem uma arquitetura típica e muitas atrações para conhecer em um fim de semana ou feriado, com parques, campos de flores e ótimos restaurantes.

Para quem pretende visitar o Natal de Holambra, uma sugestão é aproveitar a ida à cidade para passar ao menos uma noite lá e conhecer melhor a região.